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20 NİSAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Roma Büyük Cami Ramazan'da doldu taştı

20 Nisan 2023, Perşembe 15:36
İtalya'da başkent ve civarındaki Müslümanlar, bayram coşkusunu yaşamak üzere Ramazan ve Kurban bayramlarında Roma Büyük Cami'ye akın ediyor.

İtalyan başkentinde 1995'ten bu yana hizmet veren, 30 bin metrekare alana kurulu, 10 binden fazla inananı aynı anda ağırlayabilen ve bu özellikleriyle Avrupa'nın en büyüklerinden Roma Büyük Cami'nin Suriye asıllı imamı Dr. Nader Akkad, ramazanı, İtalya'da Ramazan Bayramı coşkusunu, ülkedeki Müslümanların durumunu, caminin Türk çinileriyle döşeli Türk salonunda değerlendirdi.

Ramazanın önemine işaret eden Akkad, "Mübarek Ramazan ayı, tabii ki dünya genelindeki tüm Müslüman toplumu için önemli bir aydır. İtalyan Müslüman toplumu da bu dinin bir parçasıdır, dolayısıyla biz de bu mübarek ramazan ayının değerini ve faydalarını paylaşıyoruz. Tüm Müslümanların her yıl beklediği aydır. Bu ay, Rabb'imizin affettiği aydır." dedi.

Akkad, ramazanın sona ermek üzere olduğunu ve Ramazan Bayramı'nı kutlamaya hazırlandıklarını belirterek, "Tabii ki bu mübarek ramazan ayı bayramla son buluyor. Biz Müslümanların dini bayramlarının manevi açıdan yoğun şekilde hissedilen dönemlerin ardından geldiğini biliyoruz. Ramazan Bayramı, ramazan ayından sonra, Kurban Bayramı da hac gününden sonra kutlanıyor." diye konuştu.

Roma Büyük Cami'nin bayram namazlarında yoğun rağbet gördüğünü dile getiren İmam Akkad, şunları kaydetti:

"Müslüman toplumu, 30 gün oruç tuttuktan sonra bu yolculuğun sonunda bayram coşkusunu birlikte yaşamak ve paylaşmak için çok sayıda inanan Roma Büyük Cami'ye geliyor. 10 binden fazla kişi geliyor günün farklı saatlerinde. Bu nedenle herkesi tek bir bayram namazında ağırlamak mümkün olmadığından ve isteyen herkesin kılabilmesi için burada birden fazla bayram namazı kılma adeti var. En az iki kez yapılır, bazen üçüncü de kılınır. Üçüncü sefer, genellikle çok uzaklardan gelenler, sabah erken toplu taşımayla yetişemeyenler için olur. Herkes memnun olur bundan."

"Müslümanların İtalyan nüfusundaki oranı neredeyse yüzde 4'e ulaşmıştır"

İtalya'daki Müslümanların durumu da sorulan İmam Akkad, "İtalyan Müslüman toplumu, sosyal dokuya ve yaşadığı yere son derece iyi entegre olmuş bir topluluktur." ifadesini kullandı.

Akkad, Müslümanların İtalya’da azınlıkta olduğunu dile getirerek, "Müslümanların, İtalyan nüfusundaki oranı neredeyse yüzde 4'e ulaşmıştır yani yaklaşık 2 milyon 800 bin Müslüman bulunuyor. Bunların yarısının İtalyan vatandaşlığı bulunmaktadır, bu nedenle aktif vatandaşlığa entegre olma yolunda bir yol izlemişlerdir. Müslüman toplumu İtalya'da yaşamaktan son derece gururlu. Kendilerini ayrılmaz bir parçası hissettikleri İtalya'nın refahına katılmak istiyorlar ve kendi katma değerlerini İtalyan toplumuna vermek istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyanların "harika bir halk" olduğunu ve kapılarına gelen göçmenleri ağırladıklarını kaydeden Akkad, bununla birlikte göç konusuyla alakalı bazı sorunların da bulunduğunu söyledi.

Akkad, başkent Roma'da da Müslüman toplumun nüfusun yüzde 4,7'sine tekabül ettiğini belirterek, "Roma'da geçmişi eskilere dayanan 100 binden fazla Müslüman var. Bunların birçoğu diplomatik misyonlardaki temsilciler ve aileleri ile İtalyan üniversitelerine gelen çok sayıda öğrenci." şeklinde konuştu.

Roma Büyük Cami

İmam Akkad, İtalya İslam Kültür Merkezi olarak Roma Büyük Cami’nin yapısı, özellikleri ve büyüklüğüyle sadece Roma değil tüm İtalyan toplumu için referans noktası olduğunu dile getirdi.

Akkad, Roma Büyük Cami'de ramazan boyunca her akşam iftarda sıcak yemek verdiklerini söyledi.

Nader Akkad, caminin projesini Romalı Katolik Hristiyan mimar Paolo Portoghesi'nin çizdiğine dikkati çekerek, "Mimar Portoghesi, İtalyan Müslüman toplumuna yaşamaktan, içinde bulunmaktan, dua etmekten gurur duyduğu güzel bir proje vermeyi başardı." dedi.

Camideki Türk salonunun vakit namazlarında açıldığını ifade eden Akkad, şunları kaydetti:

"Bu salon çok güzeldir ve tipik Türk dekorasyonu ile dekore edilmiştir. Mihrap ve hat levhaları da Türk usulü yapılmıştır. Ramazanda da bu manevi anları böyle bir yerde geçirmek ve yeryüzündeki her yerin Müslümanların Allah'a dua edebilecekleri değerli yerler olduğunu hatırlamak çok güzel."

AA

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