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24 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Ramazan’ı, faaliyetlerle çocuklarına anlatıyorlar

24 Nisan 2021, Cumartesi 20:36
Ramazan’ın manevi ruhunu çocuklarına hissettirmek isteyen bir aile, apartmanı ışıklandırıyor, dairelerde Ramazan köşesi oluşturarak Ramazan’a özel aktiviteler düzenliyor.

Ramazanın manevî havasını çocuklarına hissettirmek isteyen bir aile, Kâğıthane’de yaşadıkları apartmanı 3 yıldır ışıklandırıyor, dairelerde “Ramazan köşesi” oluşturuyor. Bu yıl Ramazanın başlamasıyla aile apartmanını boydan boya led ışıklandırma ile aydınlatan Keloğlu ailesi, binanın girişini balonlar ve “Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan” yazısıyla süsledi. Daireleri de farklı şekillerde süsleyen aile, evlerinin bir odasını çocuklara özel hazırladı. 

Keloğlu ailesi bu odalarda çocuklarına Kur’ân-ı Kerîm ve hadis öğreterek Ramazana özel aktiviteler düzenliyor.

Çocuklar, bayram sevinci gibi hissediyor

Apartman sakini Bilal Keloğlu, çocukları 6 yaşındaki Ömer Faruk ile 15 aylık Osman Gazi’ye Ramazanın maneviyatını hissettirmek için uğraştıklarını söyledi. Keloğlu, aile apartmanında oturduklarını dile getirerek, “Çocukların Ramazanın manevî havasını hissetmeleri için aktiviteler yapıyoruz. Ramazan köşesi yaptık. Oradan her güne ayrı hadis ve hediye çıkıyor. Ramazanın önemini anlatabilmek için çocuklara süslemeler yaptık.” dedi. Keloğlu, yaşadıkları apartmanı 3-4 yıldır Ramazanda ışıklandırdıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:”Eşimin kuzeni Sudan’da yaşıyor. Sudan’da Ramazan geldiği zaman her yer süsleniyor ve ışıklandırılıyormuş. Biz de çocuklarımıza Ramazanın önemini, güzelliğini, şenlik havasında geçtiğini anlatabilmek için apartmanı süsledik. Binanın dışını ışıklandırdık, içinde de Ramazan köşeleri hazırladık. Çocuklarım, ışıklandırmayı bayramın sevinci, gelişi gibi hissediyor. Akşam olduğu zaman ‘Işıkları yakalım’ diyorlar. Çocuklar ve bizim için bir sevinç oluyor. Pandemi döneminde dışarı çıkamadıkları için onlar için de aktivite ve güzellik oluyor. Binadaki ışıklandırmayı akşam olunca kendileri yakıyor” 

Bizden görüp binalarını süsleyenler oldu

Dışarıdan binayı görenlerden çok olumlu tepkiler aldıklarını aktaran Keloğlu, “Ramazanın maneviyatını binayı görenler de hissediyor. Bizden görüp kendi binalarını süsleyen komşularımız oldu. Herkese, çocuklarla güzelce vakit geçirmeyi, aktiviteler yapmayı, Ramazanın anlamını çocuklara güzelce anlatabilmeyi, biz Ramazanı yaşarken çocuklara da yaşatabilmeyi tavsiye ediyorum.” ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: Ramazan, faaliyet, çocuk
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