"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Okçular Tepesi

05 Mayıs 2021, Çarşamba
İslâm tarihinde şiddetli ve azametli anlar yaşanmıştır.Bu yaşanan olaylarda, ibretli hadiselerde ehli imana ders mahiyetinde anılmıştır tarih boyu…

Onlardan biri, Uhud Harbidir. Bu savaş, Müslümanların ikinci büyük harbidir. Bedir Harbinde çok yara alan müşrikler, bunun intikamını almak için Medine’nin yakınlarına üçbin kişilik kuvvetle gelmişlerdi. 

Bu durum karşısında, ensar ve muhacir sahabiler Peygamberimiz (asm) ile yaptıkları istişarede “savaşın Medine içinde mi, yoksa Medine dışında mı? mücadele edileceği” görüşüldü.

Özellikle genç sahabiler, “Medine dışında savaşın yapılmasını” istiyorlardı. Peygamberimiz (asm) ise; Medine içinde savaşılmasını, bu suretle galip gelineceğini” ifade etti.

Ekseriyet böyle karar verdiği için Medine dışında savaşılması kararlaştırıldı. Müşrikler üç bin kişi, Müslümanlar ise Yahudiler dahil bin kişi civarında idi. Arada üç misli fark vardı.

Savaş başlamak üzere idi. Peygamberimiz (asm) yan tepeye elli sahabeyi yerleştirdi. Ve “sizler savaş bitse dahi ben emir vermeden burdan ayrılmayacaksınız” dedi. Savaş başladı ve kısa sürede müşrikler büyük bir bozguna uğradılar. Bu okçular tepesinde bekleyen sahabilerin kırk tanesi “savaş bitti, haydi ganimetleri toplayalım” diye giderken bazı sahabiler Peygamberimizin (asm) emrini hatırlattılar.

O zaman daha Müslüman olmayan Halid bin Velid komutasında olan elli müşrik, sahabilerin arkasından dolanıp bir büyük bozguna sebep oldular. Peygamberimizin (asm) mübarek dişi ve yüzüne batan zırh sayesinde yaralandı, Hazreti Hamza ve yetmiş sahabi şehit oldu.

Bu savaş daha sonra ki ehli imana büyük bir ders mahiyetinde tarihlere geçtiünümüzde yaşanan olaylar ve siyasî hadiseler bunun bir benzerini yaşatıyor bizlere.

“Çok zamandan beri terbiye-i İslâmiye zedelenmesi ile, dini siyasete alet edeceğinden, o partinin iktidara gelmemesi gerektiği” hakikatine Siyasal İslâm’ı meslek edinen insanlar, mevcut şeylerden başka fazla bir şey yapamadıklarını gördüler mi? bilmiyorum.

“Menfaat üzerine dönen siyaset canavardır” sözü günümüzde bütün açıklığı ile yaşanıyor. Tarihte buna benzer bir çok hadiseler yaşandı. “Ganimet” yüzünden nice emekler ve canlar feda edildi.

Okçular Tepesi bize bir çok dersler verdi ve veriyor.

Okunma Sayısı: 349
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gelişme özgür basınla mümkün

    Turkuaz kart verilmeyenler ne yapacak?

    İntiharları önlemek için planınız var mı?

    Uygur çocuklar ailelerinden koparılıyor

    İngiltere ve ABD, Rusya ve Çin’e karşı

    Patates zam şampiyonu

    Müteahhitlere 2.15 milyar daha

    Küresel salgında son durum

    İDSB: En yüksek sesle ifade ediyoruz ki Kudüs Müslümandır ve öyle kalacaktır

    Dışişleri Bakanlığı: Türk heyeti, Kahire'de temaslarda bulunacak

    İnsan Hakları Eylem Planı için takip kurulu oluşturuldu

    Türkiye'de son 24 saat

    Bakanlıktan pazar yerlerine ilişkin yeni genelge

    Çay kazanını parçaladı

    Karadeniz’de rant talanına son verilsin

    Türkiye’de eleştiri tehdit sayılıyor

    Camilerde itikâf gözaltıları

    Pakistan’dan İslamofobi ile mücadele çağrısı

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları paylaşıldı

    Açılma, 6-8 haftalık bir sürece yayılmalı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    19 yıl sonra geldiğimiz yer
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tek adamcılığın artık sona ermesi temennisiyle
    Ahmet BATTAL

    Muhalife itikâf neden yasak
    Cevher İLHAN

    “Dinî programlar”da da siyasî propaganda
    Süleyman KÖSMENE

    Aşı orucu bozar mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İslâm korkusunu yaymayın
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Emanetin emin ellerde Kutlular Ağabey
    Genel

    İntiharları önlemek için planınız var mı?
    Raşit YÜCEL

    Okçular Tepesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.