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20 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Kış sayfasında Samedânî mektuplar

Risale-i Nur'dan
20 Ocak 2021, Çarşamba
Semanın müzeyyen tavanına, güneş gibi ışık verici, ısındırıcı bir lâmbayı takmak; gece gündüz hatlarıyla, kış yaz sahifelerinde mektubat-ı Samedâniyeyi yazmasına bir nur hokkası hükmüne getirmek ve yüksek minare ve kulelerdeki büyük saatlerin parlayan akrepleri misillü, kubbe-i semada kameri zamanın saat-i kübrasına bir akrep yapmak; mütefavit çok hilâller suretinde her geceye güya ayrı bir hilâl bırakıp, sonra dönüp kendine toplamak; menzillerinde kemâl-i mizanla, dakik hesapla hareket ettirmek ve kubbe-i semada parlayan, tebessüm eden yıldızlarla göğün güzel yüzünü yaldızlamak, elbette nihayetsiz bir saltanat-ı rububiyetin şeairidir, zîşuura onu iş’ar eden muhteşem bir ulûhiyetin işârâtıdır; ehl-i fikri imana ve tevhide dâvet eder.

Bak kitab-ı kâinatın safha-i rengînine,

Hâme-i zerrin-i Kudret, gör ne tasvir eylemiş.

Kalmamış bir nokta muzlim, çeşm-i dil erbabına,

Sanki âyâtın Hudâ, nur ile tahrir eylemiş.

Bak, ne mu’ciz-i Hikmet, iz’anrubâ-i kâinat,

Bak, ne âlî bir temaşadır feza-i kâinat.

Dinle de yıldızları, şu hutbe-i şîrînine,

Name-i nûrîn-i hikmet, bak ne takrir eylemiş.

Hep beraber nutka gelmiş, hak lisanıyla derler:

Bir Kadîr-i Zülcelâl’in haşmet-i sultanına,

Birer bürhan-ı nurefşanız vücub-u Sânia; hem vahdete, hem kudrete şahidleriz biz.

Şu zeminin yüzünü yaldızlayan nazenin mu’cizatı çün melek seyranına,

Bu semanın arza bakan, Cennete dikkat eden, binler müdakkik gözleriz biz.

Tuba-i hilkatten semavat şıkkına, hep Kehkeşan ağsanına,

Bir Cemîl-i Zülcelâl’in dest-i hikmetiyle takılmış binler güzel meyveleriz biz.

Şu semavat ehline birer mescid-i seyyar, birer hane-i devvar, birer ulvî aşiyâne,

Birer misbah-ı nevvar, birer gemi-i cebbar, birer tayyareyiz biz.

Bir Kadîr-i Zülkemâl’in, bir Hakîm-i Zülcelâl’in birer mu’cize-i kudret, birer harika-i sanat-ı Hâlıkane,

Birer nadire-i hikmet, birer dâhiye-i hilkat, birer nur âlemiyiz biz.

Böyle yüz bin dil ile yüz bin bürhan gösteririz, işittiririz insan olan insana.

Kör olası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü; hak söyleyen âyetleriz biz.

Sikkemiz bir, turramız bir; Rabbimize musahharız. 

Müsebbihiz âbidâne;

Zikrederiz. Kehkeşanın halka-i kübrasına mensup birer meczublarız biz.

Sözler, Otuz İkinci Söz, Birinci Mevkıfın Küçük Bir Zeyli, s. 679

LÛ­GAT­ÇE:

ağsan: Dallar.

aşiyane: Yuva

çeşm-i dil erbâbı: Gönül gözü açık olanlar.

çün: Çünkü, şu sebepten ki.

hâme-i zerrîn-i kudret: Kudretin altın kalemi.

iş’âr: Anlatmak, bildirmek.

iz’anrubâ-yı kâinat: Kâinatın çok hayret ve şaşkınlık veren yönü.

mektubât-ı Samedâniye: Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmadığını, her şeyin O’na muhtaç olduğunu gösteren mektuplar.

müzeyyen: Süslü, ziynetli.

name-i nurîn-i hikmet: Hikmetin nurlu mektubu.

nokta-i muzlim: Karanlık nokta.

safha-i rengîn: Güzel, hoş ve rengârenk sayfalar.

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