"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Maddî, manevî muvaffakiyet

10 Nisan 2020, Cuma
Kim ki gönülden, gerçek manada herhangi bir işi marifetiyle, beceri, gayret ve çabalarıyla yapmak istese genel itibariyle başarılı, muvaffak olur.

Aynı şekilde maneviyatta da kim ki gerçek bir teslimiyetle, ihlâsla, uhuvvetkârane bir aşk ve gayretle Allah yolunda bir işi, bir marifeti, fiili ve beceriyi candan, gönülden, gerçekten istese ekseriyetle, galiben muvaffak, başarılı olur. 

Demiri ele alsak baksak ki sert, ağır, bazen paslı ve hiçbir şeyi kendine göre tartmaz ve kabullenmez bir madde olarak görürüz. Gel gelelim ki şu baş eğmez, en kavi, sert ve kuvvetli demir ateşi gördüğü anda kendisi gibi bir çekiç demirine râm olur/baş eğer ve şekilden şekle girerek teslim olur. 

Dervişi ele alsak asarım, keserim, şöyleyim, böyleyim, şunu yaparım, bunu yaparım diyen insanlar mikroskopla çok büyütüldükten sonra ancak görülebilen bir virüsün ateşi karşısında baş eğer, teslim olur ve bazen de ölüme a’lel-re’si ve’layn/ baş göz üzerine geldim demek zorunda kalır. 

Madde ve mana daima iç içedir. Kim herhangi bir şeyle çok tegavül etse/uğraşsa öbüründe gabileştiği/anlayışsız olduğu gibi yine öbürüne karşı marifetsiz, güçsüz ve cahil olarak teslim olur. 

İnsanlık, akılları gözlerine inmiş yalnız bir toplum olmadan; kalbinin ve maneviyatın da kendisinde olduğunu hemen, derhal hatırlamalıdır, bilmelidir. Eğer bu akıl gabiliğini çabuk terk etmezse, o onu terk edecektir. 

Ve netice itibariyle boş boş bağıracaktır: Ne akıl para ediyor, ne de para akıl ediyor… İlle de maneviyat, ille de maneviyat… Maneviyatını gabileştirenler imanın gücüyle maddeye baş eğdirebilirler, her ikisinin de dünya hayatında gereğine, lüzumuna inanırlar ve belli bir orantı ile hayatlarında yer verirler. 

İnsanlığın her devirde, her zaman ihtiyacı olan ve adeta ruhunun gıdası olan; maneviyattır. Ruhsuz bir kalbi anlayış ve yaşayış bir hiç olduğu gibi gıdasız bir ruh da kalp ve yaşayış için bir hiçliği getirir, ifade eder. 

Zaten maneviyatta çok tevaggul eden/uğraşan, çalışan bir insanlığın emrine, yardımına ve kullanılmasına madde ve maddîyat koşmuş, teslim olmuş ve muvaffakiyetlerine, başarılarına yardımcı olmuşlardır. Asr-ı Saadet Müslümanlarının bütün gayeleri Allah katında bir derece almak, yükselmek ve maneviyatta başarılı olmak olduğu halde maddiyattaki başarıları da peşleri sıra kendilerini takip etmiş ve çok kısa zamanda etraflarındaki memleketlerin hâkimi ve efendisi olmuşlardır. Onların bu halleri maneviyatla gerçek manada uğraşan Müslümanlara en birinci ve en güzel birer örnektir, misaldir. 

Takip etmemiz gereken yolumuz bellidir; demir-derviş misali ihlâsla, aşkla, şevkle, gayretle ve çalışmayla maneviyattaki gücümüze, maddîyatı teslim aldırarak, gerçek manada İslâmiyet’i yaşayabilmek, hakikî bir teslimiyetle maddî manevî Allah nazarında muvaffak olmaya çalışmak…

Okunma Sayısı: 65
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adaletsizliği derinleştirmeyin

    Korona ihracatı da vuruyor

    KHK’lıya ikinci etapta evet

    İşçiyi işten çıkarmayın

    Allah’a hesap vereceğiz

    Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı

    'Bu ödeme o kişiyi ve ailesini mutlu etmeyecektir'

    Erzurum'da 6 mahalle karantinaya alındı

    İngiltere'de de henüz zirve görülmedi

    '138 bin kişi karantinada'

    İtalya'da ölen doktor sayısı 100'ü geçti

    Kulp'taki terör saldırısına ilişkin gözaltılar var

    Bakan Koca son gelişmeleri paylaştı: 'Hastalarımızdan 296’sı daha şifa buldu'

    'Almanya'da 50 binden fazla kişi iyileşti'

    Johnson'dan koruyucu ekipman isteyen doktor öldü

    'Büyük Buhran'dan bu yana en kötü ekonomik daralmayı bekliyoruz'

    Dünya genelinde ölü sayısı 100 bine yaklaştı

    Avrupa Basketbol Şampiyonası da ertelendi

    Son 24 saatte 1890 ölüm: ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hürriyet ve demokrasi mücadelesi
    Cevher İLHAN

    “İnfaz yasası” âdil ve insaflı olmalı…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fevzi Paşa’nın siyaseti Erdoğan’la devam ediyor
    Risale-i Nur'dan

    Hastalığın açtığı duâ musluğu
    Ali FERŞADOĞLU

    Yine de ölümden korkuyorum, ama!..
    Faruk ÇAKIR

    Rehavete yer yok
    Şemseddin ÇAKIR

    Hasbünallahü ve ni’mel vekil-2
    Bayram ASLAN

    Şimdi dua etme zamanı
    İbrahim ERSOYLU

    Yeni Asya Camiası ve fitne tuzakları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.