Cezaevine gelen meçhul mektup

Bediüzzaman ve talebeleri 20 Eylül 1943 tarihinde “gizli cemiyet kurmak” ve “rejimin düzenini yıkmak” ithamıyla tutuklanarak Denizli Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilir. Yaklaşık 9 ay süren tutukluluğun ardından 15 Haziran 1944’te beraat ederek tahliye olurlar.

Bediüzzaman ve talebeleri tutuklandıklarında evlerine yapılan baskın sonucunda tüm risalelerine savcılık el koymuştu. Risaleler Denizli Ağır Ceza Başkâtibi Muharrem Bey’e yed-i emin olarak verilmişti. Muharrem Bey gönül ehli, helal-haramı, hak-hukuku ve adaleti içine sindiren biri idi. Muharrem Bey Denizli’de Melami Şeyhi Hasan Feyzi Yüreğil’e gönül bağı ile bağlıydı. Muharrem Bey Bediüzzaman’ın yargılaması başlayınca Denizli halkından büyük bir teveccüh olduğunu görünce risaleleri merak etmeye başladı. Hemen tüm risaleleri okudu ve çok etkilendi.

Muharrem Bey, şeyhi Hasan Yüreğil’e risalelerden söz edince risaleleri okumak istediğini söyledi. Muharrem Bey el altında risaleleri şeyhine götürdü. Böylece Hasan Feyzi Bediüzzaman’ın mahrem ve gayrimahrem yediemindeki bütün risaleleri kısa sürede okumuş oldu. Bu derin okumadan sonra risaleler ve Bediüzzaman hakkında geniş ve derinlemesine bilgi sahibi oldu.

Hasan Feyzi Yüreğil risaleleri okuduktan sonra büyük bir heyecana kapılarak, Bediüzzaman’a duygularını anlatan bir mektup yazdı. Mektubu ambalaj kâğıdı şeklinde Arapça olarak yazdı. Muharrem Bey mektubu nur talebelerden âlim Seyyid Şefik efendiye verdi.

Mektup: “esselamün aleyküm ya müdriken lizalikelzaman” ibaresiyle başlıyordu. Mektubun altına Hasan Feyzi Yüreğil diye imzasını atmıştı. Cezaevindeki özellikle İnebolulu Nur talebeleri bu ismi hiç duymadıklarını söylediler. Mektupta sevgi, saygı ve temenniler vardı. Talebeler mektubu birkaç defa daha okuyunca Bediüzzaman’a yazıldığına kanaat getirdiler. Sonunda mektubu Bediüzzaman’a gönderdiler. O mektuptan sonra hapishanedeki nur talebeleri Hasan Feyzi Yüreğil’i isim olarak ilk defa tanımış oldular.

Bediüzzaman 9 aylık hapis süresince 12 defa mahkemeye çıkmıştı. Hasan Feyzi mahkeme günlerini fırsat bilerek Bediüzzaman’ın mahkemeye gittiği yolda bekledi. Bir mahkeme günü bir çınar ağacının altında Bediüzzaman’ın geldiğini görünce gözleri bayram etti, kalbi sevinçten kanatlanmıştı. Ruhunun derinliklerinden ona selam verdi. Bediüzzaman Hasan Feyzi’nin hizasına gelince birden durakladı ve gözlerini Hasan Feyzi’nin üzerine çevirerek iki elini birkaç kez başına doğru kaldırarak selamladı. “Aleyküm selam Hasan kardeşim” diyerek ismen selamını aldı. Bu selamdan sonra dünyalar Hasan Feyzi’nin olmuştu. Hasan Feyzi bu selamla aradığını bulmuştu. Bu selam faslını İnebolulu İbrahim Fakazlı izlemişti.

Denizli mahkemesi beraat kararı verince Bediüzzaman hapisten çıktı ve birkaç gün Ahmet Çavuş’un hanında kaldıktan sonra Denizli Şehir Palas oteline getirildi. Muallim, şair ve edip olan Hasan Feyzi Yüreğil, Bediüzzaman’ı otelde ziyaret etti. Hasan Feyzi daha soru sormadan Bediüzzaman kendisine ”Kardeşim, ben o beklediğin zat değilim” demesine rağmen Hasan Feyzi hiçbir tereddüt etmeden ona talebe oldu.

Hasan Feyzi, daha sonra bütün müridlerini toplayarak, onlara Bediüzzaman’ın vazifesi ile ilgili açıklamada bulundu ve onları da Nur hizmetlerine yöneltmeye çalıştı. Bu tavsiye üzerine müritlerin büyük bir çoğunluğu Risale-i Nur’a talebe oldu.

Kaynak:

Mustafa Oral- Rüyalar Rahlesinde Hasan Feyzi