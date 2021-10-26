"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

İnsan, Rahman-ı Rahîm’in aziz bir misafiri

Risale-i Nur'dan
26 Ekim 2021, Salı
İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Her bir masnuda tahakkuk eden kemal-i sanat, Sâni’in her mekânda ve her masnuun yanında bulunmasına delâlet ettiği gibi, hiçbir mekânda ve hiçbir masnuun yanında bulunmamasına da delâlet eder.

Ve keza, insan her bir şeye muhtaç olduğu cihetle, her şeyin melekûtu elinde ve her şeyin hazinesi yanında olan Zat-ı Akdes’ten maada kimseye ibadet edemez.

Ve keza, insan vücud, icad, hayır, ef’al cihetiyle pek küçük, nâkıs olmakla karıncadan, arıdan edna, örümcekten daha zayıftır. Fakat adem, tahrip, şer, infial cihetiyle semavat, arz, cibalden daha büyüktür. Meselâ, hasenât yaptığı zaman, habbe habbe yapar; seyyiat yaparsa, kubbe kubbe yapar. Evet, meselâ küfür seyyiesi bütün mevcudatı tahkir eder, kıymetten düşürür.

Ve keza, insanın bir cihetle kıl kadar bir ihtiyârı, zerre kadar bir iktidarı, şuâ kadar bir hayatı, dakika kadar bir ömrü, cüz’î bir cüz kadar mevcudiyeti varsa da, diğer cihetle hadsiz bir acz ve fakrı da vardır. Kadîr-i Mutlak ve Ganiyy-i Mutlak’ın tecelliyatına geniş bir ma’kes olur.

Ve keza, insan hayat-ı dünyeviye cihetiyle bir çekirdek olup, pek büyük semere ve sümbüller vermek için kendisine tevdi edilen cihazatı bazı maddeleri elde etmek için, tavuk gibi toprakları, gübreleri, necisleri eşmeye sarf eder; faydasız tefessüh eder. Ve hayat-ı maneviye cihetiyle emelleri ebede kadar uzanan bir şecere-i bâkiyedir.

Ve keza, insan fiil ve sa’yi cihetiyle zayıf bir hayvan olup, daire-i sa’yi pek dardır. İnfial, sual, duâ cihetiyle Rahman-ı Rahîm’in aziz bir misafiridir, dairesi hayal kadar geniştir.

Ve keza, insanın hayat-ı hayvaniyeden aldığı lezzet, bir serçe kuşunun lezzeti kadar değildir. Çünkü insanda hüzün, keder, korku var; onda yoktur. Fakat cihazat, hissiyat, duygular, istidadlar itibarıyla hayvanların en âlâsından fazla lezzet alır. İnsanın şu vaziyetine dikkat edilirse anlaşılır ki, bu kadar cihazat, bu hayat için olmayıp, ancak bir hayat-ı bâkiye için kendisine verilmiştir.

Ve keza, insan saltanat-ı rububiyetin mehasinine nâzır ve esma-i kudsiyenin cilvelerine dellâl ve kalem-i kudretle yazılan mektubat-ı İlâhiyeyi mütalâa ile mütefekkir olduğu cihetle eşref-i mahlûkat ve halife-i arz olmuştur.

Mesnevî-i Nuriye, Onuncu Risale, s. 241

LÛ­GAT­ÇE:

adem: Yokluk.

cibal: Dağlar.

delâlet etmek: İşaret etmek.

ef’al: Fiiller.

eşref-i mahlûkat: Yaratılmışların en şereflisi.

hasenât: İyilikler.

infial: Üzerinde iş yapılma, bir tesirin gücü altında hareket etme.

maada: Başka, gayrı.

ma’kes: Yansıtıcı, ayna.

masnu: Sanatla yapılmış eşya, varlık.

mehasin: Güzellikler.

melekût: Bir şeyin iç yüzü, hakikati, aslı.

nâzır: Nezaret eden, bakan.

Sâni’: Sanatla yaratan Allah.

sa’y: İş, çalışma, çabalama.

 

 

Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kul hakkı yiyenle ittifak yok

    Türkiye'de son 24 saatte 27663 vaka ve 232 ölüm gözlemlendi

    Derbide 3 puan Beşiktaş'ın

    Girdi maliyetleri ve vergi yükü azaltılmalı

    BMGK Sudan'daki darbeyi görüşecek

    La Palma Adası'nda alarm durumu devam ediyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükelçilere ilişkin açıklama

    Sudan'daki 'darbe karşıtı' protestolar devam ediyor: 21 kişi yaralandı

    'Marmara Denizi'nden çıkan balık yenebilir'

    Ordunun OHAL ilan ettiği, Başbakan Hamduk'u gözaltına aldığı Sudan'da son durum?

    ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamaları olumlu karşılandı

    Beşiktaş ile Galatasaray 350. kez karşı karşıya geliyor

    Ortak akıl, demokrasinin olmazsa olmazıdır

    ABD ve diğer ülkelerin büyükelçiliklerinden 'İç işlerinize karışmayız' açıklaması

    28 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 33 Yavi şehidi dualarla anıldı

    'Sudan’daki gelişmeleri derin endişeyle karşılıyoruz'

    İşgal sürüyor: İsrail, Batı Şeria'da yeni konutlar için ihale açmaya hazırlanıyor

    İkinci elde en çok satılan 10 marka

    Kızılay'dan 'kan bağışı' çağrısı

    Delta varyantı Çin’de yayılıyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kul hakkı yiyenle ittifak yok
    Ahmet BATTAL

    İçişleri Bakanlığı’nı göreve dâvet ediyoruz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şimdi de büyükelçi krizi
    Risale-i Nur'dan

    İnsan, Rahman-ı Rahîm’in aziz bir misafiri
    Süleyman KÖSMENE

    Ahiret için hazine haller
    M. Latif SALİHOĞLU

    Trabzon’un Fethi ve 26 Ekim rûznâmçesi
    Ali FERŞADOĞLU

    Nazarsavar: Yüksek iman
    Cevher İLHAN

    “Büyükelçilerin çağrısı” neden krize dönüştürüldü?
    Osman ZENGİN

    “Allah bir olur. Hiç üç olur muymuş?”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.