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16 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Kurtarılan zamanlar; okuma programları

Sebahattin YAŞAR
16 Temmuz 2022, Cumartesi
Urfa’dan üç eğitimci bir görevli ve biri Bozyazı’dan 14 liseli genç ile birlikte 18 kişi ile Mersin’de, Basri Ağabeyin yaylasında, yeni bir okuma programı daha gerçekleştirildi.

Özel araçlarla çıktığımız yolculukta, yol boyu cemaatle namazlar, tesbihat, Risale-i Nur dersleri, yol arkadaşlığı sohbetleri ile ciddi bağlar oluştu. Yolculuk duyguları ile konuşulan konular daha bir farklı idi. Yolculuk boyunca onlarca soruya cevap arandı ve gençler birbirleri ile daha bir yakından tanışmış oldu.

Mersin Yeni Asya temsilciliğinde kapanış merasimi yaptık. Tabii yaz dönemi yayla daha bir cazibeli oluyor. Böyle programlar sakin ortamlar arıyor. Dağlar, taşlar, ağaçlar, zikir arkadaşı kuşlar, börtü böcek derken insan tabiatı daha bir yakından tanıyor. Sabah yürüyüşleri, tabiat gezintileri, spor müsabakaları, tefekkür yani günün rutinleri insana terapi gibi geliyor. Şahsi okumalar ile bir grup ortamındaki okumanın farkları buralarda daha bir anlaşılıyor. Özel okumalar sonunda ‘ben buradan şunu anladım’ yorumları, okuma meyveleri herkes için heyecan içeriyor. Kendini doğru ifade edebilmek işin güzel yani. Okuma programlarının başka bir şehirde olması ayrı bir önem arz ediyor. Mekanın ve iklimin okunan metni anlamak üzerinde ayrı bir önemi var. Program içinde geziler, yemek içmekler, spor etkinlikleri, deniz safhası, dağ yürüyüşleri gibi faaliyetlerde gençler daha bir yakından tanınıyor. Böylece kültürel farklılıklar, mahalli ağızla konuşmaklar, okuma konusundaki yetersizlikler gibi pek çok noktada eksiklikler fark ediliyor ve giderilmesi için tedbirler alınıyor. Ya da olumlu güçlü taraflar kendini gösteriyor ve ondan o şekilde yararlanılıyor. Bunlar içerisinde uygulamalı namaz, gusül abdesti, maddi beden temizliği, diş bakımı gibi pek çok konuda adab-ı muaşeret sohbetleri gerçekleşiyor. Programı ve içeriğini saat saat gençlerle meşveret ederek şekillendirince, uygulama da kolaylaşıyor. Okuma programlarına katılanlar haliyle birbirinin farklı özelliklerini yakından tanıyor ve daha gerçekçi dostluklar kuruluyor. 

Hakikat şu ki, okuma programları yıllık bir bakıma girmek gibi bir netice veriyor. Bir okuma programından -kimi maddi kimi manevi desteğiyle- ne de çok kişi istifade ediyor. Binler şükür. Yeni programlarda yeniden buluşmak dualarıyla.

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