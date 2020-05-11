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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Neler oluyor hayatta, birisi cevap versin lütfen

Sebahattin YAŞAR
11 Mayıs 2020, Pazartesi
Nefsinde, insanlar arası ilişkilerde öyle bir ‘okuspokus’ yok. Bu anlaşıldı.

Çilesini çekmediğin bir şey sana deva olmayacak. Adım atmakta zorlandığın, eridiğin, tükendiğin nokta; çare olacak. ‘Bittim’ diyeceksin ki ‘yettim’ diyecek. Erimeyi, çürümeyi, yok olmayı, bütün dünyanın küsmesini, terk etmesini göze alacaksın ki, -hikmeti de iktiza ederse- o zaman varolacak, kabul edileceksin… Kural; yokolmadan, varolamak yok. Derin bir mesele hasılı.

Hakkı tutup kaldıracaksın, hakkın hatırını nefsin hatırına galip getireceksin. Hakkı hiçbir hatıra feda etmeyecek, ettirmeyeceksin. Nefsen zorlansan da hep, Hak galip gelecek. Ve bunun böyle olduğuna sevineceksin. Maddî manevî beklentilerin sadece O’ndan (cc) olacak, kabul ettirmeyi, sevdirmeyi, tesir ettirmeyi, birilerinin ilgi ve alakasını O’ndan (cc) bileceksin. Bu senin derdin olmayacak. Bağlı olduğun dalı, gövdeyi unutmayacaksın. Hayat gücünü onlardan alacaksın. Kendin bir hiç olup, neslin için, davan için doğacaksın.

Ve bütün bunları da iradî olarak yapacaksın. O’nun (cc) için olmayı kendinde yerleştireceksin. Dem ve damarlarına sinecek bu. Nefsine pay vermeyeceksin. Aç kalacak, bitap düşecek ve sonunda teslim-i silâh edecek, ‘ben kulum, Sen Rab’sın’ diyecek nefis. İşte o zaman tohum filizlenecek. Tedavi olmak, ameliyat-ı cerrahiye, kolay olmayacak. Tedavi olmadan koşturmanın, iyileşmeye katkısı olmayacak. Tedavi olmadan, hastalığın incelikleri hakkında bilgi küpü olman, neticeyi değiştirmeyecek. İlle de tedavi, yatacaksın neşterli masaya. Vücudunu, mucidine feda edeceksin. Bedenini, ruhunu bırakacaksın tabibe. Kimselere bir şeyler anlatman gerekmeyecek, tedavi olacaksın, iyileşeceksin. İyileşmeyi hissedeceksin. Kur’ân-ı Kerîm, ‘İhtilâfa düşmeyin; sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz de elden gider. (Enfal, 46.) diyor. Peki kim bu hasta; nereden çıktı bu virüs; kim, kimi nereye götürüyor??? Neden karardı ortam? Neler oluyor hayatta? Birisi cevap versin lütfen… Ne zaman çıka…

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  • Abdullah Tunç

    11.5.2020 00:42:10

    Ha, ne zaman bu ortamdan çıkacağız bunun cevabı; İbrahim süresi 20. Aye tın izahındadır.

  • Abdullah Tunç

    11.5.2020 00:28:56

    Peygamberimiz (asv) Hazreti Ali efen dimize; ben Kur'anın tenzili, sende tevli için harb edeceksin diye ferman etmiş.Haktan bir sapma varsa,meslek te bir inhiraf varsa, orada ittifak etmek mümkün değildir.Elli senedir bu hak ve meslek mücadelesini veriyoruz.Bu u ğurda çok acılar çektik,çok badireler atlattik.Ağır bedeller ödedik.Ve hala ödemeye devam ediyoruz.Şu anda hiz met hayatımızın en şiddetli ihlifanı ve inhi rafını yaşıyoruz.Çok ciddi mesleki hatalar var,yanlış istikametlere gitmeler var.Ve en büyük bölünmeyi yaşıyoruz. Kimse başını kuma sokmasın,gör mezden gelmesin.Maalesef çoğu in san bunun farkında değil.Çünkü fitne çok derinden ve sinsi seyrediyor. Çok üzücü bir durum da bu yanlış gidişatı durdurmak için en küçük bir çalışma yok.Her halde gemi kayaya çarpınca insanların aklı başına gelecek ama o zaman da iş işten geçmiş olacak ve bu uyanış hiç bir şeye yaramayacaktır.

Risale-i Nur Külliyatı

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