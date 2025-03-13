Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali - 13 - Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

RİSALE-İ NUR TEFSİRLİ AYET MEÂLİ

Yeryüzünde ne varsa sizin için O yarattı. 1

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“‘Fi’l-arz’daki [yeryüzünde] fî’nin [içinde] alâ’ya [üzerinde] tercihi, en çok menfaatlerin arzın karnında olduğuna ve arzın karnındaki eşyanın taharrîsine insanları teşcî’ ettiğine işarettir. Ve keza, arzın içindeki maden ve maddelerin istifade-i beşer için yaratılışı, arzın içinde henüz keşfedilemeyen anâsır ve maddelerden, tekâlif-i hayatın zahmetlerinden müstakbelin insanlarını kurtaracak bazı gıdaî vesaire maddelerin vücudu mümkün olduğuna delâlet eder.” 2

Dipnotlar:

1 .Bakara Suresi: 29

2. İşârâtü’l-İ’caz, Bakara Suresi: 29

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Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

- Ey yücelik ve ululuk sahibi Celîl,

- Ey gerçek güzellik sahibi Cemîl,

- Ey kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan Vekîl,

- Ey kullarının tâkatini aşan işlerini üzerine alan Kefîl,

- Ey kullarına yol gösteren Delîl,

- Ey kullarının hatâ ve yanlışlarını bağışlayan Mukîl,

- Ey her şeyden haberdar olan Habîr,

- Ey lütf u keremi bol olan Latîf,

- Ey sonsuz izzet sahibi Azîz,

- Ey bütün mevcudâtın gerçek sahibi ve hükümdârı olan Melik,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

