Mart ayına girerken, Şubat soğukları hatıra geliyor.

Mevsimin soğuklarına ve zemherisine razı olduk ve oluyoruz. 28 Şubat soğukları ise; “bin ene sürecek” bir musîbet ile başımıza belâ olmuştu. Ardından gelen çeşitli maddî ve manevî musîbetlerin sosyal hayatımıza ne denli sıkıntılar getirdiğini hep beraber yaşayıp gördük.

Merhum Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı makamında idi. Bütün sıkıntılar ve baskılar onun omzuna yüklenmişti. Demokratik hayatı devam ettirmek için mücadele vermişti. Meşrebine ve mücadelesini verdiği demokratlık mefkûresini zedeleme uğruna, kazasız-belâsız siyasî hayatı sürdürmüştü.

İkinci aktör; siyasal İslâmı hayata hâkim kılmak için çaba sarf eden bir anlayış, Şubat soğuklarına vesile olmuştu. Menfaat üzerine hareket eden bu anlayış dengelerin alt-üst olmasına vesile olmuştu. 12 Eylül ihtilâlinin getirdiği ANAP’ın kalıntıları da bu vesileyle yerlebir edilmişti. Bazı siyasetçilerinin muhakemesiz beyanat ve davranışları 28 Şubatın atmosferine getirmişti ülkeyi...

Arkasından dehşetli bir tehlike daha geliyordu. AKP’nin kurulması ile, menfaat üzerine tesis edilecek siyasî anlayış işleri içinden çıkılmaz hale geldiğini gösterecekti...

“Yüzde altmış-yetmiş tam mütedeyyin” olmak şartı dahi olsa “dini siyasete alet olacağını” ifade eden Bediüzzaman Hazretleri “dini siyasete alet etmeye mecbur olacağından o partinin başa geçmemesi gerekir” ikazı yapmıştı.

Yirmi yıla yakın bu anlayışın iflâs ettiğini artık kendileri de anlamaya başladılar. Bazı şeyler yaşandığı zaman daha iyi anlaşılıyor. Nur Talebeleri, bilhassa Yeni Asya, hep bu istikamet üzerine hizmetlerini devam ettirdiler.

Demokratik bir siyasî hayat, ancak tabiî seyri içinde devam etmekle sahili selâmete çıkılır. Devleti idare edenlerin yanlış beyan ve nutukları ile adeta gıda zehirlenmesi gibi, propaganda zehirlenmesi yaşanıyor.

Arzu ettiğimiz sulh sükûna kavuşmamız, demokratik ve dürüst icraatların beklentisi içinde olmamız bu milletin en tabiî hakkıdır. Baskı, yıldırma, hukukun yerlerde sürünmesi, insanların moralini oldukça bozmaktadır. “Küfür devam eder, fakat zulüm devam etmez” hakikatine yürekten inanıyoruz. Fakat Üstadın şu sözünü de unutmamamız gerekiyor: “Bir millet cehalet ile hukukunu bilmezse, ehl-i hamiyeti dahi müstebit eder.”

Şimdi yaşadığımız bundan başka bir şey değildir. “İnşallah o Demokratlar, istibdadı mutlakı kaldırıp, tam bir hürriyeti şer’iyeye vesile olacaklar” müjdesine yürekten inanıyoruz. O zaman manevî Şubat soğukları bizi kavurmayacaktır.