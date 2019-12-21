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2019'un son derbisi yarın oynanacak

21 Aralık 2019, Cumartesi 19:01
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 2019'un son derbisi Fenerbahçe-Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

İlklerin derbisi

Ersun Yanal ve Abdullah Avcı 10. kez karşı karşıya geliyor

Fenerbahçe'nin derbi karnesi dikkati çekiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

 

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak yılın son derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.

Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 kez galip gelebilen sarı-lacivertliler, son hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenildi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde son dönemde ligde başarısız sonuçlar alan Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yenerek kötü gidişe "dur" demek istiyor.

Sarı-lacivertliler, derbi mücadelesi öncesi topladığı 25 puanla haftaya 5. sırada girdi. Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş ise 27 puanla haftaya 3. basamakta başladı.

5 eksik

Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisi öncesinde eksikler can sıkıyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar derbide forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra, geçen hafta Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Garry Rodrigues de derbide takımını yalnız bırakacak.

Sol bek ve kanat sıkıntısı

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında sol bek ve kanatlarda oynayan as oyuncularından yoksun çıkacak.

Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sol bekte büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, bu bölgeyi sağ bek Nabil Dirar ile kapatmaya çalışıyor.

Fenerbahçe'de sol bek probleminin yanı sıra derbi öncesinde kanatlarda da eksikler dikkati çekiyor. Sakatlığı bulunan ve son maçlarda takımını yalnız bırakan Victor Moses'a, kırmızı kart cezalısı Garry Rodrigues'in de eklenmesi teknik direktör Ersun Yanal'ın canını sıkıyor.

Ceza sınırında 3 oyuncu

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Kaptan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muric, Beşiktaş karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

Ersun Yanal'ın kadro tercihi merak konusu

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın, sakat ve cezalı futbolcuların yokluğunda Beşiktaş karşısına nasıl bir 11 ile çıkacağı merak konusu.

Tecrübeli teknik adamın, savunmanın ortasında Serdar Aziz'in yanında Zanka ve Jailson alternatifleri bulunuyor.

Fenerbahçe'de merak edilen bir diğer pozisyon ise orta sahanın kanat bölgeleri olarak dikkati çekiyor.

Orta sahada Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'ın forma giymesine kesin gözüyle bakılırken, diğer 2 forma için birçok ismin oynama şansı bulunuyor. Deneyimli çalıştırıcının bu pozisyonda Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk ve savunmada oynatılmaması halinde Jailson gibi alternatifleri mevcut.

Olası 11

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Beşiktaş karşısına şu ilk 11'le çıkması bekleniyor:

Altay Bayındır, Mauricio Isla, Serdar Aziz, Zanka (Jailson), Nabil Dirar, Luis Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci (Deniz Türüç), Max Kruse, Vedat Muric.

Kadıköy performansı güven veriyor

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 2005 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı.

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilmedi.

Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 17 resmi maçtan biri hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı.

AA

Etiketler: fenerbahçe, beşiktaş, derbi
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