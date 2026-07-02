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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Demokratik direnç hattı…

Cevher İLHAN
02 Temmuz 2026, Perşembe
Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü ağır enflasyonun “tâlimatlı TÜİK rakamları”yla teyid edildiği faiz ve borç kıskacındaki ekonomik çöküşün devam ettiği, daha başta söz verilen “3 y” denilen “yoksulluk, yasaklar ve yolsuzluklarla mücadele”de başarısız kalındığı vetirede milletten desteği kaybeden siyasî iktidar yeni siyasî hamleler peşinde.

İktidarı eleştiren bir tweeti atanların derdest edildiği baskıda bütün kamuoyu araştırmalarında, verdiği cevaplarla derdest edilme, malî - ticarî cezalara uğrama çekingenliklerine, iş bulamama, işinden olma, mülâkatlarda elenme korkularına rağmen telefonda ya da yüz yüze bütün anketlerde iktidar partisinin oylarının erimesine karşı yeni komplolar kuruluyor. 

Zira muhalefetten seçilmiş 80’den fazla seçilmiş belediye başkanının “tepeden tehditler”le, “hizmet yaptırmama”, “tutuklanıp hapse atılma”, itibarsızlaştırma şantajlarıyla iktidar partisine transfer edildiği, bizzat Cumhurbaşkanı’nca üç parti değiştirmiş vekillere “övünerek” partisinin rozetlerinin takıldığı ve hâlen 13 belediye başkanının hapiste tutulup vatandaşların iradesini hiçe sayan “kayyım atamaları”nın dayatıldığı kırılganlıkta olup bitenler vicdanları yaralıyor.  

ÇARPIKLIKLARA, İŞGÜZÂRLIKLARA KARŞI

Özellikle yüzlerce sanıklı, kes-yapıştırla kabarıklaştırılan binlerce sayfalık iddianameli, haftada üç gün diyalize girmesi gereken ağır hastaların göz göre -ceza alsalar bile- yatarından fazla cezaevinde tutulup cezaların yağdırıldığı vartada vartada Silivri davalarının hukukî olmayıp siyasî olduğu gün geçtikçe açığa çıkıyor.

“Etkin pişmanlık”tan yararlandırılan “itirafçılar”ın iftiralarından peşpeşe çarklarıyla halkın kahir ekseriyetinde itibar görmemesiyle toplumda desteğini kaybeden “otoriter rejim” daha da otoriterleşiyor.

Saray iktidarının bir dönem daha koltukta kalması hesâbıyla karşısında kaybedeceği siyasî rakiplerini tasfiye maksatlı -Türkiye’ye mâliyeti 100 milyar doları geçen- yargı üzerinden “19 Mart (2025) yargı ‘siyasî operasyonları”ndan, muhalefeti parçalayıp tasfiyeyi amaçlayan canhıraş “21 Mayıs ‘butan müdahalesi”nden “beklenen sonuçlar”ın alınamaması üzerine “iktidar cephesi”nce yeni kriz ve kaos senaryoları sahneleniyor.  

Kamuoyundaki yaygın kanaatin aksine partili Cumhurbaşkanı’nın her konuşmasında dakikalarca “bu işin içinde yokuz, bizimle ilgisi yok” çıkışları bundan.

Bu yüzden, Cumhurbaşkanı her fırsatta Anayasa değişikliklerinden dem vuruyor. Saray’dan danışmanları, “Türkiye’nin bir dönem daha Cumhurbaşkanı’a ihtiyacının olduğu, bir kez daha aday olması için yeni anayasaya veya anayasa değişikliği yerine “istisnaî adaylık” denilerek 7 Mayıs 2028’de yapılması gereken seçimlerin birkaç hafta öne alınarak Nisan’da yapılması çarpıklığını ortaya atıyorlar. 

Bir tek kendilerini akıllı bütün milleti sersem sayarak seçimin yürütmenin yanısıra yasama ve yargının bütünüyle bir “kişi”nin güdümüne sokulduğu “tek kişilik hükûmet”in dayatıldığı 16 Nisan 2017 referandumu yıldönümünde yapılmasını işgüzarlığı öneriliyor.

TOPYEKÛN MUHALEFETİN TOPARLANMASI…

Bununla toplumu “canla başla çalışarak seçtiklerinizi sizi terk ediyor” havasını telkinle vatandaşların “biz ne yapsak başaramayacağız, seçtiklerimize kayyımlar atanacak” yılgınlığıyla teslimiyete sürükleme ve sindirme tezgâhı işletiliyor.

Ne var ki kumpaslar, komplolar milletin vicdanında makes bulmuyor. Bütün katakullilere rağmen AKP “cazibe - çekim merkezi” olmuyor; tam tersine tepkiler katlanıyor.

Bundandır ki iktidardakilerin “kimlik siyaseti”yle kamplaştırma, kutuplaştırma tuzaklarına düşmeden, ellerine istimal edeceği kozları vermeden topyekûn muhalefetin toparlanması gerekiyor.

İktidardakilerin “yandaş medya”nın yoğun kara propagandasına, demokrasiye ve hukuka kurulan kumpaslara karşı topyekûn muhalefetin birleşik bir demokratik direnç hattı oluşturması icâb ediyor.

“Rey-i vahid-i istibdada / “otoriter rejim”e karşı, demokrasiyi, hukuku, hak ve hürriyetleri esas alan “demokrasi ittifakı”nın kurulması büyük önem taşıyor.

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