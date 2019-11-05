"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

İki dünya saadeti için ne yapmalı?

Sinan Özden
05 Kasım 2019, Salı
Derdi dert edinen insanlar için boş durmak, bir şeyler yapmamak mümkün değildir.

Bu profile sahip olan bir şahıs; önce kendi nefsi için, sonra ailesi için, ardından da çevresi için daima bir çaba içerisindedir. Bu çabaya ortak olmak, gâyretini tebrik etmek ve o insanlarla ittifâk içerisinde olup topyekûn insanların iki dünya sâadetine vesile olmak hepimizin vazifesidir. Değerli bir okurumuzun bu noktada sorguladıklarını sizlerle paylaşalım.

“İşte bu noktada kendime şunu soruyorum; hakikatleri tahkikî olarak nasıl öğrenmeliyim? Kimden nasıl öğrenmeliyim ? Ne dinlemeliyim ve ne okumalıyım veya ne izlemeliyim?”

Evet, bu soruları belki de hepimiz sormaktayız. Bu sersenişlere ortak olup işin özüne inerek kaynağından şu minvâlde cevap vermeye çalışalım. “Eğer biz, doğru İslâmiyet’i ve İslâmiyet’e lâyık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan fevc fevc dâhil olacaklardır.”1 Risâle-i Nur’da geçen bu veciz tespit, bizim meselemize güzel bir şekilde ışık tutmaktadır. Evet, bizler doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete lâyık doğruluğu ve istikâmeti göstersek başka milletler, bizden sonra gelecek nesl-i âti(gelecek nesil) fevc fevc İslâmiyet havuzuna girip orada hem yıkanıp hem de istifâde edecektir, inşaâllah. İşte hâkikatleri bu vecizede geçen şekilde öğrenmek gerekir. Sorularımızı maddelendirerek netleştirmeye çalışalım.

Sual-1; Hakikâtleri tahkikî olarak nasıl ve kimden öğrenmeliyim?

Elcevâp- Hâkikatleri; Kur’ân-ı Kerim’den, Sünne-i Seniyye’den ve ikisinden mülhem olunarak telif edilen Risâle-i Nur eserlerinden öğrenmeliyiz. Hakikâtleri doğru kaynaklardan doğru bir şekilde mütâlaa ederek, teffekür ve tezekkür içerisinde dâimi olarak okuyup anlayarak, bu tarz derslerin yapıldığı mekânlara gidip bu hâkikatleri yaşayan insanlarla hemhâl olarak, onları dinleyip hatta yaşayan o insanları okuyarak öğrenmeliyiz.

Suâl-2 Ne dinlemeliyim ve ne izlemeliyim?

Elcevâp-”Şer’-î İslam bazı savtları helal saydığı gibi; (Yani ahenkli çalgı veya kaside ve şarkların bazılarını, yani bunlardan ulvî bir aşkı, hamasî heyecanı veya âşıkane bir hüznü tehyic edip harekete geçiren savtları) helâl ettiği gibi; nefsanî ve şehvanî ve müştehiyata iştihayı kabartan veya yetimane bir hüznü veren bazı kısımlarını da haram kılmıştır.”2

Burada anlatıldığı gibi isyân, müstahcen, yetimâne hüzün içerikli müzik ve seyirlerden bizi men ederken; bize ulvî bir aşkı, ibretlik kareleri, tefekkürü aşılayan müzik ve seyirlere de müsâade edildiği görülmektedir.

Suâl-3 Ne okumalıyım ve ne dinlemeliyim ?

Bize iki dünyâ saâdetimizin vesilesi olacak eserleri okumak ve istifâde etmek düşer. Kur’ân-ı Kerim, hâkikatlerin mâhiyetini kapsarken; Sünnet-i Seniyye de mâhiyetleri bilinen hâkikatlerin tâtbikatını yani nasıl yapılacağını kapsar. Bizler namazın mâhiyetini Kur’ân-ı Kerim’den, namazı nasıl kılacağımızı da Peygâmberimiz’in (asm) Sünnet-i Seniyyesi’nden öğreniriz. Tefsirler ise Kur’ân ve Sünnetin mâhiyet ve tâtbikat konusunda insanların içerisinde bulundukları asrın idrâkine uygun bir metotla anlatılmasıdır. Kur’ân ve Sünneti doğru anlamak ve doğru yaşamak önemlidir. İşte bu doğru anlayışı müfessirlerde görmekteyiz. Ahirzaman müfessiri olan, Mehdi-i Âzam Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin telif ettiği Risâle-i Nur eserleri bu asra çok güzel ışık tutmaktadır. Kur’ân ve Sünnette yer alan hâkiketleri bu asrın idrâkine uygun, ispât metodunu kullanarak insanların akıllarını iknâ ederken kalplerini de tâtmin ediyor.

Elhâsıl; Risâle-i Nur eserlerini okumak, derslere iştirâk edip oradaki Nur tâlebeleri ile hemhâl olmak, hayatını istikâmet üzere tanzim etmek, insanı iki cihân saadetine götürecektir inşaâllah. İbâdetlerde ihlâs ve sebâtla hareket etmek duasıyla ...

Dipnotlar:

1- Tarihçe-i Hayatı - 84

2- İşârat-ül İ’caz - 144

Okunma Sayısı: 130
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukuk devleti böyle tahrip ediliyor

    Gençlerin video izlemesine sınır getirildi

    "ABD'nin terörizm konusunda kimseye söyleyecek sözü kalmamıştır"

    İsrail mescitleri de yıkmış

    Anne, biz ne zaman tahliye olacağız?

    Meclis’in yetkisi gasbedilmiştir

    Çare İslam ekonomisi

    İkinci 'Facebook İstasyon'un açılacağı şehir belli oldu

    Başbakan 'eve dönün' dedi, Iraklılar meydanlarına akın etti

    Hadis toplumsal hafızadır

    Mehmet Altan'a beraat, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında tahliye kararı

    'Her an seçim olacakmış gibi sahadayız'

    Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin Kalın'dan açıklama

    AB'den İsrail'e işgali durdur çağrısı

    Polisle çatıştılar: Yunanistan'da lise öğrencileri sokaklarda

    Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber!

    Hava Harp Okulu darbe davasında karar

    “Sigortalı askerlik” için kanun teklifi

    10 milyon fidan sahiplenildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hukuk devleti böyle tahrip ediliyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O söylemlerden bu eylemlere
    Ahmet BATTAL

    Yeni parti kurmak mı?
    Faruk ÇAKIR

    Hukuk hepimize lâzım
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette eşlerin ebediyeti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Muzaffer KARAHİSAR

    Bir Muhammet Said vardı...
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Şekersiz çay”ın lezzeti (2)
    Risale-i Nur'dan

    Zanneder mi ki insan, başıboş kalacak?
    Cevher İLHAN

    Dışişleri’nin dışişlerinden dışlanmasıyla...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.