Cezaevlerinde Risale-i Nur'a büyük talep var

PAZARLAMA VE SATIŞ BİRİMİNCE MERKEZDEN YAPILAN CEZAEVİ KAMPANYALARI HAKKINDA BİLGİ VEREN CESİM AYDIN, HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN RİSALE-İ NUR’A OLAN TALEBİNİ KARŞILAMAKTA ZORLANDIKLARINI SÖYLEDİ. AYDIN AÇTIKLARI KAMPANYALARA KATKI SUNAN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ.

Röportaj: Seyhan Şentürk

Yeni Asya, Bediüzzaman’ın “Medrese-i Yusufiye” olarak gördüğü hapishanelere dönük kitap ve külliyat kampanyasını sürdürüyor. Kampanya merkez satış birimine bağlı olarak, bağışçı ve gönüllülerin destek ve katkılarıyla yürütülüyor.

Üstadın “Risale-i Nur’daki hakikî teselliye mahkûmlar çok muhtaçtırlar. ... Nurlar’a ekmek kadar ihtiyaçları var” sözünden hareketle bütün hızıyla devam eden kampanyayı Yeni Asya Satış ve Pazarlama Müdürü Cesim Aydın’a sorduk:

Yeni Asya Satış Servisi olarak cezaevlerine dönük kitap ve dergi kampanyalarını nasıl ve hangi kanallar aracılığı yürütüyorsunuz? Resmî prosedür ne şekilde işliyor?

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler sürekli olarak bizden, başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere kitap talebinde bulunuyorlar. Talepte bulunan tutuklu ve hükümlülerin istekleri karşılık bulunca diğer koğuşlarda da bu duyuluyor ve yoğun bir talep haline geliyor. Özellikle Risale-i Nurlar’ın okuyanların fevkalâde bir istifadeye medar olmasına diğer tutuklu ve mahkûmlar da şahit oluyorlar. Ve bu durum kısa sürede diğer koğuşlara, hatta diğer cezaevlerine de yayılıyor.

Daha sonra mahkûm veya tutuklular Yeni Asya Neşriyata mektup yazarak kitap talebinde bulunuyor. Gelen mektupları bir sıraya koyarak talep edilen kitapları imkânlarımız ölçüsünde mahkûmlara PTT kargo vasıtasıyla gönderiyoruz. Gönderdiğimiz kitapları % 95 oranında bizzat talep sahibine ulaştırıyoruz.

Bunun dışında bir de “Kader Mahkûmları Derneği” tarafından bize gelen talepler var. Yani tutuklu ve mahkûmlar onlardan da özellikle Risale-i Nur talebinde bulunuyorlar. Dernek de çok büyük ölçüde sadece bizden aldığı destekle mahkûmların bu talebini karşılıyor.

Bu arada şunu da söyleyelim. Bazı cezaevlerinden ve özellikle de yeni kurulan cezaevlerinden “Kader Mahkûmları Derneği”nden kütüphanelerine kitap taleplerinde bulunuyorlar. Dernek de, alınmış özel izniyle çeşitli yayınlardan kitap gönderiyor. Ancak, Risale-i Nur konusunda sadece bizden destek alabildiklerini ifade ediyorlar. Biz de şimdiye kadar gelen taleplerini hep karşıladık.

Yani özetlersek; hem yayınevi olarak biz ve hem de Kader Mahkûmları Derneği kanalıyla gönderim yapmaktayız.

Talep mahkûmlardan mı geliyor, siz mi cezaevi kütüphanelerine demirbaş kaydedilmek üzere Külliyat gönderiyorsunuz?

Yayınevi olarak, hem bize mektup yazarak talepte bulunan mahkûmlara, hem de onların ortak istifade edebilecekleri cezaevi kütüphanelerine demirbaş kaydedilmek üzere Risale-i Nur Külliyatı gönderiyoruz.

Bütün talepler karşılanabiliyor mu? Bekleyen talepler var mı?

Maalesef gelen talepleri karşılamakta zorluk yaşıyoruz. Geçtiğimiz Ramazan ayında “Cezaevlerine sizde kitap hediye edin” diye bir kampanya başlattık. Duyarlı insanlarımız kitap hediye etme konusunda sorumlu davrandılar. Biz de 115 Külliyat gönderimini hedeflemiştik, çok şükür bu hedefe ulaştık ve göndermeye başladık. Cezaevi kampanyalarımıza daha duyarlı olunması bizim büyük arzumuzdur. Gönderdiğimiz eserlerden nasıl istifade ettikleri konusunda çok sayıda teşekkür ve duâ mektupları alıyoruz. Buna vesile olan herkese teşekkür ediyor ve Allah razı olsun… Bizden mektup yazıp da sırasını bekleyen yüzlerce bu tür talep sahibinin olduğunu da yeri gelmişken hatırlatmak isterim.

Cezaevlerine kurumumuz vasıtasıyla ulaşan kitaplar nasıl bir ilgi görüyor?

Efendim bu konuda çok sayıda teşekkür mektupları almaktayız. Gerçekten insanların nasıl istifade ettiklerini ve tutuklu ve hükümlülerin asıl ihtiyacının Risale-i Nur olduğunu bu mektuplardan öğreniyoruz. Bilhassa Nurlar’ı okuyarak istifade edenler, çok anlamlı ve duygu yüklü ifadelerle izah etmeye çalışıyorlar.

Bu faaliyet merkezden kaç senedir yürütülüyor? Cezaevlerine ulaşan Külliyatlar için toplam bir sayı verebilir misiniz?

Cezaevlerinden, çeşitli kütüphanelerden ve benzer yerlerden talep geldiğini ve mümkün oldukça bu ihtiyacın karşılandığını 1984 yılından beri biliyorum. Ancak son yıllarda bu talepler giderek artış gösterdi. Kurum olarak yıllardır bu katkıları yapıyoruz. Ancak şunu söyleyebilirim. Son 5 yılda 785 adet Külliyat biz kurum olarak gönderdik. 1.200 takımda “Kader Mahkûmları Derneği” vasıtasıyla göndermiş bulunuyoruz. Şunu belirtmek isterim ki, bu sayıya diğer kültür kitapları dahil değildir.

YENİ KAMPANYALARIMIZ OLACAK

Kampanya devam edecek mi, diğer yayınlarımızı ve kitap setlerini içine alacak şekilde genişletmeyi düşünüyor musunuz?

Tabiî ki bu devamlı bir ihtiyaç. Yani sürekli insanlar adeta yalvarırcasına okunacak Külliyat istiyor, kitap istiyor. Allah kimseyi oralara düşürmesin, orada tek yapılacak ve zamanı değerlendirecek şey okumak. Tek arkadaş kitaplar. Bu talebin karşısında durmak olmaz. Külliyat temin edenler diğer bir yandan da kültür kitaplarımızdan talep ediyorlar. Ayrıca başta Medrese-i Yusufiye Setimiz, Nur Hareketi Setimiz ve Beşleme Setimizden de çok talep var. Bu eserlerden de tutuklu ve mahkûmlara kazandırıp istifade etmelerini sağlamak için yeni “cezaevi kampanyaları” başlatacağız.

Cezaevi dışındaki ihtiyaç sahipleri için yürütülen bir kitap yardım kampanyası var mı?

Evet, gerçekten çok önemli bir konuyu açmamıza vesile oldunuz. Başta gençler olmak üzere yurdun dört bir köşesinden bize gelen talepler var. Genç olduklarını, işsiz olduklarını ve dinlerini en iyi şekilde Risale-i Nur’la öğrenebileceklerini e-mail göndererek veya bizzat telefonla arayarak talepte bulunanlar var. Tabiî ki bu talepleri önce araştırıyoruz. Gerçek ihtiyaç sahiplerini mümkünse o mahaldeki neşriyat temsilciliğimize yönlendiriyoruz. Değilse, biz merkezden duyarlı insanlardan destek alarak bu ihtiyaçları karşılıyoruz. Ayrıca bir de doğu ve güney doğudaki medrese tahsilatı yapılan yerlere, medrese kütüphanelerine gönderiyoruz.