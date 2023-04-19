"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 NİSAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Maraş’taki okuyucularımız iftarda buluştu

19 Nisan 2023, Çarşamba 21:06
Kahramanmaraş Yeni Asya Okuyucuları Kadir Gecesi düzenledikleri iftar programında bir araya geldiler.

Yeni Asya Vakıf binaları deprem dolayısıyla ağır hasarlı ve yıkılacak olan Okuyucular, iki adet dersanelerini de depremde kaybetmişti.

Her yıl geleneksel olarak verdikleri Kadir Gecesi İftarını bu sene ağır yaralar bırakan deprem musibetine rağmen buldukları bir salonda bir araya gelerek gerçekleştirdiler.

İftar yemeklerinin ardından eda edilen teravih namazı sonrası Kahramanmaraş Yeni Asya İl Sekreteri Atilla Yılmaz; Risale-i Nurlardan Kadir Gecesinin önemi ve ehemmiyetini anlatan bir ders okudu.

Risale-i Nur dersinden sonra Aşr-ı şerif okunarak hatim duası yapıldı.

Kadir Gecesi programını; Kahramanmaraş Yeni Asya hanım okuyucularıyla birlikte gerçekleştirdiklerini ve hanım okuyucuların programda emeğinin çok olduğunu ifade eden Atilla Yılmaz gelecek sene inşallah, Kadir Gecesi’ni Yeni Asya ya ait mekanlarda ihya etmek arzusunda olduklarını belirtti. Deprem şartlarına rağmen programa yoğun bir katılım olduğunu belirten Yılmaz katılımcılara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ettiklerini ifade etti.

Kahramanmaraş - Yeni Asya

Okunma Sayısı: 320
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Helalleşelim, kutuplaşmayı bitirelim

    'Batı Afrika'da 48 milyon kişi açlık sınırında'

    Endonezya'da Semeru Yanardağı alarmı!

    Maraş’taki okuyucularımız iftarda buluştu

    Mersin’de çocuk iftarı

    Dünya'ya düşebilir

    Umre parasını depremzedelere bağışladı

    Yusuf Kerim nihayet annesine kavuştu

    AKP’den önce Filistin’e daha çok destek verebiliyorduk

    Erdoğan soğan için konuştu

    Bayram soğuk ve yağışlı geçecek

    Hani işe alımda mülakat kalkacaktı?

    BM Yüksek Komiseri Türk Sudan'daki tarafları müzakere masasına çağırdı

    Kahramanmaraş'ta tarım arazilerinde 2 metreye yakın yükselme ve çökme

    Belçika'da "haftada 4 gün çalışma" modeline rağbet çok az

    Müslüman çevre dostu olmalı

    Barış ve huzur için adalet şart

    Cezaevlerine koli koli Risale-i Nur gönderdik

    Mescid-i Aksa’ya akın ettiler

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Minneapolis’te ezanın açıktan okunması Din hürriyetine iyi bir delil oldu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ramazan-1444
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hak dâvâ edip kuvvete sarılmak
    Ahmet BATTAL

    Nal toplayan ve toplatan İttifaklar
    Genel

    Helalleşelim, kutuplaşmayı bitirelim
    Risale-i Nur'dan

    Zat-ı Ahmediyenin (asm) nuruyla âlemin şekli değişti
    Cevher İLHAN

    Millet palavralara kanmıyor
    Hasan KOÇ

    Demokrasi ile aramızdaki mesafe
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Orhan Ali YILMAZ

    Siyaset, bir de şu ahlâkımız…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.