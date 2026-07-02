Faydalı bir yaz mevsimi için...

Elhamdülillah Cenab-ı Rezzak-ı Kerîm’in bereketli ve ihsanlı, ikramlı sofralarının ve nimetlerinin sergileneceği yaz mevsimine girdik.

Bu yaz mevsimi mahiyeti ve yüklenen manaları itibariyle hadsiz ve sonsuz şükürlerin hamdlerin, bereket dualarının yapılacağı, konuşulacağı ve gerçekleştirileceği bir büyük inayet, ikram ve ihsan sofrasıdır.

Kur’ân talebeleri ve Kur’ân’ın bu asırda muhteşem bir tefsiri olan Risale-i Nur eserlerini okuyan hadimler için yaz sofraları, nimetleri ve ikramlarının kazandıracağı imanî, İslâmî tefekkürler ve düşünce, fikir dünyamıza kazandıracağı fiilî ameller, tavırlar ve şekiller kaçırılmayacak kalbî, aklî ve ruhî fırsatları bizlerin gözleri önüne sermektedir.

Yaz mevsiminin en birinci ve önemli adımı tefekkür-ü imaniyeye sahip olabileceğimiz bilgiler, malumatlarla donanımlı olmamızla atılabilecektir.

Bu önemli adımı atabilmek için ise: Kur’ân’i ve imanî tefekkür bahislerini içerisinde bulunduran Risale-i Nurlar’ı çok okumakla gerçekleştirilebilecektir.

Şöyle bir hayatımıza bakabilmeliyiz; kaç tane yaz mevsimini Kur’ân hakikatlerinin mecz olduğu tatlı, zevkli ve lezzetli tefekkür bahisleriyle, okuma ve anlamalarıyla süsleyebildik ve birer kazanım olarak ahiret sepetimize yerleştirebildik?..

Hani görmeden inanmam, dokunmadan anlamam, yemeden tatmış olmam gibi piyasa lafları var ya bunlar ve bütün bu lafların benzerleri yaz mevsimi geldiği zaman iflas ederler ve kaçacak delik ararlar.

İşte yaz! İşte nimetler! İşte tefekkür, hamd, şükür ve zikir meydanı!..

Bizler rehaveti, tembelliği bolluğun verdiği gafleti ve nisyanı, terk ederek muhakkak bir surette yaz mevsimi fırsatını değerlendirebilmeliyiz ve boşu boşuna malâyaniyat ve tatil hikâye ve masallarıyla geçirmemeliyiz.

Kur’ân okumaları Risale-i Nur okumaları ve bunların tefekkür dünyamızda yoğun ikram ve nimetleri ile süslenmeleri meyve ve faide vermeleri kesinlikle kaçırılmamalı ve yaz mevsimi imanî Kur’ân’i hatırlamalar, tefekkürler ve teşekkürler ile gayet hoş ve güzel bir değerle kıymetle geçirilebilmelidir.