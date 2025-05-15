Duadaki azîm ubudiyet sırrı

Psikolojik hastalıklara düçâr olanlar tedavi için psikologlara veya psikiyatristlere giderek kendini dinlemeleri mukabilinde bir ücret ödeyerek netice almaya çalışıyorlar.

Bu tedavinin daha ahsen oluşu maddî sebeplere riayet edildikten sonra hakikî şifayı verecek olan Allah’tan dua vasıtasıyla inayet istemektir.

Cenab-ı Hakkın Kur’ân’daki: “De ki: Duanız olmazsa, Rabbim size ne diye ehemmiyet versin?”1 emri mucibince Allah bizim dua etmemizi istiyor. Risale-i Nur’da ise insanı kemâle ulaştıracak vasıtalardan birisi olarak dua nazarlara şöyle sunulur: “İnsan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir.”2 Aynı zamanda dua “hazine-i rahmetin anahtarı ve tükenmez bir kuvvetin medarı olan bir vesile”3 dir.

Duanın çeşitleri olduğu gibi mertebeleri de vardır.4 Evvelâ dua etme isteği, duanın ilk mertebesidir. Eğer bir kula isteme duygusu verilmişse kulun dualarıyla istediği şeyleri Allah o kuluna verecek demektir. Sâniyen duanın ibadet oluşu, dua etme isteğinin bir üst mertebesidir. Zira “Dua bir ibadettir. Abd, kendi aczini ve fakrını dua ile ilân eder.”5

İbadet aynı zamanda insanın yaratılış vazifesidir. Zira Cenab-ı Hak Kur’an’da “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.”6 diye buyuruyor. Risale-i Nur’da ibadet ile ubûdiyet farkı şöyle izah edilir: “Allah’ın emirlerini yapmaktan ve nehiylerinden sakınmaktan ibaret olan ibadet”i7 yapmak. “Ubudiyetin ise sırr-ı esası; niyaz, şükür, tazarru, huşu, acz, fakr, halktan istiğna cihetiyle o hakikatin kemaline mazhar olur.”8 Çünkü, ihlâs hakikatını anlayan insan, kardeşiyle dövüşmez.”9

Dolayısıyle: “Dua bir ubudiyettir. Ubudiyet ise, semeratı uhreviyedir.”10

Demek ki asıl maksat, dünyevî istekler için dua yaparak Allah’tan bir şeyler istemek değildir. Malum Hz. Yunus (as), Rabbinden bir şeyler istemek yerine, “sırr-ı ehadiyeti, nur-u tevhid içinde inkişaf”11 ettirmiştir.

Hem “Dua, ubudiyetin ruhudur ve hâlis bir imanın neticesidir.”12 Sırr-ı ehadiyeti, nur-u tevhid içinde inkişaf ettirmek için: “İnsaniyetin esasında münderiç olan acz ve za’f, fakr ve ihtiyaç, naks ve kusur kapılarını kapayıp, ubudiyetin yolunu seddet[memek]”13 gerekiyor.

“Eğer insan zaafını anlayıp, kàlen, halen, tavren dua etse ve aczini bilip istimdad eylese, o teshirin şükrünü eda ile beraber, matlubuna öyle muvaffak olur ve maksatları ona öyle musahhar olur ki, iktidar-ı zâtîsiyle onun aşr-i mişarına muvaffak olamaz.”14

“Dua bir sırr-ı ubudiyettir.”15 Hz. İbrahim’i (as) Nemrut ateşe atarken melekler yardıma gelir. Meleklerin yardım etme teklifine Hz. İbrâhim (as) cevaben: “Dost ile dostun arasına girmeyin diye mukabelede bulundu.”16

Ubudiyetteki sır; Allah’ın rububiyetine karışmamayı, tedbiri Ona bırakmayı, hikmetine itimad etmeyi, rahmetini itham etmemeyi iktiza eder. “Dua bir sırr-ı azîm-i ubudiyettir. Belki ubudiyetin ruhu hükmündedir.”17

Hâsılı insan duadaki bu azîm ubudiyet sırrını şöyle yakalayabilir: Cenab-ı Hak istidat çekirdeğini fıtratımıza koymuştur. “O istidat çekirdeğini İslâmiyet suyuyla, imanın ziyasıyla, ubudiyet toprağı altında terbiye ederek, evamir-i Kur’âniyeyi imtisal edip cihazat-ı maneviyesini hakikî gayelerine tevcih etse; elbette âlem-i misal ve berzahta dal ve budak verecek ve âlem-i âhiret ve Cennette hadsiz kemalât ve nimetlere medar olacak bir şecere-i bâkiyenin ve bir hakikat-i daimenin cihazatına cami’, kıymettar bir çekirdek ve revnakdâr bir makine ve bu şecere-i kâinatın mübarek ve münevver bir meyvesi olacaktır.”18

Her çekirdek istidadına göre toprak altında neşv-ü nema bulacağından dualarımızla ne istersek toprağımızda o yeşerecektir.

Dipnotlar:

1-Furkan Suresi: 77.

2-Sözler, 23 Söz, 1. Mebhas, 4.Nokta.

3-Sözler, 23 Söz, 1. Mebhas, 5. Nokta.

4- Sözler, 23 Söz, 1. Mebhas, 5. Nokta.

5- Mektubat, 24. Mektup, 1. Zeyl, 2. Nükte.

6- Zâriyât Suresi: 56.

7- İşârâtü’l-İ’caz, Bakara Sûresi, 21-22. âyetin tefsiri.

8- Mektubat, 29. Mektup, 9. Kısım 8. Telvih, 7. Varta.

9- https://www.risaleinurenstitusu.org/ceylan-caliskanin-nur-derslerinden-tespit-ettigi-notlar-2/.

10- Sözler, 23. Söz, 1. Mebhas, 5. Nokta.

11-Lem’alar, 1. Lem’a.

12- Mektubat, 24. Mektup, 1. Zeyl, 5. Nükte.

13- Sözler, 30. Söz, 1. Maksat,

14- Sözler, 23. Söz, 2. Mebhas, 4. Nükte.

15- Sözler, 23. Söz, 1. Mebhas, 5. Nokta.

16- https://www.kuranvemeali.com/enbiya-suresi/68-ayeti-tefsiri.

17- Mektubat, 24. Mektup, 1. Zeyl, 1. Nükte.

18- Sözler, 23 Söz, 2. Mebhas, 1. Nükte.