Turgutlu’da uhuvvet buluşması

Manisa Turgutlu’daki Yeni Asya okuyucuları iftarda buluştu.

Turgutlu Yeni Asya Temsilciliği tarafından Kadir Gecesi’nde düzenlenen iftar yemeğine katılım oldukça yoğundu. İftar yemeğinin ardından duâlar edildi ve Risale-i Nur’dan dersler yapıldı. İftar programına katılan dâvetliler, bu tarz programların kaynaşmaya ve kardeşliğe vesile olduğunu belirterek, ihlâsı arttırdığını ve şevk ve gayrete sevk ettiğini vurguladılar. Hep beraber kılınan teravih namazının ardından program sona erdi. Manisa - Yeni Asya

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