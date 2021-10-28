Hessen’de Nurlu bir okuma programı

Almanya Hessen eyaletinin Wetzlar şehri Yeni Asya okuyucuları Risale-i Nur okuma programı düzenledi.

Araştırmacı yazar Şükrü Bulut’un organizesi ve Wetzlar Yeni Asya okuyucularının dâveti üzerine Risale-i Nur okuma programına katılmak amacıyla peygamberler diyarı Şanlıurfa’dan yola çıktık. Bu vesileyle yolumuz Ankara’ya düştü. Ankara Yeni Asya okuyucuları ile Mevlit gecesini idrak ve ihya ettik. Sabaha karşı tekrar yola koyulduk. İstanbul üzerinden Frankfurt’a vasıl olduk.

Kardeşlerimizden matematik öğretmeni Ömer Ekici ve gençlerden Abdulsamet bizi karşıladılar. Franfurktan Wetzlar’a doğru yola koyulduk. Kısa zamanda Nur menzilimize vardık. Öğle namazımızı cemaatla eda ettik. Bir iki saat dinlenmeden sonra okuyucularımızla kucaklaşma ve tanışmadan sonra Risale-i Nur dersımizi yaptık. Dersten sonra eğitim konusunda çalışanlarla beraber bir haftalık Kur’ân-ı Kerîm, Risale-i Nur ezberleme ve adab-ı muaşeret derslerinden oluşan programımıza son şeklini verdik. Bu programı gençlerle beraber uygulamaya çalıştık, inşaallah faydalı olmuştur.

Wetzlar’da genç dinamik uyum içinde hizmet eden okuyucularımız var. Her gece ders yapılıyor, herkes kendine uygun en az iki gece derslere katılıyor. Her gece onbeş yirmi kişiyle sohbet ettik. Wetzlar’ın merkezinde altmış yetmiş kişinin ders dinleyebileceği bahçe içinde güzel bir dershane var. Bu dershanenin mülkü Wetzlar’daki okuyuculardan Çermikli Ali dayıya ait. Cumartesi günleri akşam bir araya geliniyor.

Pazar günü sabah bizi Almanya’dan uğurladılar. Herkesten Allah razı olsun.

Said Yetim