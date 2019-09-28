"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Yakarış

Sibel Güzel
28 Eylül 2019, Cumartesi 01:22
Bekliyorum!!! Her gün bir önceki günden çok daha güzel olsun diye ümitle, heyecanla, hamdle…

Bazen ümitsizlik sarıyor düşüncelerimi, karabasan oluyor yüreğime oturuyor, derin suların en sığ yerinde çaresiz savunmasız hissediyorum kendimi.

Yalnız, yorgun ve ümitsiz.

Bu sessizlik, bu bekleyiş, bu belirsizlik nasıl da yoruyor…

Bir yangının tam içinde buluyorum kendimi.

Yangın yeri oluyor yüreğim. Yanıyor içim.

Yangın yeri oluyor bedenim, kaybediyorum hissimi yanıyorum cayır cayır…

Hafızamda resmettiğim, içimden hissettiğim acılar sızılar gün ışığına vuruyor; küçücük bedenlerde derin acılar geliyor aklıma, ya da büyümüş yıpranmış yaşlı yüreklerde evlâtlara duyulan özlemler, ellerinde kurumamış kınasıyla kalan gelinler, doğumhaneden cezaevine uzanan yollar, son duâlar, belki de son görüşmeler.

Hüzünlü gözleriyle canlandırıyorum aklımda, çığlık oluyor bakışları sonra kor oluyor yakıyor içimi. Cayır cayır yanıyorum, sol yanım çıtırdıyor, yanıyor, yüreğim alev topu oluyor yanıyorum.

Bazen bir sitem duyuyorum gözyaşları içinde avaz avaz bir sitem!!! Kalabalıklar arasında bir başına kalmış küçücük bir yürek. 

Ne çare kurtuluş olamıyorum, sitem çığlık oluyor, çığlıklar dev olup yürüyor, kulaklarımı yakıyor, yandıkça yanıyorum, dilim serzenişte yanıyor, ahu vahlarım hıçkırık oluyor, büyüyor, düğüm düğüm kalıyor içimde, nefesim yakıyor, nefessizlik yakıyor…

Çaresiz kalıyorum. Gözlerimde yaşım sel oluyor akıyor, ama dinmiyor yürek yaram. Yandıkça yakıyor, gözyaşım aktıkça yanıyorum. Dinmiyor, bitmiyor bu acı. 

İçim yanıyor!

Alnım değiyor alev topu oluyor seccadem, secdem yanıyor. 

Eksik kalıyorum, duâlarım yanık kokuyor, Rabbim diyorum, merhamet dileniyorum eksik yarım kalan her şeyden Sana sığınıyorum.

Allah’ım kapısına başımızı koyup duâ duâ yanacağımız yakaracağımız kimsemiz yok. Sana geldik, yanık ve yarım!

Her halimizden, her hatamızdan Sana sığındık, zaman zaman ellerimizi açmaktan çekindik, eksik kaldık, anlatamadık, dillendiremedik, ama yüreğimiz açık seçik. Anlatamadığımız, anlaşılamadığımız yaralarımızdan haberdar olan Rabbim! İmtihanımızın ağırlığından Sana sığınıyoruz ne olur affet bizleri. Kurumuş toprağa hayat veren rahmet damlalarını bizlerin evlerine yağdır, hanelerimizde hissettir. Ayrı ayrı yanan yüreklerimize su serp.

Merhamet et Ya Rab!

Bizleri kupkuru çöle dönmüş hayatlarımızda susuz, yalnız, yalınayak bırakma Allah’ım.

Rabbim kör kuyularda bizi nefsimizle bir başına bırakma, zalimin zulmüne esir etme, mazlûmun ahını aldırma Allah’ım!!!

Affet Allah’ım affet.

Ümitsizliğe düşmüş olduğumuz için affet, yorgun düştüğümüzü dillendirip isyan ihtiva eden cümleler kurduğumuz için affet, bize herkesten her şeyden şah damarımızdan yakın olduğunu unutup ‘yalnız kaldım, yalnızım’ dediğimiz için affet!

Bizi kendimizle, bizi sevdiklerimizle, bizi sevenlerimizle, bizi ailelerimizle sınama Allah’ım.

Bütün günahlarımızdan, bütün hatalarımızdan, bütün eksiklerimizden, bütün yanlış kurduğumuz cümlelerin şerrinden Sana sığındık Affet Allah’ım.

Affet Ya Rab!

Duâlarınızda olabilmek temennisiyle vesselâm…

Okunma Sayısı: 135
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    20 yıldır değişen ne? Konuşan çok tedbir alan yok

    Yargı reformu için anayasa değişikliği şart

    Deprem anında yapılacaklar

    Hükümete Keşmir tepkisi

    Elektrik ve doğalgaza fazla ödedik

    'Hindistan pazarının yanında mı olacaksınız adalet ve insan haklarının mı?'

    'Güvenli bölge konusunda tatmin olmadık'

    Rusya'dan ABD'ye sert tepki

    ABD 2020 göçmen kontenjanını 18 bine düşürdü

    Suriye'den 'Güvenli Bölge' açıklaması

    Hindistan'ın Keşmir'deki kısıtlamaları sürüyor

    Trump, İran'ın yaptırımları kaldırma talebini reddetti

    'Bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz'

    Çanakkale'de deprem

    Hong Kong'da öğrenciler gözaltına alındı

    110 yıllık rekabetten ilginç notlar

    Ruhani: ABD, AB liderleriyle mesaj gönderdi

    'İmamoğlu'nun TAMP Toplantısına davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmıyor'

    Şehit Uzman Onbaşı Ceylan gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı

    Malta'daki tarihi Türk Şehitliği'nin korunması için örnek mücadele

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Uluslararası toplumu çağırmadan önce...
    Ahmet BATTAL

    Çok hakaret edilen olmaK
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yargı reformu için anayasa değişikliği şart
    Genel

    20 yıldır değişen ne? Konuşan çok tedbir alan yok
    Yasemin YAŞAR

    Kadın ne zaman güçlüdür?
    Cevher İLHAN

    “Deprem gerçeği” itirafı
    Risale-i Nur'dan

    Küre-i arz, emir tahtında depreniyor
    Faruk ÇAKIR

    Depreme hazır mıyız?
    Mehmet ÇETİN

    Şiddetli tehditkârâne nehy-i İlâhîye

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.