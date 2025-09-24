"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İhlâsın yüksek kulesinde kalmak

Sami CEBECİ
24 Eylül 2025, Çarşamba
İmtihan edilmek üzere bu dünya meydanına gönderilen insanlar ya bu imtihanı kazanarak ahiret âlemine geçecekler ya da kaybederek.

Kaybedildiği takdirde tekrar bu dünyaya gelerek, yeniden imtihan olunma şansı olmadığı herkes tarafından görülen kesin bir gerçektir.

Bu açıdan bakıldığı zaman, her insanın bu dünyada en büyük meselesi bu imtihanı kazanmaktır. Dünyanın diğer büyük meseleleri bunun yanında çok küçük kalır.

İman ve amel cihetinden Allah’ın rızasını kazanmanın en kısa ve en kıymetli yolu ihlâs denilen hakikati elde etmektir. İhlâs ise, yapılan amel ve ibadetlerin, Allah emrettiği için yapılması ve neticesinde de Allah’ın rızasından başka hiçbir maksat ve gaye gözetilmemesidir. Zira, kurtuluş yalnız ve yalnız ihlâstadır. Bediüzzaman Hazretlerinin ifade etti gibi “Bir zerre ihlâslı amel, batmanlarla halis olmayana müreccahtır [üstündür].”

Dünya hayatının her türlü meşgaleleri arasında çok şeyleri unutan insanlar, inanmayanlar zaten kaybedenlerdir ama inanan mü’minlerin dahi çoğu amellerinde ihlâs hakikatini dahi unutuyorlar. Allah’ın rızasını esas maksat yapmadan yapılan amellerin ve ibadetlerin, ahiret diyarında sahibine pek fazla bir faydası olmayacaktır.

Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle: “Her şeyde bir ihlâs var. Hatta muhabbetin de ihlâsla bir zerresi, batmanlarla resmî ve ücretli muhabbete tereccüh eder (üstün gelir). İşte bir zat bu ihlâslı muhabbeti böyle tabir etmiş: ‘Ben muhabbet üzerine bir rüşvet, bir ücret, bir mukabele, bir mükâfat istemiyorum.’ Çünkü, mukabilinde bir mükâfat, bir sevap istenilen muhabbet zayıftır, devamsızdır.” (Lem’alar, s. 323-324.)

Evet, ihlâs denilen sırlı hakikat, hayatın her alanında yaşanılması gereken ve mü’minlerin olmazsa olmaz bir gerçeğidir. Âdeta hayat haritasının nirengi noktasıdır. Nasıl ki, harita mühendisleri bir arazinin haritasını çıkarırlarken, önce belli bir yere nirengi noktası denilen bir direk dikerler. Arazinin geri kalan bütün alanlarını, o dikilen nirengi noktasına göre plânını çizerler. Aynen öyle de, her bir mü’min hayatının bütün alanlarında yapacağı her türlü amelleri için, ihlâs denilen nirengi noktasını esas alması icap eder. Yani, “Böyle yaparsam Rabbimi razı etmiş olur muyum?” diye, her amelinde Allah’ın rızasını sürekli göz önünde bulundurması, her mü’minin hayat boyu takip etmesi gereken pusulası gibidir.

Risale-i Nur mesleğinin en temel esaslarından biri olan hıllet mesleğinin de özü ve ruhu ihlâstır. Zaten ihlâs olmadan hiçbir şeyin Allah katında fazla bir değeri yoktur. Hıllet hakikatini, Bediüzzaman Hazretleri şöyle tarif etmektedir: “Hıllet ise, en yakın dost ve en fedakâr arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmert kardeş olmak iktiza eder. Bu hılletin üssülesası samimi ihlâstır. Samimi ihlâsı kıran adam, bu hılletin gayet yüksek kulesinin başından sukut eder. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var, ortada tutunacak yer bulamaz. Evet, yol iki görünüyor. Cadde-i kübra-i Kur’âniye olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar, bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var. İnşaallah, Risale-i Nur yoluyla Kur’an-ı Mu’cizülbeyan’ın daire-i kudsiyesine girenler, daima nura, ihlâsa, imana kuvvet verecekler ve öyle çukurlara sukut etmeyeceklerdir.” (Lem’alar, s. 395-396.)

Evet, bu ikazlar ışığında bakıldığı zaman, her dava adamının dikkat etmesi gereken en önemli mesele, hıllet ve ihlâs kulesinin başında kalmak ve uzun yıllar boyunca kazandığı sevapları bir hiç uğruna mahvetmemektir.

Okunma Sayısı: 158
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsveç'te camide çıkan yangın kundaklama şüphesi ile soruşturuluyor

    Füze menzilini düşürme şartı, nükleer müzakereleri olumsuz etkiledi

    Rusya: New START anlaşmasına 1 yıl daha uyacağız; ABD'nin de aynı tutumu sergilemesi gerekiyor

    Afganistan: Trump'ın çağrısını kesin bir dille reddediyoruz; Bagram Üssü'nü geri vermeyeceğiz!

    157 BM üyesi ülke Filistin'i resmen tanıyor

    İspanya'dan İsrail'e tam silah ambargosu

    Marmara'da sıcaklıklar perşembeden itibaren 10 derece düşebilir

    Küresel Sumud Filosu'na katılan Fransız, Google'ı suçladı

    Tanınma soykırımı durdurur mu?

    Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 6'ya düştü

    Fransa, Monako, Belçika, Lüksemburg ve Malta da 'Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

    Ankara Büyükşehir Belediyesine konser harcamaları soruşturması: 13 şüpheli gözaltına alındı

    Zulümlere sessiz kalmayalım

    Tüketici güveni Eylül’de geriledi

    Kanal İstanbul’un bilirkişi raporu tamamlandı

    ABD ürünlerine vergi kolaylığı - Otomobil ithalatına yeni ek vergi

    Fransa da Filistin Devleti'ni resmen tanıdı - Filistin: Tarihi ve cesur bir karar

    Avrupa Havalimanlarındaki aksaklıkla ilgili açıklama: Fidye yazılımı sebep oldu

    ABD-California'da 4,3 büyüklüğünde deprem - Tsunami uyarısı yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.