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30 AĞUSTOS 2026 PAZAR - YIL: 57

Zafer şükür istr

Risale-i Nur'dan
30 Ağustos 2026, Pazar
1339 [M. 1923] Tarihinde Meclis-i Mebusana hitaben yazdığım bir hutbenin suretidir.

[Şüphesiz namaz, mü’minlerin üzerine belli vakitler için farz olarak yazılmıştır. (Nisâ Suresi: 103)]

[Ey mebuslar (vekiller)! Muhakkak siz büyük bir gün için mebuslarsınız (diriltileceklersiniz). (Arabî ibarenin meali)]

Ey Mücahidîn-i İslâm, Ey Ehl-i Hall ü Akd!

Bu fakirin bir meselede on sözünü, birkaç nasihatini dinlemenizi rica ediyorum.

Evvelâ: Şu muzafferiyetteki harikulâde nimet-i İlâhiye bir şükran ister ki, devam etsin, ziyade olsun. Yoksa, nimet şükrü görmezse gider. Madem ki Kur’ân’ı, Allah’ın tevfikiyle düşmanın hücumundan kurtardınız, Kur’ân’ın en sarih ve en kat’î emri olan salât gibi feraizi imtisal etmeniz lâzımdır; tâ onun feyzi, böyle harika suretinde üstünüzde tevali ve devam etsin.

Sâniyen: Âlem-i İslâm’ı mesrur ettiniz, muhabbet ve teveccühünü kazandınız. Lâkin o teveccüh ve muhabbetin idamesi, şeair-i İslâmiyeyi iltizamla olur. Zira Müslümanlar İslâmiyet hesabına sizi severler.

Sâlisen: Bu âlemde, evliyaullah hükmünde olan gazi ve şühedalara kumandanlık ettiniz. Kur’ân’ın evâmir-i kat’iyesine imtisal etmekle, öteki âlemde de o nurânî güruha refik olmaya çalışmak, sizin gibi himmetlilerin şe’nidir. Yoksa, burada kumandan iken, orada bir neferden istimdad-ı nur etmeye muztar kalacaksınız. Bu dünya-i deniye şan ve şerefiyle öyle bir meta değil ki, sizin gibi insanları işbâ’ etsin, tatmin etsin ve maksud-u bizzat olsun.

Râbian: Bu millet-i İslâm’ın cemaatleri, çendan bir cemaat namazsız kalsa, fâsık da olsa, yine başlarındakini mütedeyyin görmek ister. Hatta umum Şarkta umum memurlara dair en evvel sordukları sual bu imiş. “Acaba namaz kılıyor mu?” derler. Namaz kılarsa, mutlak emniyet ederler, kılmazsa, ne kadar muktedir olsa, nazarlarında müttehemdir.

Bir zaman, Beytüşşebap aşairinde isyan vardı. Ben gittim, sordum: “Sebep nedir?”

Dediler ki: “Kaymakamımız namaz kılmıyordu, rakı içiyordu. Öyle dinsizlere nasıl itaat edeceğiz?”

Bu sözü söyleyenler de namazsız, hem de eşkıya idiler.

(Devamı var)

Mesnevî-i Nuriye, Hubab, s. 112

LÛGATÇE:

dünya-i deniye: (fani cihetiyle) adi, alçak dünya.

ehl-i hall ü akd: idareciler; devlet başkanını seçmek ve gerektiğinde azletmekle yetkili olan heyet anlamında İslâm hukuku terimi.

evâmir-i kat’iye: kesin emirler.

feraiz: farzlar.

iltizam: gerekli görme, lüzumlu görme, tarafgirlik ve bağlılık.

işbâ’ etmek: doyurmak.

refik: arkadaş, yoldaş, yol arkadaşı.

salât: namaz.

şeair-i İslâmiye: İslâma ait işaretler, İslâma sembol olmuş iş ve ibadetler.

tevali: uzayıp gitme, devam etme.

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