"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EYLÜL 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Vazifemiz hizmettir; netice Cenab-ı Hakk’a aittir

Risale-i Nur'dan
03 Eylül 2026, Perşembe
Cihad-ı maneviyenin en büyük şartı vazife-i İlâhiyeye karışmamaktır ki, “Bizim vazifemiz hizmettir; netice Cenab-ı Hakka âittir. Biz vazifemizi yapmakla mecbur ve mükellefiz.” Ben de Celâleddin Harzemşah gibi, “Benim vazifem hizmet-i imaniyedir; muvaffak etmek veya etmemek Cenab-ı Hakkın vazifesidir” deyip ihlâs ile hareket etmeyi Kur’ân’dan ders almışım.

Hâricî tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Çünkü düşmanın malı, çoluk çocuğu ganimet hükmüne geçer. Dâhilde ise öyle değildir. Dâhildeki hareket, müsbet bir şekilde mânevî tahribata karşı mânevî, ihlâs sırrıyla hareket etmektir. Hariçteki cihad başka, dâhildeki cihad başkadır. Şimdi milyonlar hakikî talebeleri Cenab-ı Hak bana vermiş. Biz bütün kuvvetimizle dâhilde ancak asayişi muhafaza için müsbet hareket edeceğiz. Bu zamanda dâhil ve hariçteki cihad-ı maneviyedeki fark pek azîmdir.

Bir mesele daha var; o da çok ehemmiyetlidir. Hükm-ü Kur’ân’a göre, bu zamanda mimsiz medeniyetin icabatından olarak hâcât-ı zaruriye dörtten yirmiye çıkmış. Tiryakilikle, görenekle ve itiyadla, hâcât-ı gayr-i zaruriye, hâcât-ı zaruriye hükmüne geçmiş. Ahirete iman ettiği halde, “Zaruret var” diye ve zaruret zannıyla dünya menfaati ve maişet derdi için dünyayı ahirete tercih ediyor.

Kırk sene evvel, bir başkumandan beni bir parça dünyaya alıştırmak için bazı kumandanları, hatta hocaları benim yanıma gönderdi. Onlar dediler:

“Biz şimdi mecburuz. [‘Zaruretler haramı helâl edebilir.’ (Mecelle: Madde-21)] kaidesiyle Avrupa’nın bazı usûllerini, medeniyetin icablarını taklide mecburuz” dediler.

Ben de dedim: “Çok aldanmışsınız. Zaruret sû-i ihtiyârdan gelse, kat’iyen doğru değildir; haramı helâl etmez. Sû-i ihtiyârdan gelmezse, yani zaruret haram yoluyla olmamışsa zararı yok. Meselâ; bir adam sû-i ihtiyârıyla haram bir tarzda kendini sarhoş etse ve sarhoşlukla bir cinayet yapsa, hüküm aleyhine cari olur, mazur sayılmaz, ceza görür. Çünkü sû-i ihtiyârıyla bu zaruret meydana gelmiştir. Fakat bir meczub çocuk cezbe hâlinde birisini vursa, mazurdur. Ceza görmez. Çünkü ihtiyârı dâhilinde değildir.”

Emirdağ Lahikası, 371. mektup, s. 576

LUGATÇE:

cihad-ı maneviye: mânevî cihad; ilim, fikir, dua gibi mânevî unsurlarla din düşmanlarına karşı koymak.

hâcât-ı gayr-i zaruriye: zorunlu olmayan ihtiyaçlar.

hâcât-ı zaruriye: zorunlu ihtiyaçlar.

icâbât: gerekenler, lâzım gelenler.

itiyad: alışkanlık.

meczub: deli, aklı başından gitmiş.

mimsiz medeniyet: başındaki “mim” harfinin çıkarılmasıyla “deniyet” olarak okunan ve “alçaklık, aşağılılık” anlamına gelen tâbir.

müsbet hareket: olumlu ve yapıcı hareket.

sû-i ihtiyâr: iradenin kötü yönde kullanılması.

vazife-i İlahiye: doğrudan doğruya Allah’a ait olan iş.

Okunma Sayısı: 320
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı

    Netanyahu işgalde ısrarcı: Gazze’den çıkmayacağız

    İBB'ye yeni operasyon: 12 kişi gözaltında

    ENAG, Ağustos ayı enflasyonunu açıkladı

    Silivri’de batan gemi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

    KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı görevden alındı

    Trump: İran'a yeniden saldırmaya hazırız

    KKTC'de Yeniden Doğuş Partisi hükümetten çekilme kararı aldı

    Sıcaklıklar 38 dereceyi bulacak

    Cenazeler gözyaşlarıyla uğurlandı - Adada ihmal isyanı

    Umut arayışı sürüyor

    Okul masrafları cep yakıyor

    Tunus’ta İşkence Karşıtı Örgütten cezaevlerinde tedbir çağrısı

    Bosnalı STK’lar UEFA’ya başvurdu

    '8 milyonum olsa merkezden alırım'

    Grönlandlı bakan: "Geleceğimizi belirleme hakkımız tehlikede"

    Trump: Hürmüz Boğazı'nın adı "Trump Boğazı" olsun

    750 gr kıymaya ne oldu?

    Otomotiv pazarı daraldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    '8 milyonum olsa merkezden alırım'
    Genel

    750 gr kıymaya ne oldu?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    George Clooney'den cesur eleştiri
    Genel

    Cenazeler gözyaşlarıyla uğurlandı - Adada ihmal isyanı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Millet hayatın her alanında adalete hasret
    Genel

    Otomotiv pazarı daraldı
    Genel

    Tunus’ta İşkence Karşıtı Örgütten cezaevlerinde tedbir çağrısı
    Genel

    Grönlandlı bakan: "Geleceğimizi belirleme hakkımız tehlikede"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.