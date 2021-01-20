Kış sayfasında Samedânî mektuplar

Semanın müzeyyen tavanına, güneş gibi ışık verici, ısındırıcı bir lâmbayı takmak; gece gündüz hatlarıyla, kış yaz sahifelerinde mektubat-ı Samedâniyeyi yazmasına bir nur hokkası hükmüne getirmek ve yüksek minare ve kulelerdeki büyük saatlerin parlayan akrepleri misillü, kubbe-i semada kameri zamanın saat-i kübrasına bir akrep yapmak; mütefavit çok hilâller suretinde her geceye güya ayrı bir hilâl bırakıp, sonra dönüp kendine toplamak; menzillerinde kemâl-i mizanla, dakik hesapla hareket ettirmek ve kubbe-i semada parlayan, tebessüm eden yıldızlarla göğün güzel yüzünü yaldızlamak, elbette nihayetsiz bir saltanat-ı rububiyetin şeairidir, zîşuura onu iş’ar eden muhteşem bir ulûhiyetin işârâtıdır; ehl-i fikri imana ve tevhide dâvet eder.

Bak kitab-ı kâinatın safha-i rengînine, Hâme-i zerrin-i Kudret, gör ne tasvir eylemiş. Kalmamış bir nokta muzlim, çeşm-i dil erbabına, Sanki âyâtın Hudâ, nur ile tahrir eylemiş. Bak, ne mu’ciz-i Hikmet, iz’anrubâ-i kâinat, Bak, ne âlî bir temaşadır feza-i kâinat. Dinle de yıldızları, şu hutbe-i şîrînine, Name-i nûrîn-i hikmet, bak ne takrir eylemiş. Hep beraber nutka gelmiş, hak lisanıyla derler: Bir Kadîr-i Zülcelâl’in haşmet-i sultanına, Birer bürhan-ı nurefşanız vücub-u Sânia; hem vahdete, hem kudrete şahidleriz biz. Şu zeminin yüzünü yaldızlayan nazenin mu’cizatı çün melek seyranına, Bu semanın arza bakan, Cennete dikkat eden, binler müdakkik gözleriz biz. Tuba-i hilkatten semavat şıkkına, hep Kehkeşan ağsanına, Bir Cemîl-i Zülcelâl’in dest-i hikmetiyle takılmış binler güzel meyveleriz biz. Şu semavat ehline birer mescid-i seyyar, birer hane-i devvar, birer ulvî aşiyâne, Birer misbah-ı nevvar, birer gemi-i cebbar, birer tayyareyiz biz. Bir Kadîr-i Zülkemâl’in, bir Hakîm-i Zülcelâl’in birer mu’cize-i kudret, birer harika-i sanat-ı Hâlıkane, Birer nadire-i hikmet, birer dâhiye-i hilkat, birer nur âlemiyiz biz. Böyle yüz bin dil ile yüz bin bürhan gösteririz, işittiririz insan olan insana. Kör olası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü; hak söyleyen âyetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir; Rabbimize musahharız. Müsebbihiz âbidâne; Zikrederiz. Kehkeşanın halka-i kübrasına mensup birer meczublarız biz. Sözler, Otuz İkinci Söz, Birinci Mevkıfın Küçük Bir Zeyli, s. 679 LÛ­GAT­ÇE: ağsan: Dallar. aşiyane: Yuva çeşm-i dil erbâbı: Gönül gözü açık olanlar. çün: Çünkü, şu sebepten ki. hâme-i zerrîn-i kudret: Kudretin altın kalemi. iş’âr: Anlatmak, bildirmek. iz’anrubâ-yı kâinat: Kâinatın çok hayret ve şaşkınlık veren yönü. mektubât-ı Samedâniye: Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmadığını, her şeyin O’na muhtaç olduğunu gösteren mektuplar. müzeyyen: Süslü, ziynetli. name-i nurîn-i hikmet: Hikmetin nurlu mektubu. nokta-i muzlim: Karanlık nokta. safha-i rengîn: Güzel, hoş ve rengârenk sayfalar.

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