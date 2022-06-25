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25 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Hizmette gençlere öneriler (1)

Sebahattin YAŞAR
25 Haziran 2022, Cumartesi
Gençler için en güzel şey, iman ve Kur’an hizmetleri yolunda yalnız olmamasıdır.

Her meslekten, her karakterden, her yapıdan gencin hizmetlerin içinde bulunması, gençlerin de kendi yapılarında hizmet yol arkadaşları ile tanışmalarını beraberinde getiriyor. İstanbul Yeni Asya Vakfı toplantımızda, ömrü hizmetlerin içinde geçmiş, tecrübeli, başarılı ağabeylerin bulunması gençler için bir kazanımdır. Büyüklerin kurdukları her cümlede belli ki ciddi bir tecrübe var. 

Oturumumuzda büyüklerin gençlerle paylaştıkları öneriler, gençlerle ilgilenen eğitimcilere ve büyüklere de yol gösterici niteliktedir.

-Bir şehirde üniversite okumak gence bir diploma kazandırırken, o şehirdeki hizmetlerle de ilgilenmek, ikinci bir üniversite gibi bir birikimi onlara kazandıracaktır. Sadece okulla ilgilenmek, kişinin hayatla bağlantısında sıkıntılar meydana getirebilir. Oysaki gençler hizmetlerin içinde de yer alırsa, hayatın zorluklarını, güçlüklerini ve avantajlarını da görürler ve yakın gelecekteki iş hayatlarına bir antrenman yapmış olurlar.

-Günlük şahsi okumaların ihmal edilmemesi gerekir. İhmal insanı gün be gün bir çöküşün içine çeker. Günde on sahife okumak kendini muhafaza etmek anlamı taşıyorsa; okumamak, yıkım anlamı taşır.

-Her üniversiteli genç kendi okuduğu branşla ilgili Risale-i Nur’daki bölümleri mütalaa etmek durumundadır. Böylece din-bilim bağlantısı anlaşılabilsin.

-Nur dershanelerinde kalan gençlerin, Risale-i Nur hizmetlerindeki öncülerin hayatlarını tanıması, okuması ve hizmetlerde onların tarzlarını takip etmesi, hizmetlerde yanlış adım atmamasını netice verecektir.

-Hizmet merkezlerinde her hafta semtlerdeki derslerde yer almak gerektiği gibi aynı zamanda haftada bir cemaatin bütününün yer aldığı merkezi umumi derslerde de yer almak gerekir. Böylece cemaatin diğer bireyleriyle de bağlantı kurmuş olur.

-Hizmetleri, dersleri öteleyerek dünya işlerini, mektep derslerini ön planda tutmak, maksadın aksiyle neticeleri doğurur. 

-Allah’ın rızasını esas alan ve hizmetlerde de nasiplenme niyeti içinde olmak, dünyevi işlerin de kolaylaşmasını netice verir.

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