İnsan, mahlûkatın ibadetlerini de fehmeder

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

İnsanı fıtraten bütün hayvanlara tefevvuk ettiren camiiyetinin meziyetlerinden biri, zevi’l-hayatın Vâhibü’l-Hayat’a olan tahiyye ve tesbihlerini fehmetmektir. Yani, insan kendi kelâmını fehmettiği gibi, iman kulağıyla zevi’l-hayatın da, belki cemâdâ­tın da bütün tesbihlerini fehmeder. Demek, her şey, sağır adam gibi, yalnız kendi kelâmını anlar. İnsan ise bütün mevcudatın lisanlarıyla tekellüm ettikleri Esma-i Hüsnanın delillerini fehmeder. Binaenaleyh, her şeyin kıymeti kendisine göre cüz’îdir, insanın kıymeti ise küllîdir. Demek, bir insan bir ferd iken, bir nevi gibi olur. “Vallahu a’lemü bi’s-savâb.” [En doğrusunu ancak Allah bilir.]

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Zâhir ile bâtın arasında müşabehet varsa da, hakikate bakılırsa, aralarında büyük uzaklık vardır.

Meselâ, âmiyâne olan tevhid-i zâhirî, hiçbir şeyi Allah’ın gayrısına isnad etmemekten ibarettir. Böyle bir nefiy, sehil ve basittir. Ehl-i hakikatin hakikî tevhidleri ise her şeyi Cenab-ı Hakk’a isnad etmekle beraber, her şeyin üstünde bulunan mührünü, sikkesini görüp okumaktan ibarettir. Bu, huzuru ispat, gafleti nefyeder.

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Hayat-ı dünyeviyeye kasden ve bizzat teveccüh edip bağlanan kâfirin imhal-i ikàbında ve bilâkis terakkiyat-ı maddiyede muvaffakıyetindeki hikmet nedir?

Evet, o kâfir, kendi terkibiyle, sanatıyla Cenab-ı Hakça nev-i beşere takdir edilen nimetlerin tezahürüne şuuru olmaksızın hizmet ediyor. Ve güzel masnuat-ı İlâhiyenin mehasinini bilâşuur tanzim ediyor. Ve kuvveden fiile çıkartmakla, garabet-i sanat-ı İlâhiyeye nazarları celb ediyor. Ne fayda ki, farkında değildir. Demek o kâfir, saat gibi kendi yaptığı amelden haberi yok; amma vakitleri bildirmek gibi nev-i beşere pek büyük bir hizmeti vardır. Bu sırra binaen dünyada mükâfatını görür.

Mesnevî-i Nuriye, Onuncu Risale, s. 231-232

LÛ­GAT­ÇE:

âmiyâne: Basitçe, üstünkörü.

bâtın: Görünmeyen taraf, iç kısım.

camiiyet: Toplayıcı, ihtiva ve ihata edicilik.

cemâdât: Cansız varlıklar.

cüz’î: Küçük.

fehmetmek: Anlamak, idrak etmek.

fıtraten: Yaratılışça.

i’lem eyyühe’l-aziz: Ey aziz kardeşim, bil ki.

imhal-i ikàb: Cezaya çarptırmada, cezalandırmada süre verme, mühlet verme.

isnad etmek: Dayandırmak.

küllî: Büyük; geniş, umumî.

masnuat-ı İlâhîye: Allah’ın sanatla yarattığı varlıklar.

müşabehet: Benzeme.

nefiy: Yok sayma; Allah’tan başka ilâh kabul etmeme.

nevi: Tür.

sehil: Kolay.

tahiyye: Her hayat sahibinin kendi ibadetini selâm manasında Allah’a arz etmesi.

tefevvuk ettirmek: Üstün getirmek.

tekellüm etmek: Söylemek, konuşmak.

terakkiyat-ı maddiye: Maddî ilerlemeler, yükselmeler, gelişmeler.

tevhid-i zâhirî: Delillere bakmaksızın, genel olarak Allah’ın bir olduğunu kabul edip söyleme.

Vâhibü’l-Hayat: Hayat veren, hayat bağışlayan, Allah.

zâhir: Dış görünüş.

zevi’l-hayat: Hayat sahipleri, canlılar.