"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Bediüzzaman’ın, fitneye karşı aldığı tedbir

Rüstem GARZANLI
13 Nisan 2020, Pazartesi
Fitne kelime anlamı, insanlara fenalık yapmak, azgınlık, kargaşa, kavga, belâ, musîbet, insanlar arasında vukuâ gelen ihtilâf ve ihtilâl gibi anlamları vardır.

Cenab-ı Allah (cc) Kur’ân-ı Kerîm’de meâlen şöyle buyurmuş: “Ve öyle bir fitneden sakının ki, içinizden yalnızca zulüm yapanlara dokunmakla kalmaz. Ve bilin ki, Allah’ın cezası şiddetlidir.”1

Buhari Hazretleri bu âyeti şöyle tefsir eder:

“En büyük fitne ümmetin birliğini bozan ve İslâm toplumunun sosyal hayatını ihlâl eden, bazı hareketler gelir.” 2 Zalim yöneticilere hayır ve doğru olan şeyleri öğütlemeyip, onlara dalkavukluk yapmak gibi.

Fitnenin bir başka versiyonu, İslâm tarihinin ilk dönemlerinde siyasî sebeplerle zuhur eden dâhili ihtilâflar da âlimlerimizce fitne olarak nitelendirilmiştir.

Cemel ve Sıffin vak’aları, Hazreti Osman ve Hazreti Ali’nin (ra) şehit edilmeleri, Hazreti Muaviye’nin oğlu Yezid’i kendine halef ve veliaht tayin etmesi ve daha birçok İslâm devleti bünyesinde ortaya çıkan fitneler birer örnektir. Bu fitnelerin sonucunda yüzlerce Müslüman vefat etmiş, yeni yeni batıl mezheplerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Efendimiz (asm) fitneye karşı ümmetini daima uyarır ve kendisi de fitnenin şerrinden Allah’a sığınarak duâ yapardı. Her ne kadar fitne korkunç bir olay ise de her şeyin sonu demek değildir.

Bediüzzaman Hazretleri, İslâmî ahlâk ve sosyal hayatın düzeni için fitneye karşı verdiği ders insanlık için bir yol haritasıdır.

On Üçüncü Sözün, İkinci Makamı’nda ki eserinde “Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen gençlere bir muhavere…”sinde şöyle geçiyor: “bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Adeta gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor olur, yabani düşer.”3  Bu ifadeyle zamanında alınmayan tedbirin daha sonra alınmasının fazla faydası olmayacağını ifade etmektedir. 

Bu asırda nefsin hoşuna giden ve sonu günah ve isyana çıkan çok cazip eğlenceler, sefahat yerleri ve nice isyan ve haramlar karşısında birçok genç iradelerine hâkim olamayarak bu fitnelere kapılmakta ve haramı helâli, ölümü, kabir azabını ve ahiretini düşünmeyecek hâle gelinmiş.

Gençlik saikasıyla, gençler manen hasta olduklarını pek idrak edemiyorlar. Bunun için Bediüzzaman Hazretleri, “Daha aklını kaybetmeyen gençlerle bir muhabere” yapmış. İmanlı ve faziletli gençlerin sayısı arttıkça iman, ibadet ve güzel ahlâk sahasında da bir cazibe ortaya çıkacak mesajı vermiştir.

Bu zamanın fitnesinin en tehlikeli tarafından biri de her türlü menfi düşüncenin ve bozgunculuğu fertlikten çıkararak cemaatleşmesi, dernekler ve localar birer şahs-ı manevî gibi faaliyet göstermeleridir. Gençleri ahlâksızlaştırarak kendi kültüründen koparıp Avrupa’nın kokuşmuş, pis ahlâkını benimsemesidir.

Bediüzzaman Hazretleri, bu şer cephesine karşı şahıs, dâhi derecesinde bir kabiliyette olsa da, tek başlarına karşı çıkamayacaklarını, bu fitnelere karşı hayır ve müsbet cephesinde de bir şahs-ı manevî teşkil etmek gerektiğini önemle vurgulamıştır.

Cenab-ı Allah, (cc) Bugün dünyayı sükût ettiren koronavirüs belâsından ve ahir zamanın cazibedar fitnesinden âlem-i İslâm’ı korusun. Âmin…

Dipnotlar:

1- el- Enfâl: 25.

2- Tecrit.

3- Emirdağ Lâhikası. s. 39.

Okunma Sayısı: 195
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dua ve dayanışma çağrısı

    “Acaba hastalığa mı yakalandım?” korkusu artıyor

    48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi

    Üniversitelerde yeni kıyımın önünü açar

    OPEC tarihindeki en büyük kesinti

    İletişim Başkanlığı: Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir

    A’dan Z’ye planımız var

    İstanbul’da başka yer mi yoktu?

    Küresel Kovid-19 salgınında dünya genelinde son 24 saat

    'İngiltere, Avrupa'da en çok etkilenen ülke olabilir'

    Sokağa çıkma yasağı saat 24.00'te sona erecek

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan istifa kararı... İstifa kararı kabul edilmedi

    İtalya'da 9 Mart'tan bu yana gözlemlenen en düşük ölüm sayısı kaydedildi

    Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyona yaklaştı

    Bakanlık son gelişmeleri paylaştı: 'Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor'

    ABD'de ölü sayısı 20 bini geçti

    Ziyarete kapatıldı

    'Bir dönem, her yerde sosyal mesafeyi korumamız gerekecek'

    Yoğun bakımdaki hastası sayısı ilk kez azaldı

    Son 24 saatte Çin'de koronavirüs kaynaklı ölüm gözlemlenmedi

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Boşa direnmeyin, değişimi durduramazsınız...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Görünmeyen virüsün görünen etkileri (1)
    Ali FERŞADOĞLU

    Ölülerin dirilişini gördüm! (1)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Kara gün dostu ne yapar?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Hakikî adaleti kimler tesis edecek?
    Yeni Asya'dan Size

    Zorlukları yine birlikte aşacağız
    Genel

    OPEC tarihindeki en büyük kesinti
    Mehmet KARA

    Hürriyette çifte standart olmaz
    Genel

    “Acaba hastalığa mı yakalandım?” korkusu artıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.