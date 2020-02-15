"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Bilinçli bir toplumun inşası

Sinan Özden
15 Şubat 2020, Cumartesi
Zulmün, cahilliğin, câniliğin, vurdumduymazlığın hat safhada olduğu bu zamanda, Âlem-i İslâmın içerisinde bulunduğu gâflet uykusundan uyanma vakti gelmedi mi ?

İç savaşların ölçüsüz bir şekilde artması, İslâm Devletleri’nin dünyadaki aktif rollerinin gittikçe zayıflaması, İslâmî yaşayışın yavaş yavaş yok olması biz Müslümanlara uyanmak ve bilinçlenmek için yeterli gerekçeler değil mi? Dünyada açlığın, yoksulluğun, masum insanlara yapılan bed muâmelelerin çoğalması; bizi hiç mi etkilemiyor? Acaba insâniyetimizi rafa mı kaldırdık? 

“Arkadaş öyle diyorsun da, elimizden ne gelir ki! Ne yani elimize silâh alıp savaş meydanlarında cirit mi atalım! Çaresiz bekliyoruz elimizden bir şey gelmiyor!” Hep bahaneler bahaneler ... 

Eline silâh alıp savaş meydanlarına çıkıp savaş demiyoruz. Fakat gâflette kalma! Vurdumduymaz olma! “Banane” deme! Bana dokunmayan yılan, bin yaşasın! gibi bir zihniyet içerisine girme.

Elinle, dilinle ve kalbinle hukuk ve adalet ekseninde engel olmak için, çözmek için gayret sarfedeceksin. 

Evet, toplumun maddî ve manevî olarak kalkınması için bilinçlendirilmesi gerekir. Nitekim bilinçli her bir şahıs, üzerine düşen sorumluluğun farkındadır ve gereğini yerine getirir. Bulunduğu konumu iyileştirebilmek adına var gücüyle çalışır, çok okur, araştırır, sorgular ...

Bilinçli kişiler, şuurlu bir toplum anlayışını; şuurlu bir toplum anlayışı da barış, huzur ve kalkınma zeminini oluşturur. Bilinç dedik, sahi nedir bilinç? 

Bir insanın neye hizmet ettiğinin, neyi neden yüceltmek istediğinin şuurunda olmasına bilinç denir. Biz burada İslâmî toplum bilinci üzerinde durmaya çalışacağız. Gâyemiz, bilinçli İslâmî toplumun varlığını ortaya koymak ve yayılması için gayret etmektir. İşte şuurlu her bir mü’min, bilinçli bir İslâmiyet toplumunu oluşturacaktır. Evet, ilmi öğren(t)mek, anla(t)mak ve yaşa(t)mak gerekiyor. İlmin olmadığı yere cehâlet hâkim olur. “Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı; san’at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz” 1 diyen Bediüzzaman Said Nursî (ra), bizlere bilinçli bir toplumun metodolojisini çiziyor. Bu kadar zulümlerin, işkencelerin, günahların menbâı cehâlettir. İnsanlar câhillikleri yüzünden hem kendine hem de bulundukları toplumlara ciddî zararlar vermektedir. Fakat her toplumda şuurlu kişiler olsa o toplum bilinçlenme yolunda ilerleme kaydeder. “Bütün uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter.” diyen Malcolm X, şuurlu olmanın etkisini gözler önüne seriyor. 

Bilinçli bir toplumdan kasdımız İslâmî bir kimlik kazanan şuurlu mü’minlerdir. Şuurlu bir mü’min; ilmin ne denli önemli olduğunun bilincinde olur. İlmi, hayatının merkezine koyar; diğer bütün işlerini onun etrafında şekillendirir. Her işinde düşünerek hareket eder. Şahsî hayatındaki ve toplumdaki sorumluluklarının bilincinde olarak yaşantısını idâme eder. 

Hâsılı Kelâm: Bilinçli bir toplumun inşasını gerçekleştirmek için sağlam bir zemin ihzar etmek gerekir. Sağlam zemini de şuurlu mü’minlerden oluşturarak işin temeline inerek; gençleri irşâd ederek başlayabiliriz. Bilinçlendirmek aynı zamanda farz-ı kifâyedir. Çünkü emr-i mâruf nehy-i ânil münker (iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek) vazifesinin karşılığı bilinçlendirmektir. Kendimizden başlayarak bütün çevremize İslâmî bilinci aşılayıp zulme, işkencelere, haksızlıklara, yanlışlara karşı olduğumuzu ispat edecek şuurlu bir mü’min kisvesini giyelim, inşaallah. Vesselâm. 

Dipnot:

1- Tarihçe-i Hayatı - 64.

Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İdlip’te insanî dram büyüyor

    Ekrem Kılıç duâlarla anıldı

    AB: Türkiye’de basın hürriyeti daraldı

    Besici darbeyi yedi

    İsrail, devletler hukukunu ihlâl ediyor

    AYM’den gazetecilerin ‘yıpranma payı’ düzenlemesine iptal

    Kanal İstanbul raporu yargıda

    Yardımlar azalıyor

    Trump'ın ihanet planına tepkiler devam ediyor

    'BM'nin açıkladığı liste önemli bir adım'

    'Camilere saldırılar iğrenç davranış'

    Çin, Ebola ilacını denemeye karar verdi

    Sınırına askeri sevkiyat sürüyor

    Burhan Kuzu hakkında soruşturma başlatıldı

    Böyle ekonomiye kim güvenecek?

    6 sağlık personelinin de öldüğü Çin'de son durum?

    ‘Çinli Hoca’

    Batı Halep kırsalında rejimin ait bir helikopter düşürüldü

    Bahçelievler'de 7 katlı boş bir bina çöktü: "Binanın demirlerini almışlar"

    Dünya gittikçe daha da ısınıyor!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuk depremlerini bitirmenin şartı...
    Risale-i Nur'dan

    Dünya sıkıntıları sinek ısırması gibidir
    Ahmet BATTAL

    Öcüler yemesin bizi!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Ekonomi iyi gidişte” imiş!
    Faruk ÇAKIR

    İyiliğe engel olan kim?
    Genel

    İdlip’te insanî dram büyüyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Vesvesenin imanımıza zararı yoktur (1)
    Mehmet ÇETİN

    İstanbul Sözleşmesi bir neticedir!
    Rifat OKYAY

    Yâ Rabbim, hastalıklarımıza şifa ver! Âmin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.