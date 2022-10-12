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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Din dâhilde menfî tarzda istimal edilmez

Risale-i Nur'dan
12 Ekim 2022, Çarşamba
Dediler: “Dinsizliği görmüyor musun, meydan alıyor. Din namına meydana çıkmak lâzım.”

 

Dedim:

“Evet, lâzımdır. Fakat kat’î bir şart ile ki, muharrik, aşk-ı İslâmiyet ve hamiyet-i diniye olmalı. Eğer muharrik veya müreccih, siyasetçilik veya tarafgirlik ise, tehlikedir. 

“Birincisi hata da etse, belki ma’füvdür. İkincisi isabet de etse, mes’uldür.”

Denildi: “Nasıl anlarız?”

Dedim: “Kim fâsık siyasettaşını mütedeyyin muhalifine sû-i zan bahaneleriyle tercih etse, muharriki siyasetçiliktir. Hem umumun mâl-ı mukaddesi olan dini, inhisar zihniyetiyle kendi meslektaşlarına daha ziyade has göstermekle, kavî bir ekseriyette, dine aleyhtarlık meyli uyandırmakla nazardan düşürmek ise, muharriki tarafgirliktir.

“Meselâ, iki adam dövüşürler. Biri, zayıf düşeceğini hissederken, elindeki Kur’ân’ı kavîye uzatmakla himayesini davet edip, kavî bir ele vermek lâzımdır. Tâ beraber çamura düşmesin, Kur’ân’a muhabbetini, hürmetini göstersin, Kur’ân’ı Kur’ân olduğu için sevsin.

“Eğer kavînin karşısına siper etse, himayet damarını tahrik etmeye bedel, hiddetini celbeder. Kur’ân’ı kavî bir hâdimden mahrum bırakmakla, zayıf bir elde beraber yere düşerse o, Kur’ân’ı kendi nefsi için sever demektir.

“Evet, dine imale etmek ve iltizama teşvik etmek ve vazife-i diniyelerini ihtar etmekle dine hizmet olur. Yoksa, ‘Dinsizsiniz’ dese, onları tecavüze sevk etmektir. Din dâhilde menfî tarzda istimal edilmez. Otuz sene halife olan bir zat, menfî siyaset namına istifade edildi zannıyla, Şeriata gelen tecavüzü gördünüz. Acaba şimdiki menfî siyasetçilerin fetvalarından istifade edecek kimdir, bilir misin? Bence İslâm’ın en şedid hasmıdır ki, hançerini İslâm’ın ciğerine saplamıştır.”

Eski Said Dönemi Eserleri, 

Sünuhat, s. 357

LÛ­GAT­ÇE:

hamiyet-i diniye: dine hizmet ve onu yüceltmek maksadıyla çalışma.

iltizam etmek: bir şeyin tarafını tutmak, onu tercih etmek.

imale: bir tarafa meylettirme.

inhisar: tekel, tekelcilik, sadece bir şahsa veya bir topluluğa ait olma.

kavî: kuvvetli, güçlü.

ma’füv: affedilmiş, bağışlanmış.

mâl-ı mukaddes: mukaddes mal, kutsal değer.

menfî: negatif, olumsuz, yıkıcı.

muharrik: harekete geçiren unsur.

müreccih: tercih ettiren sebep.

şedid: şiddetli.

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