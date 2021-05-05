Okçular Tepesi

İslâm tarihinde şiddetli ve azametli anlar yaşanmıştır.Bu yaşanan olaylarda, ibretli hadiselerde ehli imana ders mahiyetinde anılmıştır tarih boyu…

Onlardan biri, Uhud Harbidir. Bu savaş, Müslümanların ikinci büyük harbidir. Bedir Harbinde çok yara alan müşrikler, bunun intikamını almak için Medine’nin yakınlarına üçbin kişilik kuvvetle gelmişlerdi.

Bu durum karşısında, ensar ve muhacir sahabiler Peygamberimiz (asm) ile yaptıkları istişarede “savaşın Medine içinde mi, yoksa Medine dışında mı? mücadele edileceği” görüşüldü.

Özellikle genç sahabiler, “Medine dışında savaşın yapılmasını” istiyorlardı. Peygamberimiz (asm) ise; Medine içinde savaşılmasını, bu suretle galip gelineceğini” ifade etti.

Ekseriyet böyle karar verdiği için Medine dışında savaşılması kararlaştırıldı. Müşrikler üç bin kişi, Müslümanlar ise Yahudiler dahil bin kişi civarında idi. Arada üç misli fark vardı.

Savaş başlamak üzere idi. Peygamberimiz (asm) yan tepeye elli sahabeyi yerleştirdi. Ve “sizler savaş bitse dahi ben emir vermeden burdan ayrılmayacaksınız” dedi. Savaş başladı ve kısa sürede müşrikler büyük bir bozguna uğradılar. Bu okçular tepesinde bekleyen sahabilerin kırk tanesi “savaş bitti, haydi ganimetleri toplayalım” diye giderken bazı sahabiler Peygamberimizin (asm) emrini hatırlattılar.

O zaman daha Müslüman olmayan Halid bin Velid komutasında olan elli müşrik, sahabilerin arkasından dolanıp bir büyük bozguna sebep oldular. Peygamberimizin (asm) mübarek dişi ve yüzüne batan zırh sayesinde yaralandı, Hazreti Hamza ve yetmiş sahabi şehit oldu.

Bu savaş daha sonra ki ehli imana büyük bir ders mahiyetinde tarihlere geçtiünümüzde yaşanan olaylar ve siyasî hadiseler bunun bir benzerini yaşatıyor bizlere.

“Çok zamandan beri terbiye-i İslâmiye zedelenmesi ile, dini siyasete alet edeceğinden, o partinin iktidara gelmemesi gerektiği” hakikatine Siyasal İslâm’ı meslek edinen insanlar, mevcut şeylerden başka fazla bir şey yapamadıklarını gördüler mi? bilmiyorum.

“Menfaat üzerine dönen siyaset canavardır” sözü günümüzde bütün açıklığı ile yaşanıyor. Tarihte buna benzer bir çok hadiseler yaşandı. “Ganimet” yüzünden nice emekler ve canlar feda edildi.

Okçular Tepesi bize bir çok dersler verdi ve veriyor.