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13 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

Mukadderat-ı beşeriyenin programı: Berat Gecesi

Risale-i Nur'dan
13 Şubat 2025, Perşembe
HER BİR HARF-İ KUR’ÂN’IN SEVABI YİRMİ BİNE ÇIKAR

Aziz, Sıddık Kardeşlerim, Bu Medrese-i Yusufiyede Ders Arkadaşlarım!

Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nev’inden olması cihetiyle, Leyle-i Kadr’in kudsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyle-i Kadir’de otuz bin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat’ta her bir amel-i salihin ve her bir harf-i Kur’ân’ın sevabı yirmi bine çıkar. Sair vakitte on ise, şuhur-u selâsede yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsî leyâli-i meşhurede, on binler, yirmi bin veya otuz binlere çıkar. Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur’ân’la ve istiğfar ve salâvatla meşgul olmak büyük bir kârdır.

Said Nursî

ELLİ SENELİK BİR MANEVÎ İBADET ÖMRÜ

Bismihî sübhânehû.

Esselâmü aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtühü ebeden dâimen sellemekümüllahü fi’d-dâreyn. [Allah’ın selâm, rahmet ve bereketleri ebedî ve daimî olarak üzerinize olsun. Allah sizi iki dünyada muhafaza etsin.]

Elli senelik bir manevî ibadet ömrünü ehl-i imana kazandırabilen Leyle-i Berat’ınızı ruh u canımızla tebrik ederiz. Her biriniz, şirket-i maneviye sırrıyla ve tesanüd-ü manevî feyziyle kırk bin lisanla tesbih eden bazı melekler gibi; her bir hâlis, muhlis Nur Şakirdlerini, kırk bin dil ile istiğfar ve ibadet etmiş gibi rahmet-i İlâhiyeden kanaat-i tamme ile ümit ediyoruz.

Said Nursî

Şualar, s. 531

SENEVÎ OLARAK HİKMETLİ TEFRİK

...Hem İmam-ı Ali (ra) onuncu mertebe-i ta’dâdında onuncu sure olarak ve kıyamet ve Leyle-i Berat’a bakan “Ve içine muhkem sırlar yerleştirilen Duhan Suresinin hürmetine.” deyip, mana-yı işarîsiyle, “Onuncu Söz” namında ve mertebesinde olan Haşir Risalesine işaretle beraber, o risalenin fevkalâde ehemmiyetini ve gayet muhkem olduğunu ve o zamanın dumanlı karanlıklarını izale eden bir Leyle-i Berat’ın bir kandili hükmünde bulunmasına ve haşir ve kıyametin bir alâmeti olan duhan, hem Leyle-i Berat’ın senevî olarak hikmetli tefrik ve taksim-i umur noktalarıyla ve başka karineler ile imaen ve remzen haber veriyor.

Şualar, s. 757

LÛ­GAT­ÇE:

duhan: duman.

karine: işaret, ipucu, iz, delil.

leyâli-i meşhure: meşhur geceler, mübarek geceler, kandil geceleri.

Leyle-i Berat: Berat Gecesi, Şaban ayının 15. gecesi.

medrese-i Yusufiye: Hz. Yusuf’un (as) iftira, haksızlık ve zulüm ile hapiste kalmasından kinaye olarak hapishaneye verilen isim.

mertebe-i tadad: sayma ve sıralama mertebesi.

mukadderat-ı beşeriye: insanlığın mukadderatı, insanlığın kaderi.

remzen: remiz ile, işaret ederek, işaretle.

şirket-i maneviye: manevî şirket, manevî ortalık; birbirinin sevabından hissedar olmak.

şuhur-u selâse: Üç Aylar; Receb, Şaban ve Ramazan.

taksim-i umur: işlerin bölüştürülmesi, paylaştırılması.

tefrik: ayırt etme, ayırt edilme.

tesanüd-ü manevî: manevî dayanışma.

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