"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 KASIM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Kitap fuarları

Sebahattin YAŞAR
13 Kasım 2021, Cumartesi
Kitap fuarları, yazar-okur buluşmasının zeminidir.

Yazar, hedef kitlesi okur ile bu arenada karşılaşır. Bu karşılaşma yazara da, okura da ciddî katkı sunar. Yazarın düşünce ve tavsiyelerinin okur dünyasında nasıl bir karşılığının olduğunu görme fırsatıdır. Evet, okur kadar, yazar da fuarlarda heyecanlıdır.

‘Kitap varsa, problem yok’ diyebiliriz. Vakıa sayısı yüksek toplumların, kitapla bağı zayıftır. Oysa kitabın girdiği mekânlarda vakıalar azalır. Her bir kitap bir hayat tarzı önerisi olduğu gibi, aynı zamanda karşılaşılan problemlere de çözüm önerisidir. Bundandır ki, okuyan toplumların problemlerine çare bulması daha kolaydır. Her okunan kitap karşılaşılan problemlere dönük ortak akıl anlamıyla yeni bir pencere demektir. Farklı düşünmenin önü açık olan ve üretilen düşüncelere önyargılı yaklaşmayan toplumlarda tıkanmalar, çaresizlikler görülmez. Ortak akıl, daha fazla çare önerisi demektir. Hür düşünmenin önündeki engeller, çareye ulaşmanın da engelleridir. Bediüzzaman Hazretlerinin cehaleti, okumamayı ‘en büyük düşman’ kategorisinde değerlendirmesi bundandır. Evet, düşmanın tanınması, bilinmesi tedbir alınmasını kolaylaştırır. Akıl için yol birdir, fert ve toplumlar için yükselmenin yolu okumaktır. Çok yönlü problemlere çare, okumaktır. Modern dünya insan, toplum kalitesini okunan kitaplarla ölçüyor. Fert ve toplum olarak daha çok okuyan daha güçlü, daha üretken, daha verimli ve daha başarılı olur.

Kitaplar, bir şekilde fayda üretmesi ile toplumda karşılık bulur. Belki de, milyonları olumsuz etkilemiş yayınların bazı metotlarından dersler alınmalıdır. Hiç kimse, farklı bir değer üretmeyen çalışmaya anlam yüklemez ve ilgi göstermez. Birey ve toplumun pozitif enerjisi okuma ile ortaya çıkar. Her okuma bu genel enerjiye hem katkı sunar hem etkilenir. Toplumların gazete, dergi, kitap tirajları birer kalite göstergedir. Bugün bir ülkede bir kişinin bile bir kitapla buluşması, zahirde çok görünmeyen, ama toplumu, aileyi, ferdi sosyo- psikolojik temeli etkileyen ciddî bir pozitif adımdır. Çare belli ise, ümitsiz olmak anlamsızdır. Dinimiz de bu çareye ‘oku’ diyerek, dikkatleri çekmiştir. Müslümanlar olarak bari dinimizin bu emrine muhalefetten okuyarak kurtulalım.

Not: Okuyucularımızı, Şanlıurfa Kitap fuarında, Yeni Asya Kitap reyonunda imzaya bekliyoruz. S. Y.

Okunma Sayısı: 131
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ailenin dokusu bozuluyor

    OHAL itirafı

    Soğanı toprağa vereceğiz

    Kuraklık Destekleri acilen yapılmalı

    ABD: Katar, ABD'nin Afganistan'daki faaliyetlerine 'hamilik' edecek

    Dolar tutulamıyor; 10 lirayı geçti

    Karamollaoğlu: Erdoğan yüzde 50 + 1’den endişeli

    Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlerin sayısı artıyor

    Lufthansa, iflasını engelleyen kamu kurtarma paketini geri ödedi

    Afganistan'daki çocukları bekleyen akut yetersiz beslenme sorunu

    Danıştay, Emniyet genelgesini durdurdu

    İstanbul’da ekmeğe resmi zam da geldi

    Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi başladı

    AB Konseyi Başkanı Michel'den Türkiye'ye teşekkür

    Cami ve mescitlerde normal saf düzenine geri dönüldü

    Afganistan'da bir camiye bombalı saldırı

    Prof. Dr. İtil: Son 1 yılda verem kontrolünde ciddi sorunlar yaşandı

    Dzaferovic: Bosna Hersek'e zarar veren Dodik'e yaptırım uygulanmalı

    Milli Takım, Cebelitarık'ı ağırlayacak

    MEB açıkladı: Açık öğretim ortaokul ve lise sınavları çevrim içi yapılacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Helalleşme siyaset gündeminde
    Ahmet BATTAL

    Açalım şu kapalı çarşıları
    Yasemin YAŞAR

    Doğru söylüyormuş gibi yapmak
    Cevher İLHAN

    “Devletten kuruş çıkmıyor”, milyarlar çıkıyor!
    Risale-i Nur'dan

    Dünyadaki adalete bir mahkeme-i kübra lâzım
    H. Muharrem OKUR

    Müebbetlik bir mahkûm
    Mehmet ÇETİN

    Burun üzerine
    Ahmet ÖZDEMİR

    Müslüman olan ve aynı zamanda şehit olan çoban
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Bilimin öncüleri peygamberlerdir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.