Kitap fuarları, yazar-okur buluşmasının zeminidir.

Yazar, hedef kitlesi okur ile bu arenada karşılaşır. Bu karşılaşma yazara da, okura da ciddî katkı sunar. Yazarın düşünce ve tavsiyelerinin okur dünyasında nasıl bir karşılığının olduğunu görme fırsatıdır. Evet, okur kadar, yazar da fuarlarda heyecanlıdır.

‘Kitap varsa, problem yok’ diyebiliriz. Vakıa sayısı yüksek toplumların, kitapla bağı zayıftır. Oysa kitabın girdiği mekânlarda vakıalar azalır. Her bir kitap bir hayat tarzı önerisi olduğu gibi, aynı zamanda karşılaşılan problemlere de çözüm önerisidir. Bundandır ki, okuyan toplumların problemlerine çare bulması daha kolaydır. Her okunan kitap karşılaşılan problemlere dönük ortak akıl anlamıyla yeni bir pencere demektir. Farklı düşünmenin önü açık olan ve üretilen düşüncelere önyargılı yaklaşmayan toplumlarda tıkanmalar, çaresizlikler görülmez. Ortak akıl, daha fazla çare önerisi demektir. Hür düşünmenin önündeki engeller, çareye ulaşmanın da engelleridir. Bediüzzaman Hazretlerinin cehaleti, okumamayı ‘en büyük düşman’ kategorisinde değerlendirmesi bundandır. Evet, düşmanın tanınması, bilinmesi tedbir alınmasını kolaylaştırır. Akıl için yol birdir, fert ve toplumlar için yükselmenin yolu okumaktır. Çok yönlü problemlere çare, okumaktır. Modern dünya insan, toplum kalitesini okunan kitaplarla ölçüyor. Fert ve toplum olarak daha çok okuyan daha güçlü, daha üretken, daha verimli ve daha başarılı olur.

Kitaplar, bir şekilde fayda üretmesi ile toplumda karşılık bulur. Belki de, milyonları olumsuz etkilemiş yayınların bazı metotlarından dersler alınmalıdır. Hiç kimse, farklı bir değer üretmeyen çalışmaya anlam yüklemez ve ilgi göstermez. Birey ve toplumun pozitif enerjisi okuma ile ortaya çıkar. Her okuma bu genel enerjiye hem katkı sunar hem etkilenir. Toplumların gazete, dergi, kitap tirajları birer kalite göstergedir. Bugün bir ülkede bir kişinin bile bir kitapla buluşması, zahirde çok görünmeyen, ama toplumu, aileyi, ferdi sosyo- psikolojik temeli etkileyen ciddî bir pozitif adımdır. Çare belli ise, ümitsiz olmak anlamsızdır. Dinimiz de bu çareye ‘oku’ diyerek, dikkatleri çekmiştir. Müslümanlar olarak bari dinimizin bu emrine muhalefetten okuyarak kurtulalım.

Not: Okuyucularımızı, Şanlıurfa Kitap fuarında, Yeni Asya Kitap reyonunda imzaya bekliyoruz. S. Y.