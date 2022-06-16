Ezanın serbestiyeti, Demokratlara manevî bir kuvvet oldu

[Demokratların ezan-ı Muhammedîyi Arapça olarak okunmasına müsaade etmeleri dolayısıyla yazılan bir hasbihal.]

Aziz, Sıddık Kardeşlerim! Evvelâ: Hem sizin, hem bu memleketin, hem âlem-i İslâm’ın mühim bayramlarının mukaddemesi ve bu memlekette şeair-i İslâmiyenin parlamasının bir müjdecisi olan ezan-ı Muhammedî­nin kemâl-i ferahla on binler minarelerde okunmasını tebrik ediyoruz.

Tarihçe-i Hayat, s. 632

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Ezan-ı Muhammedî’nin (asm) serbestiyetiyle kendi kuvvetlerinden yirmi defa ziyade kuvvet kazandılar. Milleti kendilerine ısındırdılar, minnettar ettiler. [...] Bütün kuvvetleriyle ezan meselesi gibi şeair-i İslâmiyeyi ihyâ için mümkün oldukça tamire çalışmaları lâzım ve elzemdir.

Emirdağ Lahikası, s. 352

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Ezan-ı Muhammedî’nin (asm) neşriyle Demokratlar on derece kuvvet bulduğu gibi; Ayasofya’yı, beş yüz sene devam eden vaziyet-i kudsiyesine çevirmek ve halen İslâm’da çok hüsn-ü tesir yapan ve bu vatan ahalisine âlem-i İslâm’ın hüsn-ü teveccühünü kazandıran, yirmi sekiz sene mahkemelerin muzır cihetini bulamadıkları ve beş mahkeme de beraetine karar verdikleri Risale-i Nur’un resmen serbestîsini dindar Demokratlar ilân etmeli ve bu yaraya bir nevi merhem vurmalıdırlar. O vakit âlem-i İslâm’ın teveccühünü kazandıkları gibi, başkalarının zalimâne kabahatleri onlara yüklenmez fikrindeyim. Dindar Demokratların, hususan Adnan Menderes gibi zatların hatırları için, otuz beş seneden beri terk ettiğim siyasete bir iki saat baktım ve bunu yazdım.

Emirdağ Lahikası, s. 504

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HÂŞİYE: Başvekilin Konya’daki ehemmiyetli nutku için umum Nur Talebeleri ve mektepli masum çocuklar namına bir tebrik yazacaktım. Şimdi kalbime geldi: Risale-i Nur’un serbestiyetine dair müdafaatlarımızın ve ehemmiyetli bir avukatımızın ehl-i vukufa cevabının arkasında, o nutku, Risale-i Nur’un serbestiyetine dair bir sebep ve sened göstermekle Anadolu’daki Müslümanları ve Nur’un bütün talebelerini ona bir mânevî kuvvet ve duacı yapmak, ezan-ı Muhammedî’nin ilânı onlara nasıl bir mânevî kuvvet hükmüne geçti; bu nutukla Risale-i Nur’un serbestiyeti dahi, ona bir mânevî kuvvet hükmüne geçmesi için, ona tebrik yerine, dava vekilimizin haklı müdafaasında bir hâşiye yaptık.

Emirdağ Lahikası, s. 532

LÛ­GAT­ÇE:

başvekil: başbakan.

ehl-i vukuf: bilirkişi.

elzem: en lüzumlu, çok gerekli.

hâşiye: ek, ilave; dipnot.

hüsn-ü teveccüh: güzel alâka, ilgi.

mukaddeme: başlangıç.

şeair-i İslâmiye: İslâma sembol olmuş işler, ameller.