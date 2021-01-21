"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 OCAK 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

İsm-i Celâl’in mazharı olan kış hadiseleri

Risale-i Nur'dan
21 Ocak 2021, Perşembe

İKİNCİ NOKTA

”Ahsene külle şey’in halakahû” [O her şeyi en güzel şekilde yarattı. / Secde Sûresi: 7]  âyetinin bir sırrını izah eder.

Şöyle ki: 

Her şeyde, hatta en çirkin görünen şeylerde, hakikî bir hüsün ciheti vardır. Evet, kâinattaki her şey, her hâdise, ya bizzat güzeldir, ona hüsn-ü bizzat denilir veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki, ona hüsn-ü bilgayr denilir. Bir kısım hâdiseler var ki, zâhiri çirkin, müşevveştir. Fakat o zâhirî perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var. 

Ezcümle:

Bahar mevsiminde fırtınalı yağmur, çamurlu toprak perdesi altında, nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış. Ve güz mevsiminin haşin tahribatı, hazin firak perdeleri arkasında, tecelliyat-ı celâliye-i Sübhaniyenin mazharı olan kış hâdiselerinin tazyikinden ve tazibinden muhafaza etmek için nazdar çiçeklerin dostları olan nazenin hayvancıkları vazife-i hayattan terhis etmekle beraber, o kış perdesi altında nazenin, taze, güzel bir bahara yer ihzar etmektir. Fırtına, zelzele, veba gibi hâdiselerin perdeleri altında gizlenen pek çok manevî çiçeklerin inkişafı vardır. Tohumlar gibi neşv ü nemâsız kalan birçok istidad çekirdekleri, zâhiri çirkin görünen hâdiseler yüzünden sümbüllenip güzelleşir. 

Güya umum inkılâblar ve küllî tahavvüller birer manevî yağmurdur.Fakat insan, hem zâhirperest, hem hodgâm olduğundan, zâhire bakıp çirkinlikle hükmeder. Hodgâmlık cihetiyle, yalnız kendine bakan netice ile muhakeme ederek şer olduğuna hükmeder. Hâlbuki eşyanın insana ait gayesi bir ise, Sâniinin esmasına ait binlerdir. Meselâ, kudret-i fâtıranın büyük mu’cizelerinden olan dikenli otları ve ağaçları muzır, manasız telâkki eder. Hâlbuki onlar, otların ve ağaçların mücehhez kahramanlarıdırlar. Meselâ, atmaca kuşu serçelere tasliti, zâhiren rahmete uygun gelmez. Hâlbuki serçe kuşunun istidadı, o taslit ile inkişaf eder. Meselâ, “kar”ı pek bâridâne ve tatsız telâkki ederler. Hâlbuki o bârid, tatsız perdesi altında o kadar hararetli gayeler ve öyle şeker gibi tatlı neticeler vardır ki, tarif edilmez.

Hem insan, hodgâmlık ve zâhirperestliğiyle beraber, her şeyi kendine bakan yüzüyle muhakeme ettiğinden, pek çok mahz-ı edebî olan şeyleri, hilâf-ı edep zanneder. Meselâ, alet-i tenasül-ü insan, insan nazarında bahsi hacaletâverdir. Fakat şu perde-i hacalet, insana bakan yüzdedir. Yoksa, hilkate, sanata ve gâyât-ı fıtrata bakan yüzler öyle perdelerdir ki, hikmet nazarıyla bakılsa ayn-ı edeptir, hacalet ona hiç temas etmez. İşte menba-ı edep olan Kur’ân-ı Hakîm’in bazı tabiratı bu yüzler ve perdelere göredir. Nasıl ki bize görünen çirkin mahlûkların ve hâdiselerin zâhirî yüzleri altında gayet güzel ve hikmetli sanat ve hilkatine bakan güzel yüzler var ki, Sâniine bakar ve çok güzel perdeler var ki, hikmetleri saklar ve pek çok zâhirî intizamsızlıklar ve karışıklıklar var ki pek muntazam bir kitabet-i kudsiyedir.

Sözler, On Sekizinci Söz, s. 259

LÛ­GAT­ÇE:

bâridâne: Soğukça.

gâyât-ı fıtrat: Yaratılış gayeleri.

hodgâm: Yalnız kendini düşünen, bencil.

hüsün: Güzellik.

hüsn-ü bilgayr: Dolayısıyla, neticeleri bakımından güzel olan.

hüsn-ü bizzat: Zatında, şahsında güzel olan.

ihzar etmek: Hazırlamak.

kitabet-i kudsiye: Kudsî, İlâhî yazılar, eserler.

Sâni: Sanatlı, güzel yapan, Cenab-ı Hak.

tazib: Azap, sıkıntı verme.

tecelliyat-ı celâliye-i Sübhaniye: Her türlü kusur ve noksandan uzak olan Cenab-ı Hakk’ın büyüklük ve haşmet tecellîleri.

zâhirperest: Dış görünüşe bakıp aldanan.

Okunma Sayısı: 233
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İlk kararnamelerini imzaladı

    Silahlı şiddet arttı

    Bu yıl erken seçim şart

    Biden'den ilk mesajlar

    '85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak'

    Aksoy: Yunanistan'ın tasarrufu Ege Denizi’ni hiçbir şekilde etkilememektedir

    Galatasaray 6 golle 3 puana uzandı

    Türkiye'de son 24 saatte 6435 vaka ve 159 vefat gözlemlendi

    Joe Biden ABD'nin 46. başkanı oldu

    Fransız tarihçi Sömürgecilik Fransız tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır

    Libya açıklarında bir göçmen trajedisi daha: En az 43 kişi öldü!

    Avusturya STK’larından Müslümanlara destek

    Madrid'deki patlamaya ilişkin son durum?

    Ek ders karşılığı çalışanlar da mağdur

    Üyelik buzdolabında

    Cumhur tedirgin

    Salmak istedikleri korkuya kulak asmayacağız

    ÖSYM'den ertelenen sınavlara ilişkin açıklama

    Biden için Oval Ofis'e bir not bıraktı

    AB liderlerinin gündeminde aşı var

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclis bu halde
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    DD hakkında SSS
    Mikail YAPRAK

    Demokrat Parti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Sükût ettiren bir parazit!
    Faruk ÇAKIR

    Bahar demekle kış sona erer mi?
    Hüseyin Kıymık

    Kedi Türkçe ezana ‘dur’ dedi
    Ali FERŞADOĞLU

    Diyanet camiası vazifesini yapsa...
    Ahmet Cemil Çökren

    Ölüm ânı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.