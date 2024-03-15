"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MART 2024 CUMA - YIL: 55

Orucu bütün duygulara tutturmalı

Risale-i Nur'dan
15 Mart 2024, Cuma
[Yedinci Nükte’nin Devamı]

Evet, Ramazan-ı Şerif, bu fânî dünyada, fânî ömür içinde ve kısa bir hayatta bâkî bir ömür ve uzun bir hayat-ı bâkiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet, bir tek Ramazan, seksen sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise nass-ı Kur’ân ile, bin aydan daha hayırlı olduğu, bu sırra bir hüccet-i kàtıadır.

Evet, nasıl ki bir padişah, müddet-i saltanatında, belki her senede, ya cülûs-u hümayun namıyla veyahut başka bir şaşaalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Raiyetini o günde umumî kanunlar dairesinde değil, belki hususî ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalâde icraatına ve doğrudan doğruya lâyık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Öyle de, Ezel ve Ebed Sultan’ı olan on sekiz bin âlemin Padişah-ı Zülcelâl’i, o on sekiz bin âleme bakan, teveccüh eden ferman-ı âlişânı olan Kur’ân-ı Hakîm’i, Ramazan-ı Şerifte inzal eylemiş. Elbette o Ramazan, mahsus bir bayram-ı İlâhî ve bir meşher-i Rabbânî ve bir meclis-i ruhânî hükmüne geçmek, mukteza-i hikmettir.

Madem Ramazan o bayramdır; elbette bir derece, süflî ve hayvanî meşagilden insanları çekmek için oruca emredilecek. Ve o orucun ekmeli ise, mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani muharremattan, malâyaniyattan çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Meselâ dilini yalandan, gıybetten ve galiz tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak; ve o lisanı, tilâvet-i Kur’ân ve zikir ve tesbih ve salâvat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek; meselâ gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip, gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur’ân dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tatil-i eşgal ettirilse başka küçük tezgâhlar kolayca ona ittiba ettirilebilir.

Mektubat, s. 475

LÛ­GAT­ÇE:

cülûs-u hümayun: padişahın tahta çıkış töreni.

ekmel: en mükemmel, en kâmil.

hüccet-i kàtıa: kesin delil.

inzal edilme: indirilme.

ittiba: tâbi olma, uyma.

malâyaniyat: faydasız, boş şeyler.

meşagil: meşguliyetler, uğraşlar.

meşher-i Rabbânî: her şeyi terbiye eden Cenab-ı Hakkın sergisi.

muharremat: haram kılınanlar.

nass-ı Kur’ân: Kur’ân-ı Kerîm’in kesin, şüpheye ihtimal bırakmayan hükmü.

raiyet: halk.

semerat: meyveler, neticeler.

tatil-i eşgal etmek: işlere ara vermek, boş duruma geçmek.

tazammun etmek: içine almak, kapsamak.

ubudiyet: kulluk.

Okunma Sayısı: 227
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    7 aydır atamaları yapılmadı

    AB’den yeni kanun: Kamu ilanları adil dağıtılacak

    Asıl zamlar seçimden sonra

    Et kuyruğu bitmedi

    Açlığın sebebi İsrail’in soykırımı

    Online alışveriş, GSM ve internet aboneliği şikayetlerinde dikkat çeken artış

    'Refah'taki Filistinliler ölüm sırasının ne zaman kendisine geleceği düşüncesiyle yaşıyor'

    'Ermenistan'la barışa hiçbir zaman olmadığı kadar yakınız'

    Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final için sahada

    Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: Pilot sağ kurtuldu, 1 askeri personel şehit oldu, 1 askeri personel yaralandı

    BM: Gazze için hesap verilmesi gerekecek

    Hırka-i Şerif yarın ziyarete açılacak

    Mehmet Feyzi Efendi dualarla anıldı

    İnsan kâinatı iyi okumalı

    Karadağ'da deprem

    RAMAZAN'I BİZDEN ÇALAMAZLAR

    'İşgalci İsrail, ev sahibi Filistin'den daha fazla hakka sahip olamaz!'

    Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sevk edildi

    İşverene işsizden 2 kat daha fazla kaynak aktarıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sami Selçuk’un Yalçınkaya yorumu
    Muhammed Yusuf Akbaş

    “Üçüncü Yol: Yenilikçi Bir Perspektif”
    Genel

    7 aydır atamaları yapılmadı
    Cevher İLHAN

    Yeniden “gaz ve petrol müjdeleri”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Fitrelik emekli ve sosyal patlama!
    Risale-i Nur'dan

    Orucu bütün duygulara tutturmalı
    Faruk ÇAKIR

    Emeklilerin penceresi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tekâmül kanunu ile yükselir hayat
    İbrahim ERSOYLU

    Demokratlar nasıl bu hale geldiler? - 9

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.