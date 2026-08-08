"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Yaşasın ittihad-ı millî; ölsün ihtilâf!

Risale-i Nur'dan
08 Ağustos 2026, Cumartesi
(Dünden devam)

Üçüncüsü: Ben vaizleri dinledim; nasihatleri bana tesir etmedi. Düşündüm. Kasavet-i kalbimden başka üç sebep buldum:

Birincisi: Zaman-ı hâzırayı zaman-ı salifeye kıyas ederek yalnız tasvir-i müddeâyı parlak ve mübalâğalı gösteriyorlar. Tesir ettirmek için, ispat-ı müddeâ ve müteharri-i hakikati ikna lâzım iken, ihmal ediyorlar.

İkincisi: Bir şeyi terğib veya terhib etmekle ondan daha mühim şeyi tenzil edeceklerinden, muvâzene-i Şeriatı muhafaza etmiyorlar.

Üçüncüsü: Belâgatin muktezâsı olan hale mutabık, yani ilcaat-ı zamana muvafık, yani teşhis-i illete münasip söz söylemezler. Güya insanları eski zaman köşelerine çekiyorlar, sonra konuşuyorlar.

Hâsıl-ı Kelâm: Büyük vaizlerimiz hem âlim-i muhakkik olmalı, tâ ispat ve ikna etsin; hem hakîm-i müdakkik olmalı, tâ muvâzene-i Şeriatı bozmasın. Hem beliğ-i mukni olmalı, tâ muktezâ-yı hal ve ilcaat-ı zamana muvafık söz söylesin. Ve mizan-ı Şeriatla tartsın. Ve böyle olmaları da şarttır.

Yaşasın Şeriat-ı Garrâ, yaşasın adalet-i İlâhî!..

Yaşasın ittihad-ı millî; ölsün ihtilâf.

Yaşasın muhabbet-i millî; gebersin ağraz-ı şahsiye ve fikr-i intikam!

Yaşasın şecaat-i mücessem askerler! Yaşasın satvet-i müşahhas ordular! Yaşasın akıl ve tedbir-i mücessem dindar cemiyet-i ahrar ve Nur Talebeleri!

Yaşasın yaraları tedavi etmek fikrinde olan Halife-i Peygamber!

Kürdistan dağ ağacının meyvesi, hazmı sakildir ve dikkatlice çiğneyiniz; tâ hazmolsun. Yoksa helâl etmeyeceğim. Eğer siz de, iki gazeteci nasıl sözümü tahrif etmiş, öyle okursanız Allah imdat eyleye! İrticalen söylemişim, lâkin her bir kelimede bir maksadım var, dikkat ediniz; tâ ki “Nice doğru işleri ayıplayanlar vardır ki, bu onların anlayışının sakatlığındandır”a [Arabî ibarenin meâli] mâsadak olmayasınız, vesselâm.

Said Nursî

Eski Said Dönemi Eserleri, Nutuk, s. 97

LUGATÇE:

ağraz-ı şahsiye: şahsî garazlar, kinler, düşmanlıklar.

akıl ve tedbir-i mücessem: cisimleşip görünür hale gelmiş akıl ve tedbir.

belâgat: hitap ettiği kimselere uygun, tam yerinde, düzgün ve hakikatli söz söyleme.

beliğ-i mukni: belâgatlı konuşup ikna edici olan.

cemiyet-i ahrar: hürler cemiyeti, ahrarlar topluluğu, hürriyet için çalışanlar.

hakîm-i müdakkik: dikkatlice inceden inceye araştıran hikmet sahibi.

ihtilâf: ayrılık, bölünme, parçalanma.

ilcaat-ı zaman: çağın mecburiyetleri, zorlamaları.

irticalen: doğaçlama olarak, hazırlıksız, içten geldiği gibi.

ittihad-ı millî: millî birlik, milletin birliği.

kasavet-i kalp: kalp katılığı.

mâsadak: doğrulayan, onaylayan.

muhabbet-i millî: millet sevgisi.

muktezâ-yı hal: halin gerektirdiği, durum ve şartların gereği.

muvâzene-i Şeriat: Şeriatın muvâzenesi, dengesi.

müteharri-i hakikat: hakikati arayan.

satvet-i müşahhas: somut bir biçimde olan büyük ve ezici kuvvet.

Şeriat-ı Garrâ: parlak Şeriat.

şecaat-i mücessem: görünür hale gelmiş olan cesaret ve kahramanlık.

tasvir-i müddeâ: iddia edilen şeyleri zihinde canlandırma, hayal edip muhataba anlatma.

tenzil: indirme; değerini düşürme.

tergib: rağbet verme, isteklendirme.

terhib: korkutma, yıldırma.

teşhis-i illet: hastalığın teşhisi, belirlenmesi.

zaman-ı hâzıra: şimdiki zaman.

zaman-ı salife: geçmiş zaman.

Okunma Sayısı: 1038
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Cenk Çalık

    8.08.2026 11:40:05

    " Büyük vaizlerimiz hem âlim-i muhakkik olmalı, tâ ispat ve ikna etsin; hem hakîm-i müdakkik olmalı, tâ muvâzene-i Şeriatı bozmasın. Hem beliğ-i mukni olmalı, tâ muktezâ-yı hal ve ilcaat-ı zamana muvafık söz söylesin. Ve mizan-ı Şeriatla tartsın. Ve böyle olmaları da şarttır." Bu üç madde sadece valizlere değil bizlere de bakıyor. Zira bizde ister istemez konuşuyoruz. Bu kriterlere dikkat etmek elzemdir vesselam...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Avrupa, kuruyan nehirleri konuşuyor

Savaş zemini öncesinde başladık - İİT'den memnuniyet - “Meclis'te onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek”

Enflasyonla mücadelede başarı yok

ABD'li Senatör Murphy: Trump, bu savaşı kaybetti

LGS - 1. nakil sonuçları açıklandı

Orta Doğu Uzmanı Mustafa Özcan: Gayretlerin olgunlaşması lazım

Pentagon’dan mühimmat siparişi!

İsrail kan istiyor

İran’dan bölge ülkelerine iş birliği teşviki

“Çerçeve Yasa” bugün Meclis’te

Ekinci: Kafeler dolu diye ekonomi iyi demek değil

Dünyanın 6. tarım ekonomisiyiz

Sosyal gerçeklik olan cemaatler hukukun değil sosyolojinin konusu

Asıl konu çocukları suça sürükleyen sebeplerdir

İkinci el araçlar yaşlandı

Yeni krizimiz borç

Faizlerin yeniden faizlendirilmesine tepki: Yapılandırma ana paranın üzerinde olmalı

Diğer İslâm ülkeleri de katılsın

Başakşehir'de İETT otobüsü ve yolcu otobüsü çarpıştı: 4 yaralı

En Çok Okunanlar

Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Orta Doğu Uzmanı Mustafa Özcan: Gayretlerin olgunlaşması lazım
Genel

Nurdan Katreler
Genel

SUFYAN THE HOLE-IN-HAND – 1
Genel

Dünyanın 6. tarım ekonomisiyiz
Genel

ABD'li Senatör Murphy: Trump, bu savaşı kaybetti
Genel

LGS - 1. nakil sonuçları açıklandı
Genel

Enflasyonla mücadelede başarı yok
Genel

Ekinci: Kafeler dolu diye ekonomi iyi demek değil
Genel

“Çerçeve Yasa” bugün Meclis’te

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.