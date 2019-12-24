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24 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Şahs-ı mânevîniz tam ve dâimî bir üstaddır

Risale-i Nur'dan
24 Aralık 2019, Salı
Mütesanid heyetinizin şahs-ı manevîsine tevdiiniz çok güzeldir. Tam ve dâimî bir üstad buldunuz. O manevî üstad, bu âciz kardeşinizden çok yüksektir...

Aziz Kardeşlerim!

Fihrist bakıyesinin telifi size havale edilmişti, taksimü’l-a’mâl tarzında yapsanız iyi olur.

Mâşâallah, bârekâllah, kalemlerinizin mükemmel çalışmaları devam etmekle beraber tezayüd etmeleri ve hususan Sav’da birden çoğalması…

Hacı Hafız’a ve köyüne bin bârekâllah, bizi fevkalâde mesrur etti. Ve Hüsrev’in tevafuklu yazıları, hususan yaldızlı Mu’cizat-ı Ahmediye (asm) nüshası ve Büyük ve Küçük Ali’lerin risaleleri buralarda tatlı, hem çok fütuhatı var. İnşaallah o mübarek kalemlerin daha çok fütuhatı olacak ve göreceğiz.

***

Aziz, Kıymettar, Sadık ve Sebatkâr Kardeşlerim!

Fihriste’yi taksimü’l-a’mâl tarzında mütesanid heyetinizin şahs-ı manevîsine tevdiiniz çok güzeldir. Tam ve dâimî bir üstad buldunuz. O manevî üstad, bu âciz kardeşinizden çok yüksektir; daha bana ihtiyaç bırakmıyor.

Sabri Kardeş, senin rüyan mübarektir ve manidardır. İnşaallah zaman onu tabir edecek.

Kardeşlerim, sizin hatırınız ve askerliğiniz endişesi için hâ­disat-ı zamana baktım; kalbime böyle geldi:

Menfî esâsâta bina edilen ve Karun gibi “Bu servet, bilgim sayesinde bana verilmiştir.” [Kasas Suresi: 78] deyip, ihsan-ı Rabbânî olduğunu bilmeyip şükretmeyen ve maddiyyun fikriyle şirke düşen ve seyyiatı hasenâtına galip gelen şu medeniyet-i Avrupaiye öyle bir semâvî tokat yedi ki yüzer senelik terakkisinin mahsulünü yaktı, tahrip edip yangına verdi.

Avrupa zalim hükûmetleri zulümleriyle, Sevr Muahedesiyle âlem-i İslâm’a ve merkez-i hilâfete ettikleri ihanete mukabil öyle bir mağlubiyet tokadını yediler ki dünyada dahi bir Cehenneme girip çıkamıyorlar, azapta çırpınıyorlar.

Evet, bu mağlubiyet, aynen zelzele gibi ihanetin cezasıdır. Burada çok zatlar kat’iyen hükmediyorlar ki Risaletü’n-Nur’un iki merkez-i intişarı olan Isparta ve Kastamonu vilâyetleri sair yerlere nisbeten âfât-ı semaviyeden mahfuz kaldıklarının sebebi, Risaletü’n-Nur’un verdiği iman-ı tahkikî ve kuvvet-i itikadiyedir. Çünkü böyle âfâtlar, zaaf-ı imandan neş’et eden hataların neticesidir. Hadisçe, sadaka belâyı def’ ettiği gibi o kuvve-i imaniye dahi o âfâta karşı derecesiyle mukabele ediyor.

Kastamonu Lahikası, mektup no: 9-10, s. 39

LÛ­GAT­ÇE:

bakıye: geri kalan kısım, arta kalan.

Fihrist: bütün risalelerin kısa özetleri olarak telif edilen Fihrist Risalesi.

fütuhat: mânevî fetihler, akılları ve kalpleri iman hakikatiyle fethetme.

hasenât: iyi ameller, iyi işler, hayırlar.

maddiyyun: maddenin ezelî ve ebedî olduğuna, sonradan yaratılmamış bulunduğuna inananlar, maddeciler, materyalistler.

merkez-i intişar: yayma, yayılma merkezi.

muahede: anlaşma, antlaşma.

mütesanid: tesanüd eden, birbirine dayanıp kuvvet alan.

seyyiat: seyyieler, fenalıklar, kötülükler.

taksimü’l-a’mâl: iş bölümü, işlerin paylaşılması.

terakki: ilerleme, yükselme.

tevdi: emanet etme.

tezayüd: artma, çoğalma, ziyadeleşme.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
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