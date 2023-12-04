İstikameti arttıran okumaklar

Bir hafta sonumuzu Antalya’da Risale-i Nur okuma programında geçirdik. Eşim Yasemin Yaşar da hanımların programlarına katıldı.

Antalya sonbaharda daha bir güzel. Tabiat daha bir özel konuşuyor sizinle. Nurların denizle, ormanla, gökyüzü ile tefekkürü ayrı bir güzel.

Her ilin insan kalitesi, okuma ve anlama kapasitesi farklı. Okudukça istikametin, muhabbetin ziyadeleşmesi, samimiyetin gelişmesi insan için tam bir kemalat yolculuğu. Bu güçlü bir şahs-ı manevi ile mümkün. Kafa fenerine güvenmek, öyle yaşamak bir yanılgı ve savrulma.

Yıllar önceki dostlarımızın istikamet üzere aynı satırları okuyor ve yaşıyor olduklarını görmek başlı başına etkili bir lisan-ı hal dersidir. İnsanın okumaları arttıkça hakta sebat etmesi, maddi ve manevi rüzgarlara kapılmaması ayrı bir himayetin ifadesi.

Isparta’dan bir minibüsle Antalya Risale-i Nur dersine gelen genç, yaşlı, bay, bayan nur talebeleri, talebeliğin yaşayan örnekleri oldular bize.

İki günlük okuma programında özel okumalar ayrı bir lezzette idi. Risale-i Nuru sadece okumanın bile hizmet olduğu aşikardı. Müzakereli derslerde ortama farklı esma tecellileri yansıdı. Antalya okuma programı, ‘bir sahil şehrinde nasıl okunur, nasıl yaşanır’ın bir uygulaması idi. Şura Derneği’nde nezaket vardı. Öğrenci hizmetlerinde vakıflık müdebbiri ne güzeldi. Nur talebeleri şahs-ı manevi içinde hizmette hissedar olmak heyecanı içinde idiler. Üniversiteli gençlerimizle kaliteli görüşmeler yaptık. Sevdik hepsini. Masa tenisi, ayakta bilek güreşi gibi müsabakalarda hep dostluk kazandı.

Hizmet binasındaki güzel alt yapı, hizmet edeceklere zamanı bakileştirme fırsatı sunuyor. Gazete, dergi, kitaplar okuyucusuna kavuşuyor. Antalya’dan biz şevk aldık. Emeği geçen herkese teşekkürler.

