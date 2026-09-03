Meşveret ve Karar Ahlâkı-3: Karara uymak, kararı “kutsamak” değildir

Bir toplulukta karar almak kolay değildir. Aynı meseleye farklı mizaçlar, tecrübeler ve hassasiyetler bakar. Kimi neticeyi, kimi usulü; kimi sürati, kimi ihtiyatı öne çıkarır. Nihayet bir karar alınır. Fakat karar alındığı anda imtihan bitmez; çoğu zaman asıl imtihan, o kararla nasıl yaşanacağı noktasında başlar.

Karara uymak, birlik hukukunu gözetmektir. İnsan kendi kanaati kabul edilmese de ortak düzen bozulmasın, hizmet dağılmasın, kardeşlik yara almasın diye karara riayet eder. Bu, nefsin “benim dediğim olmadı” inadını kıran kıymetli bir olgunluktur.

Fakat karara uymak, aklı ve vicdanı askıya almak değildir. Bir insan bir karara riayet ederken, onu bazı yönleriyle eksik bulabilir. Bu her zaman isyan sayılmaz. Bazen sadece düşünmenin, sorumluluk duymanın ve neticeleri takip etmenin tabii sonucudur. Sağlıklı bir meşveret zemini, fertlerinden yalan bir iç tasdik istemez. “Kanaatim farklıydı; fakat ortak hukuk için uyarım, neticelerini de birlikte takip ederiz” diyebilen insana yer açar.

Kararı “kutsamak” ise burada başlar: Kararın etrafına dokunulmaz bir alan örülür. “Meşveret böyle dedi” cümlesi izah olmaktan çıkar, soruları susturan bir mühür hâline gelir. O andan sonra kararın neticeleri değil, kararı sorgulayanların niyeti konuşulur. Hata ihtimali değil, itaat görüntüsü önem kazanır. Böylece karar, hakikate hizmet eden bir vasıta olmaktan çıkar; insanları ölçen bir cetvele dönüşür.

Oysa kararlar beşerîdir. Hürmete lâyıktır, fakat hakikatin yerine geçemez. Bir yol gibi uygulanır; fakat yolun yanlış bir yere çıktığı görülürse bunu söylemek kafileye ihanet değildir. Elbette ikazın da edebi vardır. Bağırarak, kırarak, taraf toplayarak yapılan itiraz muhasebe değil, yeni bir dağınıklık doğurur. Fakat edep içinde yapılan muhasebeyi baştan fitne saymak da topluluğun iç hayatını kurutur.

Karar sonrası dil bu yüzden çok mühimdir. Kararı savunanlar zafer kazanmış gibi davranmamalı, farklı düşünenler mağlup edilmiş gibi hissettirilmemelidir. Çünkü meşveretin sonunda kazanan bir taraf değil, hakikate biraz daha yaklaşan kalpler olmalıdır.

Karara uyarız; çünkü birlik kıymetlidir. Kararı muhasebe ederiz; çünkü hakikat daha büyüktür. Kardeşliği koruruz; çünkü hakikat, kardeşliği ezerek değil, onu terbiye ederek görünür olur.

Meşveret ve Karar Ahlâkı -4- Hayır Çıkan Hata Doğru Olur mu?

İnsan bazen olup bitene sonundan bakar. Bir süreçten beklenmeyen hayırlar doğmuşsa, hemen “Demek ki baştaki tercih doğruymuş” demeye meyleder. Oysa neticenin içinde görünen rahmet, tercihin bütün usulünü aklamaz.

Allah, insanın dar hesabına sığmayan biçimde, bir eksikten bile rahmet kapısı açabilir. Bir kayıp insanı uyandırabilir. Bir kırılma kalbi yumuşatabilir. Bir mağlubiyet daha derin bir dikkate vesile olabilir. Bunlar hayırdır; fakat bu hayırlar, baştaki aceleyi, eksik bilgiyi, ihmal edilen ikazları veya adaletsiz bir üslubu kendiliğinden doğru hâle getirmez.

Burada iki bakış çoğu zaman birbirine karışır: kaderin kuşatıcı hikmeti ve insanın kendi tercihindeki sorumluluğu. Kader, geçmişe baktığımızda kalbi isyandan korur; “Cenab-ı Hak bundan da hayır yaratmış” dedirtir. Fakat aynı cümle, insanın kendi payını görmemesine perde yapılırsa, teselli olmaktan çıkar; nefsin savunmasına dönüşür.

Bazen “hayır çıktı” denilir; fakat içten içe “hata yoktu” demek istenir. “Hikmet var” denilir; fakat aslında “bunu konuşmayalım” mânâsı taşır. Böyle olunca kader dili, muhasebeyi derinleştireceği yerde kapatır. Hâlbuki kader insana gevşeklik değil, mahcubiyet kazandırmalıdır. Çünkü insan bilir ki hayrı yaratan kendisi değildir; kendisine düşen, niyetini, usulünü, tedbirini ve dilini yeniden yoklamaktır.

Risale-i Nur’un kader bahsindeki ölçüsü bu noktada yol göstericidir: Kader, insanı gururdan; cüz-i ihtiyarî ise mesuliyetten kaçmaktan korur1. Demek ki insan güzel neticeler karşısında kendine pay çıkarmaz; acı neticeler karşısında da bütün mesuliyeti kadere bırakmaz.

Bir hadiseden hayır doğduysa, bu önce şükür ister. Fakat şükür, muhasebenin yerine geçmez. Belki en sahih cümle şudur: “Rabbimiz rahmetiyle bu süreçten hayırlar yarattı; fakat bu lütuf, bizim eksiklerimizi görmemize mâni değildir.”

Böyle bakınca insan ne ümitsizliğe düşer ne de kendi hatasını parlatır. Hayır görürse şükreder, zarar görürse ibret alır, hatasını fark ederse istiğfar eder. Çünkü bir hatadan hayır çıkması, o hatayı isabetli yapmaz; fakat o hayrı yaratan rahmet, insanı daha dürüst bir muhasebeye çağırır.

Meşveret ve Karar Ahlâkı -5- Düsturun Arkasına Saklanmak

İnsan bazen hakikate sığınır. Bazen de hakikati kendine siper yapar.

Bu ikisi dışarıdan birbirine çok benzer. İkisinde de doğru kelimeler vardır. İkisinde de ihlâstan, uhuvvetten, meşveretten, tesanüdden bahsedilir. Fakat aradaki fark kelimelerde değil; insanın o kelimeler karşısındaki duruşundadır.

Hakikate sığınan insan, önce kendi nefsini hakikatin önüne çıkarır: “Ben bu ölçüye ne kadar uyuyorum?” diye sorar. Hakikati kendine siper yapan insan ise aynı ölçüyü kendine değil, muhatabına çevirir: “Sen buna uymuyorsun” demeye başlar.

Bediüzzaman’ın bu noktada sarsıcı bir ikazı vardır. Risale-i Nur’un dünya işlerine âlet edilemeyeceğini, dünya işlerinde siper yapılamayacağını söyler. Çünkü Risale-i Nur ehemmiyetli bir ibadet-i tefekküriyedir; dünyevî maksatlar onunla kasten istenirse ihlâs kırılır, ibadet şekli değişir. Ardından çocukların kavga ederken Kur’ân’ı başına siper etmesi misalini verir. Başına gelen zarar, Kur’ân’a gelmiş gibi olur. Bu yüzden Risale-i Nur’un muannid hasımlara karşı siper gibi kullanılmaması gerektiğini ifade eder2.

Bu ölçü yalnız açık dünya menfaatleri için değil, daha gizli dünyevî maksatlar için de geçerlidir. İnsanın kendini haklı çıkarma arzusu, mensup olduğu tarafı temize çıkarma ihtiyacı, muhatabını mahkûm ederek rahatlama isteği de nefsin ince menfaatleri arasına girebilir. Bunlar para, makam ve şöhret kadar görünür değildir; fakat nefis için bazen onlardan daha tatlıdır.

Tehlike de burada başlar. İnsan doğru bir düsturu yanlış bir iç ihtiyacın hizmetine verebilir. Cümle doğru olabilir; fakat niyet savunma olabilir. Delil doğru olabilir; fakat kullanım yeri yanlış olabilir. Düstur doğru olabilir; fakat insan onu kendi nefsine değil, sadece muhatabına okuyor olabilir.

O zaman mesele düsturda değil, insanın düstur karşısındaki vaziyetindedir.

Bir Risale cümlesi kalbe inmeden dile çıkarsa, terbiye edici olmaktan uzaklaşır. İnsan onu kendine ayna yapmadan başkasına ölçü yapar. Hâlbuki hakikat, önce insanın kendi kusuruyla yüzleşmesine vesile olmalıdır. İhlâs bahsi okunuyorsa, insan önce kendi riyasını ve görünme arzusunu düşünmelidir. Uhuvvet bahsi okunuyorsa, önce kendi kırıcı diline ve sû-i zannına bakmalıdır. Meşveret bahsi okunuyorsa, önce kendi fikrini mutlaklaştırıp mutlaklaştırmadığını yoklamalıdır.

Nefis ise bu sıralamayı tersine çevirmek ister. “Bu ölçü bana ne söylüyor?” sorusundan kaçar; “Bu ölçü kime karşı kullanılabilir?” sorusuna sığınır. Böylece hakikat arayışı, iç huzursuzluğu bastırma çabasına dönüşür.

Belki de her düstur karşısında önce şunu sormak gerekir: Bu söz beni Allah’a mı yaklaştırıyor, yoksa sadece kendi tarafımı mı rahatlatıyor?

Bu soru ağırdır; fakat koruyucudur. Çünkü insan başkasının nefsini teşhis etmekte mahir, kendi nefsini görmekte çoğu zaman zayıftır. Başkasının tarafgirliğini hemen fark eder; kendi tarafgirliğini sadakat zannedebilir. Başkasının sertliğini görür; kendi sertliğini gayret-i diniye sanabilir.

Düsturların arkasına saklanmamak için onları önce kendi üzerimize çevirmemiz gerekir. Asıl mesele Risale’den cümle bulmak değil; o cümlenin bizi bulmasına izin vermektir.

Çünkü hakikat insanın elinde kalkan değil, kalbinde ayna olmalıdır. Ayna olursa insan kendini görür. Kalkan olursa sadece kendini korur. Oysa çoğu zaman insanın asıl ihtiyacı korunmak değil, görünmektir: kendi nefsini, kendi tarafgirliğini, kendi savunma psikolojisini görmek…

Belki o zaman düsturların arkasına saklanmayı bırakır, düsturların önünde eğilmeyi öğreniriz. Hakikate sığınmak da budur.

Meşveret ve Karar Ahlâkı -6- Dedikodunun Giremediği Bağ: Müfritane İrtibat

Bir topluluğu dağıtan şey her zaman büyük fikir ayrılıkları değildir. Bazen küçük bir söz, yarım duyulmuş bir cümle, niyeti bilinmeden taşınan bir haber, yılların kardeşliğini zedeleyebilir.

İnsan çoğu zaman ayrılığı büyük sebeplerde arar. “Demek ki fikirler değişti” der. “Demek ki yollar ayrıldı” diye düşünür. Hâlbuki bazı ayrılıklar fikirden önce başlar. Önce temas azalır, sonra muhataplık zayıflar. Bir müddet sonra insan kardeşinin yüzünden değil, başkasının anlattığı suretinden etkilenmeye başlar. Hakikatin yerini zan, muhabbetin yerini mesafe, doğrudan konuşmanın yerini dedikodu alır.

Bediüzzaman’ın Nur talebeleri arasında “müfritane irtibat” istemesinin hikmetlerinden biri burada aranabilir. İlk bakışta bu ifade insanı düşündürür. Çünkü Risale-i Nur’da ifrat ve tefritten kaçınmak, istikameti korumak temel bir ölçüdür. Öyleyse neden burada “müfritane” bir irtibat tavsiye edilir?

Bu sorunun cevabı, kelimenin nereye yöneldiğinde saklıdır. Şahsa verilen aşırı makam tehlikelidir; fakat ihlâsa, sadakate, tesanüde ve kardeşlik hukukuna yönelen kuvvetli bağ, hizmetin selameti için bir emniyet hâline gelir. Müfritane irtibat, kişileri kutsayan bir bağlılık değil; nifakın araya gireceği boşlukları kapatan bir uhuvvet disiplinidir.

Çünkü dedikodu, irtibatın zayıf olduğu yerde konuşur. İftira, muhatabına sorulmayan sözlerin gölgesinde büyür. Bir cümle alınır, bağlamı çıkarılır, niyet eklenir; sonra o söz bir kalpten diğerine taşınır. İrtibat zayıfsa insan duyduğunu muhatabına sormaz. İçinde büyütür. Büyüttükçe soğur, soğudukça uzaklaşır.

Müfritane irtibat tam burada devreye girer. Kardeşler arasındaki bağ kuvvetliyse, araya giren söz zan hâline gelmeden hakikate havale edilir. “Böyle duydum, doğru mu?” denilebilir. “Ben bunu senden işitmek isterim” denilebilir. Böylece gıybetin büyüteceği mesele, kardeşlik hukukunun içinde tashih edilir.

Bu irtibat, hataları örtmek için değildir. Suskunluğu fazilet göstermek için de değildir. Uhuvvet, yanlışı yayılacak bir malzeme değil, tamir edilecek bir emanet olarak görmektir. Kardeşlik, kusur arayan bir nazarla değil; kalbe gelen zannı tahkike, kırgınlığı muhataplığa, sözü de hakikate havale eden bir dikkatle korunur.

Bugün bu ölçü daha da acil görünüyor. Mesaj çok, temas az. Haber hızlı, tahkik zayıf. Bir ekran görüntüsü, bir yorum, hatta bir sessizlik bile niyet okumaya dönüşebiliyor. İnsan, kardeşinin yüzüne bakmadan onun hakkında kanaat sahibi olabiliyor.

Oysa uhuvvet insana şunu dedirtir: “Ben kardeşimi bir parçadan ibaret göremem. Onunla konuşmadan kalbime hüküm verdirmem.”

Asıl ifrat, kardeşini çok sevmek değil; nefsinin anlattığı hikâyeye çok çabuk inanmaktır. Asıl ifrat, irtibatı kuvvetlendirmek değil; bir sözü tahkik etmeden kalbe almaktır.

Çünkü nifak araya mesafe ister. Uhuvvet ise muhataplık ister. Müfritane irtibat da tam bu yüzden, sadece bir tavsiye değil; kardeşliği koruyan derin bir hizmet ahlâkıdır.

Meşveret ve Karar Ahlâkı -7- İrtibat: Şahs-ı Manevînin Kan Dolaşımı

Bir beden, yalnız organlarının varlığıyla canlı kalmaz. Kalp, akciğer, damarlar ve sinirler yerli yerinde olsa bile aralarındaki dolaşım durduğunda hayat çekilmeye başlar. Topluluklar da böyledir. Aynı ismi taşımak, aynı kitapları okumak, aynı hatıralara sahip olmak bir birlik duygusu verebilir; fakat şahs-ı manevînin canlı kalması için bunlar tek başına yetmez.

Şahs-ı manevînin kan dolaşımı irtibattır.

Burada irtibatı yalnız haberleşmek, görüşmek veya birbirinden haberdar olmak şeklinde anlamamak gerekir. Risale-i Nur’da geçen bir ifade bu meseleyi derinleştirir. Bediüzzaman, hapse giren Nur talebelerinin birbirlerinin “hallerinden, seciyelerinden, ihlâs ve fedakârlıklarından ders” aldıklarını söyler. Demek ki bazı dersler yalnız metinden değil, insanın hâlinden de okunur.

Fakat insanın hâlinden ders alabilmek için, önce o hâle temas etmek gerekir.

Bir kardeş uzun zamandır görünmüyordur. İlk anda “Herhâlde meşguldür” denilir. Sonra haftalar geçer. Aranmazsa, yokluğu sıradanlaşır. Hâlbuki belki bir hastalıkla, bir aile sıkıntısıyla, bir iç daralmasıyla boğuşuyordur. Bir başkası derslere gelir gider; fakat yüzündeki yorgunluk fark edilmez. Sesi azalmıştır, gözleri dalgındır, ama kalabalık içinde sessizliği görünmez olur. Başka biri hizmet eder, koşturur, yük taşır; fakat kimse onun da yorulabileceğini düşünmez.

İrtibat tam burada bir program bilgisi olmaktan çıkar; kardeşlik dikkati hâline gelir.

Bir toplulukta irtibat canlıysa sadece bilgi dolaşmaz; hâl de dolaşır. Birinin sabrı diğerine sessizce kuvvet verir. Birinin fedakârlığı, başkasının gevşeyen azmini toparlar. Birinin ihlâsı, görünmeden hizmet edenlerin kıymetini hatırlatır. Birinin sükûneti, aceleyle kabaran bir duyguyu yatıştırır. Böylece şahs-ı manevî, kuru bir aidiyet olmaktan çıkar; fertlerin birbirinden ahlâk öğrendiği canlı bir mektebe dönüşür.

İrtibat zayıfladığında ise ilk kaybolan şey çoğu zaman bilgi değildir. Haber yine gelir, programlar yine yapılır, bazı cümleler yine dolaşır. Fakat hâl görünmez olur. Güzel seciyeler birbirine aksetmeyince, topluluk içinde ahlâkî öğrenme de zayıflar. İhlâs bir kavram olarak kalır; fedakârlık bir hatıra gibi anlatılır; sabır, ancak metinlerde okunan bir fazilet hâline gelir. Oysa cemaat hayatının en derin terbiyesi, güzel hallerin görünür kalmasıyla mümkündür.

Bu yüzden irtibat, yalnız “Kim ne yapıyor?” sorusunun cevabı değildir. Daha derin bir zeminde şu soruları taşır: Kim hangi hâlle yürüyor? Kimin sabrı bize kuvvet veriyor? Kimin tevazuu, kimin sadakati, kimin sessiz hizmeti bize ders oluyor? Kim görünmeden yoruluyor? Kim kalabalık içinde yalnızlaşıyor?

Bir topluluğun dış yapısı devam ettiği hâlde iç hayatı zayıflayabilir. Dersler sürer, isimler korunur, programlar yapılır; fakat fertler birbirinin hâlinden ders alamaz hâle gelmişse dolaşım yavaşlamıştır. Orada muhabbet soyutlaşır, teselli azalır; dua edilir ama dua edilen kardeşin hâli kalpte yeterince yer bulmaz.

Şahs-ı manevî, yan yana duran insanların toplamı değildir. Birbirine kuvvet veren, birbirinden seciye öğrenen, birbirinin yükünü dua ile taşıyan insanların müşterek hayatıdır.

Bu yüzden asıl soru, aynı dairede bulunup bulunmadığımız değildir; birbirimizin hâlinden ders alıp almadığımızdır.

Meşveret ve Karar Ahlâkı-8: Perdeyi Yırtmadan Hakikati Korumak

Bazı sözler insana doğrudan söylenmez; fakat insan o sözün içindeki imayı duyar. Kalp hareketlenir, zihin cevaplar hazırlamaya başlar. “Buna susulur mu?” diye düşünür. Haksız anlaşılmak ağır gelir. Yanlış bir yerde gösterilmek, insanın izzetine dokunur.

Fakat tam burada daha derin bir soru belirir: Her cevap hakikate hizmet eder mi?

İnsan bazen hakikati savunduğunu zannederken, fark etmeden muhatabın kurduğu kavga zeminine girmiş olur. Mesele artık doğruyu aramak olmaktan çıkar; kimin haklı görüneceği meselesine dönüşür. Böyle bir zeminde söz doğru bile olsa tesiri azalır. Çünkü kalpler açılmak yerine mevzilerini tahkim eder.

Bu yüzden sükût her zaman korkaklık değildir. Bazen sükût, nefsin aceleciliğine karşı kalbin bekleyişidir. İnsan susarak haksızlığı kabul etmiş olmaz; sadece hakikati daha küçük bir kavganın içine düşürmemiş olur. Çünkü bazı cevaplar meseleyi aydınlatmaz, perdeyi yırtar.

Perde, insanlar arasında hâlâ konuşulabilir bir mesafenin kalmasıdır. Bir meselenin şahıs kavgasına dönüşmemiş olmasıdır. Muhatabın geri dönebilme, sözünü tashih edebilme, kendi içinde yeniden düşünebilme ihtimalidir. Perde yırtıldığında ise insan çoğu zaman söylediği sözün esiri olur. Yanlışını görse bile, bunu kabul etmek artık sadece fikir tashihi değil, mağlubiyet gibi görünür.

Müsbet hareketin inceliği burada başlar. Müsbet hareket, yanlışı doğru görmek veya haksızlığı örtmek değildir. Hakikati, nefsin kavga zemininden korumaktır. Sözü söylemek gerekiyorsa, onu öfkenin elinden alıp ihlâsın diline teslim etmektir.

Bazen doğrudan “sen yanılıyorsun” demek bir kapıyı kapatır. Fakat “Acaba burada kararımızla hakikati birbirine karıştırıyor olabilir miyiz?” diye sormak bir kapı aralayabilir. Çünkü insan saldırı karşısında savunmaya geçer; fakat kendi içinde beliren bir soruyla karşılaşınca düşünebilir.

Elbette bu, sürekli susmak demek değildir. Susmak hakikati zayıflatıyorsa konuşmak gerekir. Konuşmak meseleyi nefsânî bir hesaplaşmaya çevirecekse beklemek gerekir. Beklemek yanlışı kalıcı hâle getiriyorsa başka bir zemin aramak gerekir. O zemin bulunduğunda ise şahısları değil, ölçüleri konuşmak daha hikmetlidir.

Bediüzzaman’ın münakaşaya dair ikazı da bu noktada dikkat çekicidir: Haklı olsa, haksız olsa bu halimizde münakaşa eden haksızdır3. Çünkü haklı görünmek ile hakka hizmet etmek her zaman aynı şey değildir.

Belki bugün kendimize sormamız gereken soru şudur: Cevap vermek istiyorum; bu cevap hakikate mi hizmet edecek, yoksa incinmiş tarafımı mı rahatlatacak?

Bir de daha zor soru var: Susuyorum; bu sükût hikmetten mi geliyor, yoksa korkudan mı?

Bu iki soruyu dürüstçe sorabilen insan, konuşursa daha temiz konuşur; susarsa daha bilinçli susar. Perdeyi yırtmadan hakikati korumak, zayıfların değil, nefsine söz geçirmeye çalışanların işidir.

Çünkü bazen insanın en güçlü cevabı, cevapsızlığı değildir; cevabını nefsin elinden alıp hikmetin vaktine bırakmasıdır.

Dipnotlar:

1. Said Nursi, Sözler, s.524.

2. Said Nursi, Kastamonu Lahikası, s.272.

3. Said Nursi, Şualar, s.352.