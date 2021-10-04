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4 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Problem teknolojik araçlarda değil, onları kullanamayanlarda

Sebahattin YAŞAR
04 Ekim 2021, Pazartesi
Cep telefonu dense de, bu teknolojik araç çoğu insan için cebin telefonu olmaktan çoktan çıktı.

Telefonla meydana gelen vukuatlar arttıkça arttı. Telefon görüşmeleri sebebiyle kazalar, ölümler artık rutin. Çekim yaparken, paylaşırken kaybolan hayatların sayısı hiç de az değil. Tabiî ki konuyu genelleyip ‘hepsi böyledir’ denilemez. Ama görünen o ki, telefon görüşmelerinden veya paylaşımlar sebebiyle pek çok ferdî, ailevî facialar yaşanmaktadır.

Acı ki, iletişim araçlarının çeşitlenmesi insanlar arası iletişime ve iletişim kalitesine katkı sunmadı. Aslında telefon falan bahane, insanların içindeki dışa yansıyor. Telefon kullanma kültüründe sınıfta kaldığımız açık Bu durum yine nezaket meselesi. Telefonla konuşma adabı, saatleri, ses tonu, seçilen kelimeler hiç de yakışık almayan boyutlarda. Yani insanların yoğun yaşıyor olduğu bir caddede, gecenin bir saatinde, yüksek sesle değil, bağıra bağıra, zavallı muhataba hakaretler yağdırarak, ortalığı ayağa kaldırmak telefonla konuşmak olmasa gerek. Bu bambaşka terör. Sadece o mu? Egzozunu sökmüş ses terörü işleyen motosikletlere mi, yerde sürünen araçlarda geçtiği yerleri inleten otomobillere mi, yoksa bu kadar insanı olumsuz etkileyen gelişmeler göz önünde iken hiçbir şey yokmuş gibi yine bu şehirde yaşayan yetkililere mi yorum yapalım. 

Şaştık. Hepsi garip bir dünyada yaşıyor olduğumuzun âlâmeti. 

Birileri ile yüz yüze iletişim halindeyken, gelen bir telefonla birlikteliğin birden bozulması ve iletişimin kaybolması artık çokça görülüyor. Az önce sağlıklı şekilde arkadaşıyla yüz yüze konuşan ilgilinin gelen telefondan sonra ortaya çıkan nezaketsiz tavır ve tutumu ve bunu yüz yüze iletişim halinde olduğu insana yansıtması ve iletişimi koparması ne kadar da saygısızca bir davranıştır. 

Birileriyle yüz yüze iletişim halindeyken gelen telefona neden, ‘Şu an müsait değilim’ denilmesin ki.

Sürekli elinde telefonla yaşamak ve her an dönüp dönüp neler oluyor dünyada, bana sormadan bir şeyler mi oluyor paranoyası hayatı kimilerine iyice dar etmiş vaziyette. Artık telefonlar yüzünden, yüz yüze görüşmelerin mahremiyeti, saygınlığı, muhatabın görüş ve düşüncelerine olan hürmet ciddî oranda örselendi. Bir insanla yüz yüze görüşme halindeyken, sohbeti tam da kıvama taşımışken gelen bir telefon incitici bir şekilde her şeyi alt üst edebiliyor. 

Herhalde bütün bunlar teknolojik araçların suçu değildir. Teknolojik araçları kültürüyle birlikte kullanamayan insanların problemidir.

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