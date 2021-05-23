"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

İki hayatın medâr-ı saadeti yalnız imandır

Risale-i Nur'dan
23 Mayıs 2021, Pazar
İman-ı ahiretin binler faydalarından işaret ettiğimiz beş altı nümunelerine sâirleri kıyas edilse, kat’î anlaşılır ki, iki cihanın ve iki hayatın medâr-ı saadeti yalnız imandır.

(Dünden devam)

Memleket dahi bir hanedir ve vatan dahi bir millî ailenin hanesidir. Eğer iman-ı ahiret bu geniş hanelerde hükmetse, birden samimî hürmet ve ciddî merhamet ve rüşvetsiz muhabbet ve muâvenet ve hilesiz hizmet ve muaşeret ve riyasız ihsan ve fazilet ve enaniyetsiz büyüklük ve meziyet o hayatta inkişafa başlarlar.

Çocuklara der: “Cennet var, haylazlığı bırak.” Kur’ân dersiyle temkin verir.

Gençlere der: “Cehennem var, sarhoşluğu bırak.” Aklı başlarına getirir.

Zalime der: “Şiddetli azap var, tokat yiyeceksin.” Adalete başını eğdirir.

İhtiyarlara der: “Senin elinden çıkmış bütün saadetlerinden çok yüksek ve dâimî bir uhrevî saadet ve taze, bâkî bir gençlik seni bekliyorlar. Onları kazanmaya çalış.” Ağlamasını gülmeye çevirir.

Bunlara kıyasen, cüz’î ve küllî her bir taifede hüsn-ü tesirini gösterir, ışıklandırır. Nev-i beşerin hayat-ı içtimaiyesiyle alâkadar olan içtimaiyyun ve ahlâkiyyunların kulakları çınlasın!

İşte iman-ı ahiretin binler faydalarından işaret ettiğimiz beş altı nümunelerine sâirleri kıyas edilse, kat’î anlaşılır ki, iki cihanın ve iki hayatın medâr-ı saadeti yalnız imandır.

Risale-i Nur’da, “Yirmi Sekizinci Söz”de ve başka risalelerinde haşrin cismaniyeti cihetinde gelen zayıf şüphelere, kuvvetli cevaplarına iktifâen burada yalnız bir kısa işaretle deriz ki: Esma-i İlâhiyenin en cemiyetli âyinesi cismaniyettedir ve hilkat-ı kâinattaki makàsıd-ı İlâhiyenin en zengini ve faal merkezi cismaniyettedir ve ihsânât-ı Rabbaniyenin en çok çeşitleri ve rengârenkleri cismaniyettedir ve beşerin ihtiyâcât dilleriyle Hâlık’ına karşı dualarının ve teşekküratının en kesretli tohumları, yine cismaniyettedir. Maneviyat ve ruhâniyât âlemlerinin en mütenevvi çekirdekleri, yine cismaniyettedir. Bunlara kıyasen, yüzer küllî hakikatler cismaniyette temerküz ettiğinden, Hâlık-ı Hakîm, zemin yüzünde cismaniyeti çoğaltmak ve mezkûr hakikatlere mazhar eylemek için öyle sür’atli ve dehşetli bir faaliyetle kafile kafile arkasına mevcudata vücud giydirir, o meşhere gönderir; sonra onları terhis eder, başkalarını gönderir. Mütemâdiyen kâinat fabrikasını işlettirir; cismanî mahsulâtı dokuyup, zemini ahirete ve Cennet’e bir fidanlık bahçesi hükmüne getirir. Hatta insanın cismanî midesini memnun etmek için o midenin hâl diliyle bekasına dair duasını kemâl-i ehemmiyetle dinleyip kabul ederek, fiilen cevap vermek için hadsiz ve hesapsız ve yüz binler tarzlarda ve binler çeşit çeşit lezzetlerde gayet sanatlı taamları ve gayet kıymetli nimetleri cismaniyete ihzar etmek, bedâhetle ve şeksiz gösterir ki, dâr-ı ahirette Cennet’in en çok ve en mütenevvi lezzetleri cismanîdir. Ve saadet-i ebediyenin en ehemmiyetli ve herkesin istediği ve ünsiyet ettiği nimetleri cismanîdir.

Asâ-yı Musa, s. 56

LÛ­GAT­ÇE:

ahlâkıyyun: Ahlâk ilmi ile uğraşan ve bununla ilgili kitap yazan âlimler, ahlâkçılar.

cismaniyet: Cismanî oluş, cisimle ilgili olma, maddiyat.

Hâlık-ı Hakîm: Hikmetle yaratan, yarattıklarında hikmetli olduğunu gösteren yaratıcı, Allah.

hilkat-i kâinat: Kâinatın yaratılışı.

içtimaiyyun: Toplum bilimciler, sosyologlar.

iman-ı ahiret: Ahirete iman.

medâr-ı saadet: Mutluluk vesilesi, ferahlık sebebi.

uhrevî: Ahirete dair, ahirete ait, ahiret âlemiyle ilgili.

ünsiyet: Alışkanlık, ülfet, dostluk.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
Okunma Sayısı: 148
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İddialar yok sayılmasın, araştırılsın

    Birleşmiş Milletler: İsrail’e soruşturma başlatılsın

    Hükümetin muhalif sese tahammülü yok

    Vatandaşa 21,6 milyarlık ek vergi yükü

    BMGK'den İsrail ve Hamas'a 'ateşkese bağlı kalın' çağrısı

    “Bu bir savaş suçu”

    Türkiye'de 8 bin 697 yeni koronavirüs vakası daha

    İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldırdı

    Özışık kardeşlerin ofisi arandı

    İran'dan İsrail ile ilişkilerini normalleştiren Arap ülkelerine uyarı

    1 milyar 600 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

    Salgında daha da zenginleştiler

    Kırgız kadın Müslüman oldu

    Zigana'da ışığa az kaldı

    İsrail güçleri 50 Filistinliyi gözaltına aldı

    İspanya, koronaviürs aşısı olanlara sınırlarını açıyor

    Hindistan Havayolları yolcularının verileri çalındı

    İsrail'in saldırılarında 170 gazeteci yaralandı

    İstanbul'da hava kirliliği yüzde 22 azaldı

    Biden'dan İsrail'e destek mesajı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İddialar yok sayılmasın, araştırılsın
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Psikolojik harekât ve cemaatler
    Genel

    Cezaevinden mektup
    Ahmet BATTAL

    Bumeranglar dönüşe geçti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Cumhurbaşkanı helâllik istiyor, ne yapalım?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Din kimse (AKP)nin tekelinde değildir
    Mehmet KARA

    Katilleri kim durduracak?
    Misbah ERATİLLA

    Korkmadan inandığı gibi yaşadı (Dr. Sadullah Nutku)
    Ali ATAÇ

    Risale-i Nur ezber bozmuştur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.