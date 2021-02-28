"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ŞUBAT 2021 PAZAR - YIL: 52

Askerin siyasete müdahalesi, müthiş zararları netice verdi

Risale-i Nur'dan
28 Şubat 2021, Pazar
Tarih-i âlem serâpâ şehadet ediyor ki, asker neferatının siyasete müdahaleleri, devletçe ve milletçe müthiş zararları intâc etmiştir.

ASÂKİRE HİTAP

[17, 18, 20 Nisan 1909]

(4 Nisan 1325, Mizan, Sayı: 129; 5 Nisan 1325, Serbestî, Sayı: 152; 7 Nisan 1325, Volkan, Sayı: 110.)

Ey Asâkir-i Muvahhidîn!

Fahr-i Âlemin (asm) fermanını size tebliğ ediyorum ki: Şeriat dairesinde ulü’l-emre itaat farzdır. Ulü’l-emriniz ve üstadınız zabitlerinizdir.

Askerlik ocağı cesim ve muntazam bir fabrikaya benzer. Çarkların biri intizam ve itaatte serkeşlik etmekle bütün fabrika herc ü merc olur. Sizin o muntazam ve kuvvetli fabrika-i askeriyeniz, otuz milyon Osmanlı ve üç yüz milyon nüfus-u İslâmiyenin nokta-i istinadı ve maden-i istimdadıdır.

Sizin, iki müthiş istibdadı kansız ve def’aten öldürmeniz harikulâde olduğundan ve Şeriat-ı Garranın iki mu’cize-i garrasını izhar ettiğinizden, zaîfü’l-akîde olanlara hamiyet-i İslâmiyenin kuvvetini ve Şeriatın kudsiyetini iki bürhan ile izhar eylediniz. Bu iki inkılâbın pahasına binler şehid verse idik, ucuz sayacaktık. Lâkin, itaatinizden binde bir cüz’ü feda olunsa, bize pek çok pahalı düşer. Zira, itaatinizin tenakusu, ukde-i hayatiye veya hararet-i gariziyenin tenakusu gibi mevti intâc eder.

Tarih-i âlem serâpâ şehadet ediyor ki, asker neferatının siyasete müdahaleleri, devletçe ve milletçe müthiş zararları intâc etmiştir. Elbette hamiyet-i İslâmiyeniz, böyle sizi uhdenizde olan hayat-ı İslâmiyeye zarar verecek noktalardan men edecektir. Siyaseti düşünenler, sizin kuvve-i müfekkireniz hükmünde olan zabitleriniz ve ulü’l-emirlerinizdir.

Bazen zarar zannettiğiniz şey, siyaseten büyük zararı def ettiği için ayn-ı maslahat olduğundan, zabitleriniz tecrübeleri hasebiyle görüyor ve size emir veriyor. Sizde de tereddüt caiz değildir. Ef’al-i husûsiye-i nâmeşrûa, sanattaki maharet ve hazakate münâfî değildir ve sanatı menfur etmez; nasıl ki, bir tabib-i hazık ve bir mühendis-i mahirin nâmeşrû harekâtı için, onların tıp ve hendeselerinden mâni-i istifade olamaz.

Kezalik, fenn-i harpte tecrübeli ve o sanatta mahir ve hamiyet-i İslâmiye ile münevverü’l-fikir zabitlerinizin bazılarının cüz’î nâmeşrû harekâtı için itaatinize halel vermeyiniz. Zira, fenn-i harp mühim bir sanattır.

Hem de sizin kıyamınız; Şeriat-ı Garra, yed-i beyza-i Mûsâ gibi, sair sebeb-i tefrika ve teşettüt-ü efkâr olan cemiyetleri bel’ etti, sahirleri de secdeye mecbur eyledi; harekâtınız bu inkılâbda ilâç gibi idi ki, fazla olsa zehre münkalib olur ve hayat-ı İslâmiyeyi fena bir hastalığa hedef eder.

Hem de himmetinizle bizdeki istibdat şimdilik mahvoldu. Lâkin terakkîler için, Avrupa’nın istibdad-ı manevîsi altındayız, nihayet derecede ihtiyat ve itidal lâzımdır.

Yaşasın Şeriat-ı Garra! Yaşasın askerler!

Said Nursî                                  

Eski Said Dönemi Eserleri, s. 80

LÛ­GAT­ÇE:

asâkir-i muvahhidîn: Allah’ın birliğine inanan askerler.

Fahr-i Âlem: Âlemin övüncü, âlemin kendisiyle övündüğü Peygamberimiz (asm).

herc ü merc: Karmakarışık olma, alt üst olma.

istibdat: Baskı, baskıcı yönetim, kendi başına ve hiçbir nizama ve kanuna bağlı olmadan yönetme, keyfî idare sistemi.

maden-i istimdad: Yardım istenen kaynak.

ulü’l-emir: Emir sahipleri, devleti idare edenler.

zaîfü’l-akîde: İnanç zayıflığı.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
Okunma Sayısı: 244
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    28 Şubat’ın yeni versiyonunu yaşıyoruz

    Hayaller ve gelecekler katledildi

    'Öyle bir otoriter rejime geçiliyor ki...'

    Normalleşme süreci başlıyor

    'Doğu Türkistan araştırılsın'

    2020’nin yangın bilançosu: 29 bin futbol sahası kadar orman yandı

    Türkiye'de 9 bin 193 yeni vaka tespit edildi

    İstanbul esnafının hali perişan

    Döviz neden yeniden yükseliyor?

    BAE, Arabistan’ın yanında yer aldı

    Tarım arazileri elden gidiyor

    Biden'ın ekonomik destek paketine onay çıktı

    Yemen'den Suudi Arabistan'a destek

    Türk Tabipler Birliği: Vak’alar artarken, açılma cinayettir

    Necmettin Erbakan anılıyor

    Yeni Asya okuyucularından 52. yıl mesajları

    İran: ABD, DEAŞ'ın faaliyetlerini güçlendiriyor

    İran halkına Kovid-19 uyarısı: Kendinizi fırtınaya hazırlayın

    Doğu Karadeniz'deki vaka artışının sebebi araştırılacak

    İzmir ve İstanbul'da kısıtlamaların devam etmesi bekleniyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    28 Şubat’ın yeni versiyonunu yaşıyoruz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’ta Yeni Asya
    Ahmet BATTAL

    Yönetimde adaletten şaşınca
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    24 yıl sonra 28 Şubat
    Adnan NACİR

    Yeeeni Türkiye…
    Misbah ERATİLLA

    İlyas-ı Habir niçin hiç mutlu olamadı?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Kara kışlar ve Yeni Asya
    Rifat OKYAY

    Bir değişik imtihan
    Risale-i Nur'dan

    Askerin siyasete müdahalesi, müthiş zararları netice verdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.