Maraş’taki okuyucularımız iftarda buluştu

Kahramanmaraş Yeni Asya Okuyucuları Kadir Gecesi düzenledikleri iftar programında bir araya geldiler.

Yeni Asya Vakıf binaları deprem dolayısıyla ağır hasarlı ve yıkılacak olan Okuyucular, iki adet dersanelerini de depremde kaybetmişti.

Her yıl geleneksel olarak verdikleri Kadir Gecesi İftarını bu sene ağır yaralar bırakan deprem musibetine rağmen buldukları bir salonda bir araya gelerek gerçekleştirdiler.

İftar yemeklerinin ardından eda edilen teravih namazı sonrası Kahramanmaraş Yeni Asya İl Sekreteri Atilla Yılmaz; Risale-i Nurlardan Kadir Gecesinin önemi ve ehemmiyetini anlatan bir ders okudu.

Risale-i Nur dersinden sonra Aşr-ı şerif okunarak hatim duası yapıldı.

Kadir Gecesi programını; Kahramanmaraş Yeni Asya hanım okuyucularıyla birlikte gerçekleştirdiklerini ve hanım okuyucuların programda emeğinin çok olduğunu ifade eden Atilla Yılmaz gelecek sene inşallah, Kadir Gecesi’ni Yeni Asya ya ait mekanlarda ihya etmek arzusunda olduklarını belirtti. Deprem şartlarına rağmen programa yoğun bir katılım olduğunu belirten Yılmaz katılımcılara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ettiklerini ifade etti.

Kahramanmaraş - Yeni Asya