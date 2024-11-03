"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 KASIM 2024 PAZAR - YIL: 55

Hak, bürhan, akıl ve meşveret hâkim olmalı

Risale-i Nur'dan
03 Kasım 2024, Pazar
Biz ehl-i hâliz, namzed-i istikbaliz. Tasvir ve tezyin-i müddea zihnimizi işba’ etmiyor. Bürhan isteriz.

Biraz da iki sultan hükmünde olan mazi ve istikbalin hasenat ve seyyiatlarını zikredelim:

Mazi ülkesinde ekseriyetle hükümferma, kuvvet ve heva ve tabiat ve müyulât ve hissiyat olduğundan, seyyiatından biri, her bir emirde –velev filcümle olsun– istibdad ve tahakküm var idi. Hem de meslek-i gayra husumete, kendi mesleğine iltizam ve muhabbetten daha ziyade ihtimam olunur idi. Hem de bir şahsa husumetin, başkasının muhabbeti suretinde tezahürü idi. Hem de keşf-i hakikate mâni olan, iltizam ve taassub ve taraftarlığın müdahaleleri idi.

Hasıl-ı kelâm: Müyulât muhtelife olduklarından, taraftarlık hissi her şeye parmak vurmakla ihtilâfat ile ihtilâl çıkarıldığından, hakikat ise kaçıp gizlenirdi.

Hem de, istibdad-ı hissiyatın seyyielerindendir ki: Mesâlik ve mezâhibi ikame edecek, galiben taassub veya tadlil-i gayr veya safsata idi. Hâlbuki üçü de nazar-ı şeriatta mezmum ve uhuvvet-i İslâmiyeye ve nisbet-i hemcinsiyeye ve teavün-ü fıtrîye münafidir. Hatta o derece oluyor, bunlardan biri taassub ve safsatasını terk ederek nâsın icma ve tevatürünü tasdik ettiği gibi, birden mezheb ve mesleğini tebdil etmeye muztar kalıyor. Hâlbuki taassub yerinde hak ve safsata yerinde bürhan ve tadlil-i gayr yerinde tevfik ve tatbik ve istişare ederse, dünya birleşse hak olan mezheb ve mesleğini bir parça tebdil edemez. Nasıl ki zaman-ı saadette ve Selef-i Salihîn zamanlarında hükümferma hak ve bürhan ve akıl ve meşveret olduklarından, şükûk ve şübehatın hükümleri olmaz idi.

Kezalik, görüyoruz ki: Fennin himmetiyle, zaman-ı hâlde filcümle, inşaallah, istikbalde bitamamihî hükümferma, kuvvete bedel hak ve safsataya bedel bürhan ve tab’a bedel akıl ve hevaya bedel hüda ve taassuba bedel metanet ve garaza bedel hamiyet ve müyulât-ı nefsaniyeye bedel temayülât-ı ukùl ve hissiyata bedel efkâr olacaklardır –karn-ı evvel ve sâni ve sâlisteki gibi ve beşinci karna kadar filcümle olduğu gibi. Beşinci asırdan şimdiye kadar kuvvet hakkı mağlûb eylemiş idi.

Muhakemat, s. 47

LÛ­GAT­ÇE:

bürhan: kesin delil.

ehl-i hâl: içinde bulunulan zamana ait olan.

filcümle: kısmen.

işba’: doyurma, tatmin etme.

karn-ı evvel, sani ve salis: Hicrî birinci, ikinci ve üçüncü asırlar.

mezmum: yerilmiş, kınanmış, kötülenmiş.

müyulât: meyiller.

şübehat: şüpheler.

şükûk: şekler, şüpheler.

tab’: tabiat, karakter, huy.

tadlil-i gayr: başkalarını tadlil etme, haktan saptığına hükmetme.

tasvir ve tezyin-i müddea: iddia edilen şeyin, fikrin sözle süslenip püslenmesi.

Okunma Sayısı: 293
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ateşkes hayatları kurtaracak

    İsrail ateşkes fırsatlarını heba etti

    '117 parçalanmış naaşı çıkarttık ve gömdük'

    Fransa’da başörtüsü lehine karar

    İTO: Ekim ayındaki artış yüzde 3,64

    Gazze’de sağlık sistemi işlemiyor

    Ortadoğu’da tansiyon yine yükseldi

    Gerçek vergi yüzsüzleri nerede?

    İşin ehli olmayana anahtar teslim edilmemeli

    Vatandaşın gündemi: Düşük asgari ücret, borçlar ve zamlar

    Arap ülkeleri de İsrail ile ticarete devam ediyor

    Hazine anaparadan çok faiz ödeyecek

    İspanya'daki büyük afette 211 kişi öldü - Halen çok fazla kayıp var!

    El-Avde Hastanesi'ndeki hayati hizmetler de yarın duracak!

    Bolivya yine karıştı

    Hamaney: Hem İsrail'e hem de ABD'ye kesinlikle sert bir cevap vereceğiz

    İspanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 205'e çıktı

    Amasra maden faciasına ilişkin davada ara karar

    Kayyım uygulaması demokrasiye aykırı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    “Devlet baba bizim”
    Faruk ÇAKIR

    Zamlar kadar hukuksuzluğa da feryat lâzım!
    Mehmet KARA

    Gündemi perdelemek!
    Misbah ERATİLLA

    Ahmet’in hasreti
    Adnan NACİR

    Toptan fiyatına adalet!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Sami CEBECİ

    İslâm Birliği için beş devlet öncülük yapmalıdır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Gerçek vergi yüzsüzleri nerede?
    Genel

    Ortadoğu’da tansiyon yine yükseldi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.