"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 52

Elimizde nur var, topuz yok; nur kimseyi incitmez

Risale-i Nur'dan
08 Şubat 2022, Salı
Aziz, Sıddık, Mücahid Kardeşlerim Hasan Âtıf ve Sadık Rüfekası!

Evvelâ: Bu Şuhur-u Selâse-i Mübarekenizi tebrik ediyoruz. Sizin kalemlerinizin yadigârları ve Risale-i Nur’dan ayrılmamak ve sebat etmek senetleri olan yazılarınızı ve dininizi dünyanın çok fevkinde tutmanıza işaret veren dünya sureti üstündeki çizgilerinizi ve iman hizmetinde daima sebat etmenize vesikalar hükmündeki imzalarınızı kemâl-i memnuniyetle aldık, kabul ettik. Cenab-ı Hak sizlere, hazine-i rahmetinden onların hurufatı adedince defter-i a’mâlinize haseneler yazsın, âmin.

Aziz kardeşlerim! Bu defa yazılarınızda İhlâs Risalelerini gördüğüm için sizi o gibi risalelerin dersine havale edip, ziyade bir derse ihtiyaç görmedim. Yalnız bunu ihtar ediyorum ki: Mesleğimiz, sırr-ı ihlâsa dayanıp, hakaik-ı imaniye olduğu için hayat-ı dünyaya, hayat-ı içtimaiyeye mecbur olmadan karışmamak ve rekabet ve tarafgirliğe ve mübarezeye sevk eden hâlâttan tecerrüd etmeye, mesleğimiz itibarıyla mecburuz. Binler teessüf ki şimdi müthiş yılanların hücumuna maruz bîçare ehl-i ilim ve ehl-i diyanet, sineklerin ısırması gibi cüz’î kusuratı bahane ederek, birbirine tenkitle, yılanların ve zındık münafıkların tahribatlarına ve kendilerini onların eliyle öldürmesine yardım ediyorlar.Gayet muhlis kardeşimiz Hasan Âtıf’ın mektubunda, bir ihtiyar âlim ve vaiz, Risale-i Nur’a zarar verecek bir vaziyette bulunmuş; benim gibi binler kusurları bulunan bir bîçarenin, ehemmiyetli iki mazeretine binaen bir sünneti (sakal) terk ettiğim bahanesiyle şahsımı çürütüp Risale-i Nur’a ilişmek istemiş.Evvelâ: Hem o zat hem sizler biliniz ki ben Risale-i Nur’un bir hizmetkârıyım ve o dükkânın bir dellâlıyım; o ise (Risale-i Nur) Arş-ı A’zamla bağlı olan Kur’ân-ı Azîmüşşan ile bağlanmış bir hakikî tefsiridir. Benim şahsımdaki kusurat, ona sirayet edemez, benim yırtık dellâllık elbisem onun bâkî elmaslarının kıymetini tenzil edemez.Sâniyen: O vaiz ve âlim zata benim tarafımdan selâm söyleyiniz. Benim şahsıma olan tenkidini, itirazını başım üstüne kabul ediyorum. Sizler de o zatı ve onun gibileri münakaşa ve münazaraya sevk etmeyiniz. Hatta tecavüz edilse de bedduâ ile de mukabele etmeyiniz. Kim olursa olsun, madem imanı var; o noktada kardeşimizdir. Bize düşmanlık da etse, mesleğimizce mukabele edemeyiz. Çünkü daha müthiş düşman ve yılanlar var.Hem elimizde nur var, topuz yok. Nur, kimseyi incitmez, ışığıyla okşar. Ve bilhassa ehl-i ilim olsa, ilimden gelen enaniyeti de varsa, enaniyetlerini tahrik etmeyiniz. Mümkün olduğu kadar, “Boş sözlerle, çirkin davranışlarla karşılaştıkları zaman, izzet ve şereflerini muhafaza ederek oradan geçip giderler.”  [Furkan Sûresi: 72] düsturunu rehber ediniz.Hem Hasan Avni ismindeki zat, madem evvelce Risale-i Nur’a girmiş ve yazısıyla da iştirak etmiş, o daire içindedir. Onun fikren bir yanlışı varsa da affediniz. 

Biz, değil onlar gibi ehl-i diyanet ve tarikate mensup Müslümanlar, şimdi bu acib zamanda, imanı bulunan ve hatta fırak-ı dâlleden bile olsa onlarla uğraşmamak ve Allah’ı tanıyan ve ahireti tasdik eden Hıristiyan bile olsa onlarla medâr-ı niza’ noktaları medâr-ı münakaşa etmemeyi hem bu acib zaman hem mesleğimiz hem kudsî hizmetimiz iktiza ediyor. Ve Risale-i Nur’un âlem-i İslâmda intişarına karşı hayat-ı içtimaiye ve siyasiye cihetinde mâniler çıkmamak için Risale-i Nur Şakirdleri musalâhakârâne vaziyeti almaya mükelleftirler.

Kastamonu Lâhikası, 152. mektup, s. 255

Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    742 GÜNDÜR RESMİ İLAN HAKKIMIZ VERİLMİYOR

    BM Sözcüsü Haq: Darbeden bu yana Myanmar ordusu en az 114 çocuğu öldürdü

    'Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse NATO karşılık vermeye hazır'

    Adı konmayan buhran dönemi yaşıyoruz

    Almanya Başbakanı: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırırsa bedeli çok ağır olacaktır

    Bütün ülkenin akıbeti Isparta gibi olabilir

    Ukrayna krizi gıdayı vuracak

    Yoksulluk sınırı 11 bin liraya dayandı

    Her yerde zam protestosu

    Kurtulmuş: Her şeyin farkındayız

    Kesinlikle zor bir seçim olacak

    15 yıl sonra Aksa’da namaz

    OHAL ilan edilen Ottawa'da ve Kanada genelinde son durum?

    ABD'li piyadeler Polonya'ya gelmeye başladı

    Erdoğan - Stoltenberg görüşmesinde neler konuşuldu?

    Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı

    Son 24 saatte 236 kişi vefat etti, 96514 vaka gözlemlendi

    Hukuk devleti olmadığınızın kabulü

    Yargıya müdahaleyi reddediyoruz

    Salgın ruh sağlığını olumsuz etkiliyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejiminde medya
    Genel

    Kesinlikle zor bir seçim olacak
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kesin dönüş” yapmayacaklar bu yazıyı dikkate almasın!
    Genel

    Adı konmayan buhran dönemi yaşıyoruz
    Genel

    BM Sözcüsü Haq: Darbeden bu yana Myanmar ordusu en az 114 çocuğu öldürdü
    Genel

    Almanya Başbakanı: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırırsa bedeli çok ağır olacaktır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    742 GÜNDÜR RESMİ İLAN HAKKIMIZ VERİLMİYOR
    Genel

    Ukrayna krizi gıdayı vuracak
    Genel

    Bütün ülkenin akıbeti Isparta gibi olabilir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.