Müslüman ve ahirzaman

İçtimaî/sosyal hayatımızda Müslümanlara ait olan; çok tecrübelerle elde edilmiş ve Allah’ın emir ve isteklerine uygun olan hal ve hareketlerimiz maalesef, üzülerek ifade edelim ki, ya unutuluyor ya da terk ediliyor.

Müslüman; sıradan, genelleyici ve dayanak noktaları olmayan hükümler vermez, isnatsız, delilsiz ve ispatsız söylemez ve bu fiillere fırsat vermez.

Müslüman; Allah’ın (cc) tehdit ve cezalarını aşacak kadar insafsız, merhametsiz ve acımasız olamaz.

Müslüman; aceleci, sorgusuz, sualsiz, koşturmacı ve hedefi belli olmayan icraatların peşinde olmaz.

Müslüman; her hareketin, her halin, her icraatın, her faaliyetin yargılayıcısı olmaz. Belki delil ve kesin hüküm bulunan her karara hüsn-ü zanla bakar.

Müslümana yakışacak hareketlerin başında; kimseleri rencide ve rahatsız etmeden sorgulayıcı, araştırıcı, delillere isnat ederek kavl-i leyyin ile, mülayemetle, insanca, insana yakışır bir şekilde yine insanım diyen insanlara muhatap olmak gelmelidir. Her habere inanan ve araştırmayan ancak aklî noktadan muvazenesizliğini ortaya koyar.

Müslüman; dengeli, ölçülü ve tutarlı olur. Hemen bir yanlışlıkla, bir hatayla, bir noksanlıkla, bir yalan malumatla insanları muhakemeye tabi tutarak bir kalemde silmez.

Müslüman; mert olur, yalan, iftira ve haysiyet cellatlığına soyunmaz ve küçülerek tenezzül etmez.

Müslüman; bu ahirzamanda muhakkak bir şekilde iman-ı tahkiki sahibi olur ve bu zamanın dağlarvari hücum eden menfi hadisatına dayanmaya çalışır.

Ve Müslüman sabır ve tevekkül ile Allah’tan yardım ister.