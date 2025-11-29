Çocuk eğitiminin eksikleri tamamlanabilir mi?

İçerisinde yaşadığımız ahirzaman hadisatı içerisinde çok büyük bir değişim, başkalaşım ve el değiştirme insanlığın büyük kaybı olarak çocuk eğitiminde oldu.

Çocuk eğitiminde ne oldu dersek? Evet anneler, babalar ve diğer aile büyükleri, öğretmenler ve çevrenin muhterem, saygıdeğer, hürmet edilecek insanları artık çocukların eğitiminde söz sahibi değiller.

Kimler söz sahibi? Elbette ki eğitebileceklerin yetki ve hamlelerini, terbiye usullerini ve ahlâkî her tür kaide ve birikmiş tecrübelerini ellerine geçirmiş olan çocuklarımız!

Sosyal medya, elektronik ortamlarda oyunlar, bilgisayarın zararlı tuşları ve cep telefonlarının hiçbir eğitim ve ahlâkî süzgeçten geçmemiş marifetleri, televizyonlarda da sergilenerek etki ve tesir alanlarını genişleten yayınlar... İşte çocuklarımızı esir alarak, ebeveynleri ve diğer topyekûn çocuk eğitiminin elemanlarını istihdam ediyor, kullanıyor, yönlendiriyor, öğretiyor ve eğitiyor.

Çocuklarımız da büyük bir imkân ve reklamla kendilerine sunulan ve kendilerini sınırsız bir şekilde destekleyen bu menfî elemanlarla, menfî olarak müsbet zannıyla; anne babalarını, aile büyüklerini, ecdatlarını, öğretmen ve diğer eğitici unsurları, akraba ve çevreyi resmen menfî bir şekilde eğitiyorlar ve köşelere sıkıştırıyorlar.

Nasıl oldu, neden oldu, kimler yaptı, menfî mi, müsbet mi sorularını bir yana bırakarak; bizler ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyız ve ne kadar yapmalıyız sorularına cevaplar bularak hemen uygulamaya geçebilmeliyiz.

Nasıl ki bile bile veya haberimiz olmadan bu menfî, zararlı her türlü eğitimi, ahlâkı bozan, terbiyeyi darmadağın yapan unsurlarla en kestirme yollardan çocuklarımızın kalbine, ruhuna ve aklına girdi. Biz de hiçbir şey olmamış gibi büyük küçük demeden her türlü fayda ve bilgiyi çocuklarımızla, onların sevdiği ve kullandığı yollardan geçmek bahasına da olsa paylaşmalıyız. Günde bir cümle de olsa tatbikî olarak onlara ulaştırmalıyız. Onları dinleyip yine en iyi bildiğimiz hal ve hareketleri, bilgileri, faydaları, haberimiz yokmuş gibi onların hiçbir menfî hareket ve bilgilerini göz önüne almadan onlarla yaşayarak, konuşarak ve kabullenerek yapabilmeliyiz.

Harikalar asrındayız. Cenab-ı Allah, karşımıza daima çocuk eğitiminde yeni ufukları açacaktır ve elimizden tutacaktır inşallah… Aile ve ebeveynler ve eğitimcilere kolaylıklar diliyorum.