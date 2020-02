Bilinçli bir toplumun inşası

Zulmün, cahilliğin, câniliğin, vurdumduymazlığın hat safhada olduğu bu zamanda, Âlem-i İslâmın içerisinde bulunduğu gâflet uykusundan uyanma vakti gelmedi mi ?

İç savaşların ölçüsüz bir şekilde artması, İslâm Devletleri’nin dünyadaki aktif rollerinin gittikçe zayıflaması, İslâmî yaşayışın yavaş yavaş yok olması biz Müslümanlara uyanmak ve bilinçlenmek için yeterli gerekçeler değil mi? Dünyada açlığın, yoksulluğun, masum insanlara yapılan bed muâmelelerin çoğalması; bizi hiç mi etkilemiyor? Acaba insâniyetimizi rafa mı kaldırdık?

“Arkadaş öyle diyorsun da, elimizden ne gelir ki! Ne yani elimize silâh alıp savaş meydanlarında cirit mi atalım! Çaresiz bekliyoruz elimizden bir şey gelmiyor!” Hep bahaneler bahaneler ...

Eline silâh alıp savaş meydanlarına çıkıp savaş demiyoruz. Fakat gâflette kalma! Vurdumduymaz olma! “Banane” deme! Bana dokunmayan yılan, bin yaşasın! gibi bir zihniyet içerisine girme.

Elinle, dilinle ve kalbinle hukuk ve adalet ekseninde engel olmak için, çözmek için gayret sarfedeceksin.

Evet, toplumun maddî ve manevî olarak kalkınması için bilinçlendirilmesi gerekir. Nitekim bilinçli her bir şahıs, üzerine düşen sorumluluğun farkındadır ve gereğini yerine getirir. Bulunduğu konumu iyileştirebilmek adına var gücüyle çalışır, çok okur, araştırır, sorgular ...

Bilinçli kişiler, şuurlu bir toplum anlayışını; şuurlu bir toplum anlayışı da barış, huzur ve kalkınma zeminini oluşturur. Bilinç dedik, sahi nedir bilinç?

Bir insanın neye hizmet ettiğinin, neyi neden yüceltmek istediğinin şuurunda olmasına bilinç denir. Biz burada İslâmî toplum bilinci üzerinde durmaya çalışacağız. Gâyemiz, bilinçli İslâmî toplumun varlığını ortaya koymak ve yayılması için gayret etmektir. İşte şuurlu her bir mü’min, bilinçli bir İslâmiyet toplumunu oluşturacaktır. Evet, ilmi öğren(t)mek, anla(t)mak ve yaşa(t)mak gerekiyor. İlmin olmadığı yere cehâlet hâkim olur. “Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı; san’at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz” 1 diyen Bediüzzaman Said Nursî (ra), bizlere bilinçli bir toplumun metodolojisini çiziyor. Bu kadar zulümlerin, işkencelerin, günahların menbâı cehâlettir. İnsanlar câhillikleri yüzünden hem kendine hem de bulundukları toplumlara ciddî zararlar vermektedir. Fakat her toplumda şuurlu kişiler olsa o toplum bilinçlenme yolunda ilerleme kaydeder. “Bütün uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter.” diyen Malcolm X, şuurlu olmanın etkisini gözler önüne seriyor.

Bilinçli bir toplumdan kasdımız İslâmî bir kimlik kazanan şuurlu mü’minlerdir. Şuurlu bir mü’min; ilmin ne denli önemli olduğunun bilincinde olur. İlmi, hayatının merkezine koyar; diğer bütün işlerini onun etrafında şekillendirir. Her işinde düşünerek hareket eder. Şahsî hayatındaki ve toplumdaki sorumluluklarının bilincinde olarak yaşantısını idâme eder.

Hâsılı Kelâm: Bilinçli bir toplumun inşasını gerçekleştirmek için sağlam bir zemin ihzar etmek gerekir. Sağlam zemini de şuurlu mü’minlerden oluşturarak işin temeline inerek; gençleri irşâd ederek başlayabiliriz. Bilinçlendirmek aynı zamanda farz-ı kifâyedir. Çünkü emr-i mâruf nehy-i ânil münker (iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek) vazifesinin karşılığı bilinçlendirmektir. Kendimizden başlayarak bütün çevremize İslâmî bilinci aşılayıp zulme, işkencelere, haksızlıklara, yanlışlara karşı olduğumuzu ispat edecek şuurlu bir mü’min kisvesini giyelim, inşaallah. Vesselâm.

Dipnot:

1- Tarihçe-i Hayatı - 64.