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10 EKİM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Senaryo görmektir...

Ali BEYKOZ
10 Ekim 2026, Cumartesi
Senaryo yazarken olaylar anlatılmaz.

Mesela: “Sağır edici bir sessizlik vardı...” , “Mahkum hapishanenin soğukluğunu hissediyordu... “, “Gardiyan tatsız tuzsuz çorbayı mahkuma uzattı...”,  “Bu gelen Binbaşı Asım’dı...”, “Parıltılı, ahşap kokulu kütüphaneden eser yoktu...”,  “Kadının hayatı darmadağınıktı...”

Bu ifadeler edebî olarak çok güzel olabilir, romanda, hikâyede yer alabilirler fakat senaryoda izleyici bunları görmeli. Senarist anlatmaz gösterir. Ne vardır, sahnenin nerde geçtiğini yazar; içerde, dışarda, salonda, mutfakta, caddede, otobüste... Sahnenin ne zaman geçtiğini belirtir, gündüz, gece, akşam, sabaha karşı ve sahnede görülmesi gerekenleri yazar, masa, (önemliyse  rengiyle, yapısıyla birlikte) sandalye, duvarda olması gereken tablo, askılık, vs. hareketler ve diyaloglar...

Yani aslında oyuncuya o sahneyi nasıl oynaması gerektiğinin ip ucunu verir. Yönetmen ise o ip ucunu gerçeğe dönüştürür. 

Senarist oyuncunun her hareketini yazmaz, oyuncuya hareket alanı verir. Örneğin; “Serdar sağ elini yüzüne doğru kaldırıp sol yanağını kaşır, sonra bakışlarını Furkan’a çevirir, sol eli ile masanın üstünde duran dosyayı alıp Furkan’ın suratına doğru fırlatır...”

Bu sahneyi daha basit yazar; ”Serdar Furkan’a doğru bakar ve masanın üstündeki dosyayı Furkan’ın suratına fırlatır.”  Bu sahnenin nasıl oynanacağı oyuncuya kalmıştır ve yönetmenin kararına...

Bazı durumları daha netleştirmek için yazmak istiyorum: 

“İÇ- SALON- GÜNDÜZ

“Kadın ömrü boyunca böyle büyük bir dolandırıcılık olayı ile karşılaşmamıştır...”

“İÇ- SALON- GÜNDÜZ

Kadın elindeki telefonun ekranına bakar. Yüzündeki şaşkınlık artar, gözleri iyice açılır. Telefona tekrar bakar.

Kadın: Olamaz...

Ayakta biraz durup koltuğa oturur, çantasını açar evrakları inceler, yüzündeki şaşkınlık dehşete döner.

Kadın: Dolandırıldım...”

İlk yazdığım anlatmaktadır, ikincisi göstermektedir.

Bir sahnede gitmek istediğini söyleyen birisine “-Gitme.”  repliği yazabilirsiniz. Veya gitmek isteyen birisine, “-Yemek yaptım, senin sevdiğin bir yemek, çok güzel olmuş...” diyerek dolaylı yoldan gitmemesi gerektiğini anlatabilirsin...

Senaryo izleyicinin okuduğu bir yazı değildir. O yazılan senaryoyu filmi çekilirse seyreder. 

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