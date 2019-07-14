Dershane ve talebe hizmetleri

Dershâne; imânî ve içtimâî derslerin okunduğu, samimî ve dostâne muhabbetlerin edildiği, ihlâs ve uhuvvet dolu buluşmaların yaşandığı, şevk dolu hizmetlerin (talebe hizmeti) yapıldığı, kalplerin huzurla dolduğu nurânî mekânlardır.

Bu mekânlar, kâinatta en büyük hakikât olan imân kurtarma dâvâsının anlatıldığı, hem akıllara hem de kalplere ilân edildiği yerlerdir. Dershânelerde ders okuyan, dinleyen ve hizmet eden herkesin kalbi, aklı ve ruhu ortak mânevî bir havuzdan beslenmektedirler. Dershâneler hem maddî hem de mânevî olarak çok nezih yerlerdir. Bu mübarek yerlerde Kur’ân-ı Hâkim okunur, Risâle-i Nur okunur, Cevşenü’l Kebir okunur, İlmihâl okunur...

Dershâneler, insanın içindeki sıkıntıları azaltan bazan hiçe indiren çok etkili mekânlardır.

Bir takım algılara ve işgüzârlıklarla bu gibi ulvî mekânları kötü lânse etmek, Gayretullâha dokunur. Aman dikkat! Halbuki bu mekânlarda; nizâ yok, bâhillik yok, hased yok, kin ve adâvet yok, karşılık beklemek yok, nifâk yok, tehlike yok, topuz yok; aksine emniyet ve asayiş var, nur var, ihlâs ve uhuvvet var, kardeşlik var, samimî ve içten muhabbet var, huzur ve sekinet var, manevî sağlık var, günâhsız hava sahası var, esenlik ve selâmet var, paylaşmak var, cömertlik ve fedâkârlık var, sevgi ve saygı var, ittihâd ve tesânüd var, var da var...

Bu kadar var varlar bizi varlık (mânevî güzellikler) bereketi olan dershâneye gitmeye sevk etmeli ve dershâne hizmetine müştâk kılmalıdır.

Evet, dershâne hizmetlerinin şevke en çok medâr olanı şüphesiz talebe hizmetidir. Çekirdekten yetişme ve gelişme dediğimiz bu hizmet son derece önemlidir.

Farklı yaş ve sınıf kategorilerinde talebe hizmetleri yapılmaktadır. Bu hizmetler o yaştaki çocukların manevî hayat bahçelerine atılan en güzel tohumlardır. O tohuma -maddî olarak nasıl kimyevî muâmele edilmesi gerekiyorsa- mânevî olarak da gerekli muâmeleler yapılmalıdır.

Mânevî şahsiyetleri sağlam olan çocuklar yarın büyüdüklerinde başta anne ve babası olmak üzere bütün çevresindekilere karşı sorumluluk bilinci kazanıyorlar.

Dershâne hizmetlerine, okumalara, derslere azâmî derecede önem vermeye başlıyorlar. Böylelikle dershânede aldığı o eğitimin meyvelerini bu şekilde vermiş oluyorlar.

Ve talebe hizmetinin önemi; ilmelyâkin, aynelyâkin ve hakkâlyâkin olarak üç şekilde de hükmü icrâ edilmiş oluyor. Dershanelerde (medreselerde) talebelere Kur’ân-ı Kerîm eğitimi, Risale-i Nur eğitimi, adab-ı muaşeret eğitimi, ilmihal eğitimi ve sosyal faaliyet gibi hizmetler yapılmaktadır. Bu mekânlara gelen çocuklar hem kötü alışkanlıklardan uzak durmuş oluyor hem de bir yandan öğrenip bir yandan da meşrû (helâl) dairede eğleniyorlar.

Bu kadar kazanımları olan nuranî mescitlere gereken önem verilmeli ve bu gibi mekânlardan herkesin istifade edebilmesi için bizlerin çok çalışması gerekir.

Rabbim bizleri hizmet-i İmaniye ve Kur’âniye’ye sadık ve vefalı birer hadim eylesin inşaallah. Amin.