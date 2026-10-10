"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Taallûk

Mehmet ÇETİN
10 Ekim 2026, Cumartesi
Risale-i Nur Külliyatı’nda kader konusu, her ne kadar ilk eserlerde kısmî olarak işlenmişse de 26. Söz, kader konusunun esaslı ve en muhtevalı ele alındığı bir eserdir.

26. Söz’ün de en merkezinde duran, kulların fiiline yönelik Allah’ın takdirini bir manada ifade eden de “taallûk” kelimesidir, derim.

Bu çalışmamızda taallûk kelimesini irdelemeye, oradan kaderî bağları anlamaya çalışacağız. 

Bağlı olma, bağlılık, ilgi, bağ ve ilişik manalarını ifade eden taallûk; Allah’ın takdirinin, bilmesinin, kulun iradesiyle doğrudan alâkalı olduğu ve cüz-i ihtiyârî ile her ne yapılacaksa onunla doğrudan örtüştüğü, nasıl olacaksa onunla ilgili olduğu, bilindiği demektir.  

Külliyatta yaklaşık yüz otuz yerde geçen taallûk kelimesinin geçtiği cümlelerden bazıları şöyle:

“Malûm nasıl bir keyfiyet üzerine olursa, ilim öylece taallûk eder.”1

Bilinen şey nasıl bir nitelikte olacaksa, onun ilmi de öylece ilgili olur. 

“Abdin ihtiyarından neş’et eden bir fiile ilm-i ezelînin taallûku...”2

Kulun, iradesinden çıkan fiile, Allah’ın ezelî ilminin ilgili...

“İlm-i İlâhî, ihtiyarımıza taallûk etmiş.” 3

Allah’ın ilmi, irademizle ilişik olmuş. Nasıl olacak, öylece bilmiş.

Emsali ifadeleri çoğaltabileceğimiz bu tespitlerden anlaşılıyor ki, ezelî ilim, kulun iradesi ile doğrudan alâkalıdır. Kulun cüz-i iradesiyle yapacağı her şeyi Allah, ilmiyle bilip, alâkadar olmaktadır.

Nasıl olacak, öyle taallûk ediyor

İşte bir başka kader ile iradenin bağlantı noktasını anlatan ifade: “Nasıl olacak, öyle taallûk ediyor.”4

Kulun nasıl hareket edeceği ile Allah’ın bilmesi doğrudan birebirdir. Kulun yapacağı işle Allah’ın bilmesi doğrudan bağlıdır. 

Kurallara oturtulan ilim, onlara taallûk eden olaylara göre teşekkül etmiştir. Ortada eşya ve hâdise yoksa, onlarla alâkalı olacak ilim de yok demektir. O hâlde ilim, eşya ve hâdise ile doğrudan ve birebir ilgilidir. İşte Allah’ın ezelî ilmi noktasından bakıldığında nasıl olacak, öyle taallûk ediyor, denilir ama konu tam anlaşılmayabilir, o hâlde biraz daha irdeleyelim. 

Keskin virajı alamayan hızlı şoförün kaza yapması, viraja hızla girilirse kaza olur/olacak kaidesiyle örtüşmektedir.

Botanik ilmi, bitkilerle şekillenir, olur. Botanik söylediği için bitkiler şekillenmez. Bitkilerdeki şekillerle botaniğin alâkalı oluşu da budur.   

Burada problem olan konu şudur; kul, taallûk konusunda zaman ve mekânı aşamamaktadır. Zaman sıralamasıyla meydana gelen kulun fiillerini Allah’ın zamansız bilmesi, zamana bağımlı olan kul tarafından anlaşılmamaktadır. 

İlim, malûma tâbidir, prensibinden hareketle bilgi, bilinene bağlıdır. Ağacın dalındaki elma, malûmdur, zihnimizdeki elma ilimdir. Zihnimizdeki elmaya göre daldaki elma şekil almıyor, daldaki elmaya göre zihindeki elma bilgileri oluşuyor. Bu bakış açısı kul için böyle olurken Allah nokta-i nazardan ise kulun iradesi nasıl olacaksa öylesine biliyor demektir. 

Taallûk kelimesine yakın manada olan teveccüh kelimesi de kader-irade bağlamında kullanılır. Kulun iradesi nasıl gerçekleşecekse Allah’ın ilminin teveccühü de öyledir, demek mümkündür. 

Teveccüh; bir tarafa doğru yönelme, doğrulma5 manasında olup, irade nasıl gerçekleşecek ise İlâhî ilim de o yöndedir, denilebilir.

Dipnotlar:  

1. Bediüzzaman Said Nursî, İşârâtü’l-İ’caz, s. 94, 

(7. Ayetin tefsiri)

2. Bediüzzaman Said Nursî, İşârâtü’l-İ’caz, s. 94, 

(7. Ayetin tefsiri)

3. Bediüzzaman Said Nursî, Sözler (2016), s. 527

4. age

5. https://lugatim.com/s/TEVECC%C3%9CH

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    RİSALE-İ NUR BU VATANA HAKİMDİR - BEDİÜZZAMAN'A İFTİRA ATMAK HİÇ KİMSENİN HADDİ DEĞİL

    Okullarda neler değişecek?

    Fon komisyonundan bu kadar mı kaçılır? - AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

    Karabağ gazisinden yasak tepkisi: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor

    Akyol: Ben de “gayretullaha dokunur” diyeyim

    Takipteki borçlar büyüdükçe büyüyor

    Çelik: Çocuklarımızı şiddete teslim edemeyiz

    Tokluk sınırı nedir?

    İzmir Milletvekili Ümit Özlale: Erdoğan’a Pazartesi’ye kadar süre

    MSB’den Mekke İttifakı mesajı: “Anayasaya uygun ilerleyecek”

    Savaşa ara yaptırıma devam

    Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binada ölü sayısı 5'e yükseldi

    Gençlerimizi kaybetmeden harekete geçelim

    İsrail, aktivistleri sınır dışı etmeyi planlıyor

    Trump'tan İran açıklaması

    Azerbaycan’daki çağ dışı yasak sürüyor: Başörtülü öğrencileri kapı dışarı ettiler!

    İddiaların üstü örtülmesin - Meclis bu konuyu araştırmayacaksa neyi araştıracak?

    5 dev kurumdan dikkat çeken ‘fon’ açıklaması

    OpenAI'ın işten çıkardığı araştırmacılardan güvenlik denetimi çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Akyol: Ben de “gayretullaha dokunur” diyeyim
    Genel

    İzmir Milletvekili Ümit Özlale: Erdoğan’a Pazartesi’ye kadar süre
    Genel

    Karabağ gazisinden yasak tepkisi: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
    Genel

    Okullarda neler değişecek?
    Genel

    RİSALE-İ NUR BU VATANA HAKİMDİR - BEDİÜZZAMAN'A İFTİRA ATMAK HİÇ KİMSENİN HADDİ DEĞİL
    Genel

    Tokluk sınırı nedir?
    Genel

    Fon komisyonundan bu kadar mı kaçılır? - AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
    Genel

    Çelik: Çocuklarımızı şiddete teslim edemeyiz
    Genel

    Takipteki borçlar büyüdükçe büyüyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.