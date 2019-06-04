Okuyucularımızla bayramlaştık

Gazetemizin geleneksel hâle gelen ‘okuyucularla bayramlaşma’ programı bu sabah Ramazan Bayramı namazı sonrası Güneşli’deki merkez tesislerimizde gerçekleşti.
Gazetemizin mescidine gelen okuyucularımız, namaz öncesi İsmail Tezer'in okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinledi.
Namaz vaktinin girmesiyle birlikte bayram namazı eda edildi.
Namazın ardından Risale-i Nur'dan bir bölüm okundu ve sonrasında dua edildi.
Okuyucularımız daha sonra birbirleriyle ve gazete çalışanlarıyla bayramlaştı.
Programda bayramın İslâm âlemi ve insanlık için barış ve huzura vesile olması temennisinde bulunuldu.
Haber Merkezi