"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Hizmetin kudsiyetini muhafaza edebilmek

Risale-i Nur'dan
10 Ekim 2026, Cumartesi
Beni ve Risale-i Nur’un şakirdlerini ittiham eden ve o gibi kanun namına kanunsuz ve garazla ve hissiyatla bizi muaheze edenler, elbette bizden evvel, hem Eskişehir Mahkemesini, hem Kastamonu hükûmetini ve zabıtasını, hem Isparta Adliyesini, hem Denizli Mahkemesini, hem Ankara’nın Ağır Ceza Mahkemesini ittiham edip, onları varsa suçumuza tam teşrik ediyorlar.

Çünkü bir suçumuz olsa idi, bu üç-dört hükûmet yakınında çok zaman tecessüsüyle görmedi veya aldırmadı ve iki mahkeme iki sene inceden inceye bakıp bilmedi veya aldırmadı. Bizden ziyade onlar suçlu olurlar. Halbuki bizde dünyaya karışmak arzusu bulunsaydı, böyle sinek vızıltısı gibi değil, top güllesi gibi ses ve patlak verecekti.

Evet, Otuz Bir Mart’ta Divan-ı Harb-i Örfîde ve Mustafa Kemal’in hiddetine karşı, Divan-ı Riyasette şiddetli ve dokunaklı ve serbest müdafaa eden bir adam, “On sekiz sene zarfında kimseye sezdirmeden dünya entrikalarını çeviriyor” diye onu ittiham eden, elbette bir garazla eder. Biz, Denizli Müdde-i Umumîsinden ümit ettiğimiz gibi Afyon Müdde-i Umumîsinden de ümit ederiz ki, bizi böylelerin itirazından ve garazlarından kurtarsın ve hakikat-i adaleti göstersinler.

• Beşinci Esas: Risale-i Nur Şakirdlerinin, mümkün olduğu kadar, siyasete ve idare işine ve hükûmetin icraatına karışmamak bir düstur-u esasîleridir. Çünkü hâlisâne hizmet-i Kur’âniye, onlara her şeye bedel, kâfi geliyor.

Hem şimdi hükmeden öyle kuvvetli cereyanlar içinde siyasete girenlerden hiçbir kimse, istiklâliyetini ve ihlâsını muhafaza edemez. Her halde bir cereyan onun hareketini kendi hesabına alacak, dünyevî maksadına alet edecek, o hizmetin kudsiyetini bozacak.

Hem maddî mübarezede şu asrın bir düsturu olan eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdat ile, birinin hatasıyla onun masum çok taraftarlarını ezmek lâzım gelecek. Yoksa, mağlûp düşecek. Hem dünya için dinini bırakan veya alet edenlerin nazarlarında Kur’ân’ın hiçbir şeye alet olmayan kudsî hakikatleri, bir propaganda-i siyasette alet olmuş tevehhüm edilecek.

Hem milletin her tabakası; muvafığı ve muhalifi, memuru ve âmîsinin o hakikatlerde hisseleri var ve onlara muhtaçtırlar. Risale-i Nur Şakirdleri, tam bîtarafâne kalmak için siyaseti ve maddî mübarezeyi tam bırakmak ve hiç karışmamak lâzım gelmiş.

Şualar, s. 391

LUGATÇE:

âmî: ilmi-irfanı az olan, avam tabakası, halk tabakası.

düstur-u esasî: temel prensip, esas düstur.

eşedd-i istibdat: zorbalığın en çetini, kanunsuz, keyfî idarenin en şiddetlisi.

eşedd-i zulüm: zulmün en şiddetlisi.

hâlisâne: ihlâsla; hiçbir menfaat düşüncesine dayanmadan, temiz kalplilikle, samimiyetle.

istiklâliyet: bağımsızlık.

kudsiyet: mübâreklik, paklık, arınmışlık.

muaheze: tenkit, itiraz, kınama, tariz.

muvafık: aynı tarafı destekleyen, aynı görüşü paylaşan.

mübareze: çatışma, kavga.

müdde-i umumî: savcı.

şakird: talebe.

tecessüs: iç yüzünü araştırma, ayrıntısını öğrenme, araştırma merakı, araştırıcılık.

tevehhüm: vehimlenme, kuruntuya kapılma; gerçekte var olmayanı var kabul etme.

Okunma Sayısı: 260
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    RİSALE-İ NUR BU VATANA HAKİMDİR - BEDİÜZZAMAN'A İFTİRA ATMAK HİÇ KİMSENİN HADDİ DEĞİL

    Okullarda neler değişecek?

    Fon komisyonundan bu kadar mı kaçılır? - AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

    Karabağ gazisinden yasak tepkisi: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor

    Akyol: Ben de “gayretullaha dokunur” diyeyim

    Takipteki borçlar büyüdükçe büyüyor

    Çelik: Çocuklarımızı şiddete teslim edemeyiz

    Tokluk sınırı nedir?

    İzmir Milletvekili Ümit Özlale: Erdoğan’a Pazartesi’ye kadar süre

    MSB’den Mekke İttifakı mesajı: “Anayasaya uygun ilerleyecek”

    Savaşa ara yaptırıma devam

    Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binada ölü sayısı 5'e yükseldi

    Gençlerimizi kaybetmeden harekete geçelim

    İsrail, aktivistleri sınır dışı etmeyi planlıyor

    Trump'tan İran açıklaması

    Azerbaycan’daki çağ dışı yasak sürüyor: Başörtülü öğrencileri kapı dışarı ettiler!

    İddiaların üstü örtülmesin - Meclis bu konuyu araştırmayacaksa neyi araştıracak?

    5 dev kurumdan dikkat çeken ‘fon’ açıklaması

    OpenAI'ın işten çıkardığı araştırmacılardan güvenlik denetimi çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Akyol: Ben de “gayretullaha dokunur” diyeyim
    Genel

    İzmir Milletvekili Ümit Özlale: Erdoğan’a Pazartesi’ye kadar süre
    Genel

    Karabağ gazisinden yasak tepkisi: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
    Genel

    Okullarda neler değişecek?
    Genel

    RİSALE-İ NUR BU VATANA HAKİMDİR - BEDİÜZZAMAN'A İFTİRA ATMAK HİÇ KİMSENİN HADDİ DEĞİL
    Genel

    Tokluk sınırı nedir?
    Genel

    Fon komisyonundan bu kadar mı kaçılır? - AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
    Genel

    Çelik: Çocuklarımızı şiddete teslim edemeyiz
    Genel

    Takipteki borçlar büyüdükçe büyüyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.